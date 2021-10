Pasirašytos 25 rangos darbų sutartys, kurių 11 – tiltų rekonstravimo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija su rangovais sudarė 25 darbų sutartis, pagal kurias planuojama įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių kapitalinio ir paprastojo remonto, žvyrkelių asfaltavimo, sankryžų rekonstravimo darbus. Iš visų sutarčių – 11 tiltų paprastojo remonto ir rekonstravimo darbų sutartys.

Pagal sutartis bus vykdomi šie rangos darbai:

Žvyro dangos paprastojo remonto

• Nr. 1615 Kemsiai–Domeikiai–Dameliai, ruožas nuo 2,21 iki 5,29 km;

• Nr. 2112 Šaukėnai–Vaiguva–Kalniškiai, ruožas nuo 0,212 iki 3,506 km;

• Nr. 4010 Ringuvėlė–Šelvenai–Šakyna, ruožas nuo 2,469 iki 4,4 km;

• Nr. 4102 Laukuva–Žadeikiai–Kvėdarna, ruožas nuo 8,01 iki 12,404 km;

• Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai, ruožas nuo 6,473 iki 10,54 km;

• Nr. 3226 Stalgėnai–Luknėnai, ruožas nuo 0,55 iki 3,148 km;

• Nr. 4903 Utena–Pakalniai–Alanta, ruožas nuo 11,45 iki 13,85 km.

Kapitalinio remonto

• Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė ruožas nuo 50,540 iki 53, 281 km;

• Jungiamasis kelias (Nr. 0013005006) 0,221 km viaduko virš magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja;

• Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožas nuo 7,300 iki 7,600 km.

Žvyrkelių asfaltavimo

• Rajoninio kelio Nr. 3811 Lukšiai–Griškabūdis ruožas nuo 10,525 iki 11,174 km ir sankryžos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1912 Rupiniai–Griškabūdis–Kudirkos Naumiestis 31,075 km rekonstravimas.

Rekonstruojami tiltai

• Nr. 165 Šilalė–Šilutė 14,749 km tiltas per Jūrą;

• A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda tiltas per Ančią 207,587 km;

• A11 Šiauliai–Palanga tiltas per Miniją 119,99 km;

• A11 Šiauliai–Palanga viadukas 144,485 km;

• A13 Klaipėda–Liepoja* viadukas 23,257 km;

• A13 Klaipėda–Liepoja* viadukas 3,473 km;

• A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* viadukas 8,268 km;

• A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* viadukas 14,094 km;

• A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* tiltas per Virintą 97,26 km;

• A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* viadukas 81,382 km;

• A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* tiltas per Šventąją 81,716 km.

Kiti darbai

• Krašto kelio Nr. 202 Vaidotai–Baltoji Vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą;

• Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 155 Mažeikiai–Kuršėnai 50,710 km esančios sankryžos su keliu Nr. 204 Mažeikių aplinkkelis rekonstravimas.

• Nr. 164 Mažeikiai– lungė–Tauragė 7,29 km sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai rekonstravimas.

Sutarčių įgyvendinimo trukmė nuo 4 iki 11 mėn.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija inf.