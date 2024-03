Pavasaris atneša į gamtą atsinaujinimą ir gyvybingumą, žydinčias gėles, ryškias spalvas ir šiltesnį orą po niūrios žiemos. Pavasario galime įsinešti ir į savo namus su tulpių puokšte: jos mūsų gyvenamosioms erdvėms kaipmat suteikia daugiau spalvų ir džiugiai pakelia nuotaiką.

Floristas Antanas Mažonas sako, kad kasmet galima vis paįvairinti į namus parsinešamą pavasarinę tulpių puokštę, pavyzdžiui, sudarytą iš originalių spalvų derinių, be to, verta puokštę papildyti ir kitais pavasariniais žiedais. Taip pat „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Eglė Krasauskienė primena, jog pirkėjai turės galimybę skintų bei vazoninių tulpių, rožių, narcizų, orchidėjų ir kitų gėlių įsigyti pigiau, kurios neabejotinai leis praskaidrinti namiškių nuotaiką.

Siūlo rinktis drąsesnius puokščių derinius

Floristas Antanas Mažonas pastebi, jog tulpės – išties vienos populiariausių pavasario gėlių. Vis dėlto, anot gėlių žinovo, matyti, kad pastaruoju metu mėgstama derinti tulpes ir su kitomis gėlių rūšimis, pasižyminčiomis ryškiais atspalviais ir maloniu aromatu: šventės dieną taip pat populiarios rožės, alstromerijos, gerberos ir pavasariniai žiedai – narcizai, hiacintai, vėdrynai bei irisai.

„Tačiau nusprendus likti prie tradicinio varianto – tulpių – galima išmėginti ir išskirtinių spalvų derinių. Pavyzdžiui, derinant geltonas ir alyvines tulpes, kurios sukuria vienos kitoms ryškų kontrastą arba parinkti pereinančius atspalvius nuo švelniai rausvos iki raudonos. Taip pat puikiai žiūrisi ryškesnių spalvų puokštės – oranžinės ir žalsvos spalvos žiedai“, – vardija A. Mažonas ir kviečia nebijoti kiek netradicinių puokščių derinių, mat pavasarinės gėlės tuo ir žavios, kad gali pradžiuginti ryškiomis spalvomis.

Kaip surinkti išties originalią puokštę?

Floristas teigia, jog kitos gėlės, kurios gali puikiai papildyti tulpių puokštę, būtų tiek visi pavasariniai žiedai, tiek smulkesnė žaluma. Be to, anot jo, labai paprasta pagyvinti puokštę gluosnio „kačiukais“ arba beržo šakelėmis, taip pat prie tulpių tinka visos smulkios, pavasarinę nuotaiką stiprinančios gėlės.

„Reikėtų tik turėti omenyje, kad tulpės gan greitai auga į viršų, todėl rekomenduočiau kitas gėles rinktis kiek aukštesnes, kurias tulpės vėliau gražiai praaugs. O norint sustiprinti bendrą puokštės aromatą galima įtraukti gėlių, kurios pasižymi natūraliu ryškesniu kvapu, pavyzdžiui, narcizų, hiacintų, frezijų, mimozų. Bendras įspūdis priklauso nuo subtilaus balanso, nes reikėtų nepersistengti su kitomis gėlėmis, jeigu norime stipresnio tulpių kvapo arba kiek daugiau kitų gėlių, jeigu norisi stipresnio įspūdžio“, – pataria A. Mažonas.

Gražiausių tulpių paslaptis – kokybiškame pasirinkime ir tinkamoje priežiūroje

Floristas pažymi, jog norint išsirinkti išties šviežias tulpes, kurios džiugintų akį ilgesnį laiką, pirmiausia reikėtų žvalgytis tokių, kurių žiedai – kiek žalesni, dar neprasivėrę, mat tulpės greitai pražysta. Be to, jis priduria, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir į lapus – jie turi būti žali, nepageltę ir nesuvytę.

„Mes, floristai, mėgstame juokauti, kad šviežios tulpės turi girgždėti kaip kopūstai – tuomet jos tvirtos ir aukštos kokybės. O bendrai tulpių prižiūrėjimas yra gana paprastas: būtina pakeisti vandenį kasdien arba kas antrą dieną, pašalinti lapų dalis, kurios gali patekti į vandenį, ir gėles laikyti vėsioje, ne tiesioginių saulės spindulių vietoje. Taip pat svarbu puokštę laikyti atokiau nuo šildymo šaltinių, nes tulpės gana greitai auga šilumoje ir greitai gali peržydėti“, – atkreipia dėmesį gėlių žinovas.

Įvairių gėlių pavyks įsigyti pigiau

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Eglė Krasauskienė pastebi, kad pavasarį skintų gėlių pardavimai ženkliai išauga: jie yra didžiausi per visus metus, tad, matyti, jog lietuviai tikrai mėgsta pasidžiaugti pavasariniais žiedais.

„Šiais metais turėsime platų įvairių spalvų rožių bei tulpių asortimentą, taip pat siūlome įsigyti gėlių puokščių. Be to, neapsieinama ir be pavasario simbolio – narcizų. O norintiems įsigyti ilgiau išsilaikančių žiedų siūlome ir platų pavasarinių gėlių vazonuose asortimentą: hiacintų, narcizų, įvairių spalvų rožių, orchidėjų ir kt. Žinoma, verta pasinaudoti nuolaidomis ir įsigyti jų pigiau: visą savaitę tulpių puokštėms bei visoms vazoninėms gėlėms yra taikoma 30 % nuolaida, o 9 vnt. rožių puokštės „Rimi“ (50 cm) taip pat parduodamos 30 % pigiau – vos už 4,89 Eur.“, – sako E. Krasauskienė.

Ekspertė taip pat primena, jog pigiau įsigyti gėlių padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.