Lapkričio 5 d. nuotoliniu būdu įvyko 5-asis Lietuvos-Rusijos bendradrabiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato susitikimas, kuriame paaiškėjo, kurios 3-iuoju kvietimu teiktos projektų paraiškos laimėjo finansavimą.

Skubame pranešti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais teikto projekto Nr. LT-RU-3-130 „Increasing youth sport and physical activity fostering inclusion of local authorities and communities in cross-border region” paraiška patvirtinta ir projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas!

Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti Kybartų miesto stadiono tribūnas bei kartu su partneriais – Vilkaviškio sporto mokykla ir partneriais iš Kaliningrado srities – vykdyti įvairias su sportu susijusias veiklas.

Projekto lėšų dalis tenkanti Vilkaviškio rajono savivaldybei sudarytų apie 776 000,00 Eur., iš jų 698 400,00 Eur būtų finansuojama iš ES Sąjungos struktūrinių fondų, 77 600,00 Eur iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Vilkaviškio savivaldybės administracijos informacija