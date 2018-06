Planuosime Marijampolę automobiliams? O gal žmonėms?…

Darnaus judumo Marijampolės mieste planą birželio 6 d. gyventojams pristatę jo rengėjai supažindino su vizija iki 2030 m., kurioje Marijampolė piešiama kaip aktyvus, žalias ir aplinkai draugiškas miestas, kuriame paprasta ir saugu judėti visiems – pėstiesiems, dviratininkams, automobilių vairuotojams ir viešajam transportui. Ambicija – sumažinti naudojimąsi automobiliais iki 40 proc., pakeičiant gyventojų įpročius ir skatinant juos naudotis kitomis alternatyviomis judėjimo priemonėmis. Gyventojų susirinko nedaug, bet jie buvo gana aktyvūs ir siūlė savo būdus, kaip kompaktišką Marijampolės miestą paversti patogesniu judėti iš taško į tašką.

Anot planą su partneriais rengusios UAB „Peritus Partners” atstovo Andriaus Šiaudinio, vizijai pasiekti reikia visų miesto gyventojų sąmoningumo, o pradėti reikia kiekvienam nuo savęs. Kaip rodo kitų šalių patirtis, didžiausią rolę gali suvaidinti tinkamos viešosios akcijos, tokios kaip „Diena be automobilio”, „Diena be kaklaraiščio” ar nemokamo viešojo transporto diena. Plano rengėjai pateikė Danijos, Olandijos ir Kroatijos šalių, kurioms pavyko suvaldyti automobilizaciją ir sureguliuoti darnų eismo judumą, pavyzdžius.

Neįgyvendinus darnaus judumo plano priemonių, po poros dešimtmečių miestą gali prislėgti didesnės problemos visiems eismo dalyviams, negu yra dabar. Mieste automobilizacijos lygis jau dabar yra vienas aukščiausių respublikoje. Vyraujanti transporto rūšis – nuosavas automobilis, kuris sudaro 62 proc. viso transporto. Nieko nedarant automobilių kiekis dar labiau augtų, dėl to katastrofiškai trūktų stovėjimo vietų, kankintų spūstys, komplikuotųsi reikiamų objektų pasiekiamumas, didėtų oro tarša ir avaringumas. Kol kas miesto infrastruktūra nėra patogi dviratininkams, gatvių ir dviračių takų tinklas nepakankamai vientisas, o viešojo transporto tvarkaraščiai ir maršrutai galėtų būti efektyvesni ir patrauklesni. Pastarajam poreikiui padėtų e-bilieto sistemos įvedimas, žiediniai tankesni maršrutai, stotelių pritaikymas specialiųjų poreikių žmonėms ir atnaujinti autobusai. Planuotojai Marijampolei siūlo du judumo variantus, kurių pagrindas – turimos sistemos tobulinimas arba alternatyvių susisiekimo būdų skatinimas. Pasiūlytoms priemonėms įgyvendinti savivaldybei reikėtų pirmu atveju per 31 mln. Eur, antru – per 39 mln. Eur. Antrasis, brangesni, kelias duotų daugiau ilgalaikės ekonominės ir socialinės naudos. Lėšų siūloma imti pirmuosius dvejus metus iš ES struktūrinių fondų. Čia siūlomos tokios priemonės, kaip saugesnės pėsčiųjų perėjos, išmanieji šviesoforai, tilto per Šešupę statyba ir Aušros g. tęsinys iki Vokiečių g., nauja daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė Palangos gatvėje ir pagrindinių miesto arterijų (Kauno, R. Juknevičiaus, Stoties g.) rekonstrukcija į C kategoriją bei žiedinės sankryžos Kauno-Stoties-Gamyklų-Statybininkų g. bei Mokolų-R. Juknevičiaus g. sankirtose.

Marijampolės savivaldybės informacija