Kokteilis – gėrimas, taip pavadintas dėl savo spalvingumo (angl. coctail – gaidžio uodega). Kuo įvairesnių spalvų daržovių ar vaisių kokteilių vartojame, tuo labiau papildome organizmą reikalingais vitaminais.

Tačiau sveikatai palankios mitybos specialistė dr. Edita Gavelienė pabrėžia, kad svarbu plaktų sulčių ir vaisių gėrimais mėgautis saikingai. Dėl to tirštaisiais kokteiliais – glotnučiais – vertėtų nepiktnaudžiauti, atsižvelgiant į savo virškinamojo trakto jautrumą. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad tokio tipo kokteiliai per pastaruosius penkerius metus rado kelią į pirkėjų širdis. Šių tirštų kokteilių populiarumui išaugus ir gegužės 13 d. minint Tarptautinę kokteilių dieną, kulinarijos technologai kviečia namuose pasigaminti sveikatai palankų avižinių dribsnių glotnutį.

Kokteiliams – ne tik vaisių sultys

Kokteiliams galime naudoti tiek vaisių, tiek mažiau įprastas daržovių sultis, priklausomai nuo to, kokio gėrimo saldumo ar spalvos pageidaujame. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad daržovių sultys gali būti puikus mitybos paįvairinimo būdas, tačiau svarbu žinoti, jog sultys prilygsta maistui ir nekompensuoja dienos skysčių poreikio. „Tai puiki raciono paįvairinimo priemonė bei galimybė vaikams ar kitiems, kurie nemėgsta arba negali suvalgyti priklausančios dienos daržovių normos, gauti reikiamą kiekį vitaminų bei mineralų“, – teigia specialistė ir priduria, kad tiek vaisių, tiek daržovių sultys savo maistingumu skiriasi nuo gryno produkto.

Taip pat gydytoja kviečia atkreipti dėmesį, kad prieš įtraukiant daržoves į vaikų mitybos racioną, reikėtų turėti omenyje: priklausomai nuo amžiaus, mažųjų virškinimo sistema dar yra formavimosi procese, tad su didesniu kiekiu sulčių arba įvairių daržovių mišiniu galima ją sudirginti. „Didesnis sulčių kiekis net ir suaugusiems gali pasijusti pilvo pūtimu ar net skausmu pilve, todėl jautresnės virškinimo sistemos žmonėms rekomenduojama sultis skiesti vandeniu“, – įspėja gydytoja.

Dr. E. Gavelienė taip pat pataria tarpusavyje nemaišyti daugybės komponentų: „Sultyse yra koncentruotas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų, todėl įvairių produktų maišymas gali padaryti meškos paslaugą. Vis dėlto, kiekvienas žmogus turėtų atsirinkti pagal save, kas jam tinkamiausia. Jeigu matote, kad penkių daržovių ar vaisių mišinio sultys organizmo nebuvo labai maloniai priimtos, kita kartą geriau pamėginti gerti vienos ar poros rūšių.“

Glotnučiai kasmet vis populiaresni

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos pastebėjimu, lietuviai bendrai labiau mėgo sultis, o glotnučiai tik po truputį, per pastaruosius penkerius metus, rado kelią į pirkėjų širdis. Specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad populiariausi kokteilių skoniai – saldūs, be to, svarbios būna ir ryškios gėrimo spalvos, gaunamos suplakus apelsinų, mangų ar kitų vaisių derinius. Mažiau populiarūs yra uogų ar daržovių kokteiliai, labiau mėgiami tų, kurie nori rūgštelės. „Džiaugiuosi, kad pirkėjai mėgsta išbandyti naujoves, pavyzdžiui, mėlynos spalvos glotnučius su spirulina“, – priduria ekspertė.

Komercijos operacijų vadovė pasakoja, kad sezoniškumas turi įtakos pirkėjų kokteilių pasirinkimams: „Rudens pabaiga, viduržiemis ir pavasaris yra svarbiausi sezonai, kuomet didėja specialių glotnučių sulčių poreikis. Be to, pastebimas ir augantis didelių pakuočių (0,5 l ir 0,75 l) poreikis.“

O. Suchočeva pabrėžia, kad svarbu vartoti įsigytus kokteilius, atsižvelgiant į galiojimo datą, nurodytą ant pakuotės. „Visas sultis ir jų gėrimus reikia suvartoti pagal nurodymą ant pakuotės, maždaug nuo 24 val. iki 4 parų, skaičiuojant laiką nuo atidarymo. Jei matote, kad neišgersite – užšaldykite ir pasidarykite ledukų gėrimams arba sulčių ledus“, – pataria specialistė.

Pasak komercijos operacijų vadovės, norintiems pasigamini gardų kokteilį ir sutaupyti, verta protingai apsipirkinėti su tiksliu pirkinių sąrašu bei naudotis „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.

Kulinarijos technologai kviečia paminėti Tarptautinę kokteilių dieną ir pasigaminti sveikatai palankų avižinių dribsnių glotnutį.

RECEPTAS

Avižinių dribsnių glotnutis

Patiekalui reikės:

1 šaukšto avižinių dribsnių;

150 ml avižinio pieno gėrimo;

1 vnt. saliero stiebo;

50 g agurko;

17 g špinatų;

0.5 vnt. žaliosios citrinos (išspausti sultis);

115 g ananaso;

3 vnt. braškių;

0.5 vnt. banano.

Kaip gaminti:

Saliero stiebus nuplaukite.

Nulupkite ananasą ir supjaustykite jį kubeliais.

Agurkus ir špinatus nuplaukite.

Visus produktus sudėkite į kokteilinę ir sutrinkite iki vientisos masės.