Gegužės 26 d. Marijampolėje vyko „Lietuvos bėgimo taurės IX etapas – tradicinis šio miesto ir Sūduvos krašto garsinimui skirtas 11-asis jubiliejinis bėgimas „Bėgam už Marijampolę”. Šių metų renginys ypatingas ir tuo, kad yra skirtas istorinio Marijampolės vardo susigrąžinimo 35-mečiui.

Daugiau nei 800 dalyvių stojo į startą ir varžėsi pusmaratonio (20,550 km) 9,8 km, 4,9 km ir 400 m. distancijose. Kaip ir kasmet, neatsiejama renginio puošmena tapo vaikų bėgimas, kuriame šiais metais sudalyvavo virš 300 vaikų.

Renginio dieną oras bėgikams buvo palankus. Saulės spindulius uždegė debesys, dėl to nebuvo taip karšta bėgti, nes įprastai, „Bėgam už Marijampolę” pasižymi ypatingai šiltu oru.

Šiais metais pusmaratonio distancijoje greičiausios moterys: Ieva Rezajeva, trasą įveikusi per 1 val. 30 min ir 19 sek., Rima Stankevičė nubėgusi per 1 val. 32 min. 12 sek. ir Eglė Zablockytė atbėgusi per 1 val. 34 min. 41 sek.

Greičiausi vyrai pusmaratonio distancijoje: Andrius Jaškevičius trasą įveikęs per 1 val. 12 min ir 12 sek., Simas Stasiukaitis atbėgęs per 1 val. 18 min. 35 sek. ir Žydrūnas Stelmokas įveikęs trasą per 1 val. 19 min. 26 sek.

11 – ame „Bėgam už Marijampolę” dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis, apdovanojimus nugalėtojams įteikė Europos parlamento narys Juozas Olekas ir varžybų organizatorius Darius Kemeraitis.

,,Šiandien 11-ą kartą vykstantis „Bėgam už Marijampolę” vainikavo sporto savaitę. Smagu, kad jau tradicinis bėgimas ir vėl subūrė mažus ir didelius, marijampoliečius bei svečius iš kitų Lietuvos miestų. ” – sakė Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Tradicinis „Bėgam už Marijampolę” renginys buvo kupinas veiklų tiek mažiesiems, tiek didesniems. Renginio metu netrūko gerų emocijų ir entuziastingai nusiteikusių dalyvių. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, bėgimo taurėmis ir atminimo dovanomis. Taip pat prizais džiaugėsi ir specialias nominacijas atsiėmė vyriausi ir jauniausi varžybų dalyviai, gausiausia bėgimo komanda, sportiškiausia šeima, su įspūdingiausiu kostiumu bėgusi dalyvė, bei tėveliai, bėgę 5 km atstumą su vežimėliu. Taures už nominaciją „Už ryžtą ir stiprybę” atsiėmė ir dalyviai trasą įveikę su neįgaliojo vežimėliais.

„Ačiū visiems, prisidėjusiems prie 11-ojo „Bėgam už Marijampolę” bėgimo. Visiems rėmėjams, įsteigusiems prizines vietas, ačiū renginio savanoriams. Dėkoju visiems, pasidalinusiems žinia apie „Bėgam už Marijampolę 2024″, kuris ir vėl tapo pats masiškiausias sporto renginys Sūduvos krašte. Ačiū sporto bendruomenei ir sirgaliams už palaikymą! Bėgimas baigėsi – bėgimas prasideda! Iki susitikimo „Bėgam už Marijampolę” 2025!” – sakė renginio organizatorius Darius Kemeraitis.