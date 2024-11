Kasmet lietuviams siunčiant milijonus siuntų per LP EXPRESS paštomatus, jais gavėjus kasdien pasiekia tiek prekės iš e.parduotuvių, tiek ir dovanos nuo draugų ar artimųjų. Vis dėlto, svarbu nepamiršti, kad paštomatais siųsti galima toli gražu ne viską.

„Be įvairių nelegalių prekių, tokių kaip narkotinės ar psichotropinės medžiagos, paštomatais pirmiausiai draudžiama siųsti ir juvelyrinius dirbinius, monetas ar brangiuosius metalus. Kita draudžiamų siųsti daiktų kategorija – įvairūs ginklai ir sprogstamosios arba nuodingos medžiagos. Galiausiai atskiro aptarimo vertas maisto produktų siuntimas paštomatais. Nors tą daryti tikrai galima, tačiau svarbu atsižvelgti į tuomet esančią oro temperatūrą. Pavyzdžiui, per vasaros karščius siunčiant šviežias sodo gerybes, pastarosios gali greitai nuvysti, nes paštomatų dėžučių temperatūra nesiskiria nuo lauko“, – sako Lietuvos pašto klientų patirčių valdymo vadovas Mantas Sirutavičius.

Jis primena, kad už siuntos turinį atsako siuntėjai. Todėl kylant abejonėms, ar į paštomatą galima dėti vieną ar kitą daiktą, jie gali paskambinti bendrovės klientų aptarnavimo specialistams arba apsilankyti atnaujintame post.lt polapyje.

Siunčiant per paštomatus svarbu ne tik netyčia neišsiųsti draudžiamo daikto, bet ir pasirūpinti tvirta siuntos pakuote. Be to, ją renkantis reiktų atsižvelgti ir į siunčiamo daikto fizines savybes. Pavyzdžiui, keramikos, stiklo ar elektronikos gaminiai turėtų liki originaliame įpakavime ir su ja įdėti į siuntos pakuotę.

Siuntimui rekomenduojama naudoti gofruoto kartono dėžes arba tvirtus popierinius vokus. Siuntų jokiu būdu nepatariama vynioti tik į ploną laikraštinį popierių, arba plastikinius maišelius – toks pakavimo būdas neapsaugo siuntų turinio.

Tvirtai supakuotą siuntą svarbu tinkamai užklijuoti lipniąją juosta, geriausia tai daryti apjuosiant per visą siuntos apimtį, mažiausiai trijose vietose.