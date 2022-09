Švelnaus skonio sviestiniai rageliai kruasanai lengvai pasiduoda tiek sūrioms, tiek saldžioms interpretacijoms, todėl puikiai tinka pusryčiams. Mėgstantys pikantiškesnio skonio pusryčius kruasanus gali derinti su kiaušiniais, kumpiu, daržovėmis, sūriais. Norintieji saldžiau kruasanus gali pagardinti įvairiausiais džemais, uogienėmis ar kitais saldžiais pagardais. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad švieži kruasanai dažnai patenka ir į kasdienį pirkėjų krepšelį.

„Kruasanus Lietuvoje savo tinkle pradėjome siūlyti vieni pirmųjų. Pastebime, kad pirkėjai šiuos kepinius mėgsta ir vertina. Būtent dėl šios priežasties esame paruošę gausų jų asortimentą: nuo tradicinių iki kruasanų su įvairiausiai įdarais: pradedant karamelės, šokolado ir baigiant migdolų, obuolių. Be to, šviežumą vertinančių pirkėjų patogumui, juos kelis kartus per dieną kepame tiesiog parduotuvėse“, – teigia V. Budrienė.

Itin paprastos sudėties

Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditeris, sako, kad kruasanai – visame pasaulyje mėgstamas pusryčių gardumynas. O įvairiausias interpretacijas su šiuo ingredientu paruošti yra labai nesudėtinga.

„Kruasanai žavi tuo, kad yra itin paprastos sudėties, nes pagrindiniai klasikinio kruasano ingredientai yra vos 8: sviestas, miltai, mielės, pienas, vanduo, cukrus, druska ir kiaušiniai. Na, o galimybė juos skanauti tiek su saldžiais, tiek su sūriais pagardais labai praplečia šių prancūziškų skanėstų gerbėjų ratą“, – teigia T. Lauvray.

Renkantis kokybiškus kruasanus dėmesį reikėtų atkreipti į kelis dalykus. Jis turėtų būti ne tik traškus ir auksaspalvis, bet ir nepalikti ant gomurio riebalo jausmo. O atsikandus sviestinio ragelio viduje turėtų slėptis daugybė smulkių skylučių, primenančių korį.

„Kruasanai yra gana universalus kepinys, nes gali būti skanaujami tiek vieni, tiek pagardinti įvairiais džemais, kumpiu, sūriu, lašiša ar avokadu. O smagiausia, kad visada galima eksperimentuoti ir įdaryti kruasanus tuo, kuo tik širdis geidžia. Jeigu norite pasigaminti dar ypatingesnius pusryčius, galite paruošti užkeptų kruasanų“, – pataria T. Lauvray.

Nebijokite improvizuoti

Užkeptus kruasanus pasigaminti labai nesudėtinga. Tereikia sugalvoti, pageidaujate pikantiško, ar saldaus skonio. Pavyzdžiui, užkeptiems pikantiškiems kruasanams reikės kumpio, sūrio, jeigu norite – galite juos užkepti kiaušinių plakiniu ar bešamelio padažu. Kruasanus tereikia išilgai perpjauti per pusę, dėti į gilesnį kepimo indą, ant kruasanų užberti susmulkinto kumpio, daržovių, berti sūrio ir viską aplieti plaktais kiaušiniais arba bešamelio padažu ir iškepti orkaitėje.

Jeigu norite pusryčiams prie kruasanų patiekti naminių pagardų, paprastai galite pasigaminti riešutinio kremo. Jam pasigaminti prireiks vos 3 ingredientų: lazdynų riešutų, kakavos miltelių ir rudojo cukraus. Lazdyno riešutus nuolat maišydami pakepinkite keptuvėje ant silpnos kaitros. Riešutai bus pakankamai apskrudę, kai odelės pradės atlipti nuo riešuto. Į elektrinį trintuvą suberkite pakepintus riešutus bei kakavą ir trinkite, kol masė pradės panašėti į kremą. Suberkite cukrų ir trinkite toliau, kol kremas taps vientisas. Šokoladinį kremą T. Lauvray pataria laikyti šaldytuve. „Iki“ konditeris dalijasi ir dar keliais pusryčiams puikiai tiksiančiais receptais su kruasanais.

Orkaitėje kepti kruasanai su uogomis

Jums reikės:

8 kruasanų

5 kiaušinių

1 puodelio grietinėlės

1 arbatinio šaukštelis vanilės ekstrakto

1 arbatinio šaukštelio malto cinamono

1 apelsino žievelės

2 šaukštų klevų sirupo

Cukraus pudros

Gabalėlio sviesto

Mėgstamų šviežių uogų

Gaminame:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Sviestu sutepkite kepimo indą. Kruasanus išilgai perpjaukite per pusę. Dideliame dubenyje suplakite kiaušinius, grietinėlę, vanilę, cinamoną, tarkuotą apelsino žievelę ir klevų sirupą. Kruasano puseles panardinkite į gautą mišinį ir jame palaikykite kol šie visiškai išmirks. Išdėliokite kruasanus į kepimo formą ir kepkite 25–30 minučių. Prieš patiekdami, viską apibarstykite cukraus pudra ir šviežiomis uogomis.

Rūkytos lašišos kremu įdaryti kruasanai

Jums reikės:

Šviežių kruasanų

Kelių indelių kreminio sūrio

Pakelio rūkytos lašišos

Žiupsnelio pipirų ir drukos

Mėgstamų šviežių žolelių: krapų, petražolių, svogūnų laiškų, bazilikų

Gaminame:

Visus įdarui skirtus ingredientus sudėkite į trintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės. Kruasanus įpjaukite ir įdarykite paruoštu kremu. Jeigu norisi gaiviai, į kruasanų vidų pridėkite mėgstamų daržovių, salotų ar žalumynų.

Rikota ir šilauogėmis įdaryti kruasanai

Jums reikės:

Kruasanų

Kelių puodelių šilauogių

Indelio rikotos

Kelių šaukštų cukraus pudros

Tarkuotos žaliosios citrinos žievelės

Gaminame:

Perpjaukite kruasanus išilgai ir puseles paskrudinkite sausoje keptuvėje. Tuomet į keptuvę sudėkite šilauoges, berkite cukraus pudros ir jas šiek tiek pakepkite, kol išsiskirs sultys. Galiausiai dubenyje sumaišykite rikotą, cukraus pudrą ir žaliosios citrinos žievelę. Ant kruasano puselės tepkite paruoštos rikotos, dėkite šilauogių padažą, viską suspauskite antrąja kruasano pusele. Skanaus!