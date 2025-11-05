Rudenį kai kuriems žmonėms gali pradėti pleiskanoti galvos oda – tai dažnai lemia dažnesnis kepurių dėvėjimas bei temperatūros ir drėgmės svyravimai tiek lauke, tiek patalpose.
„Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė sako, kad norint atsisveikinti su atsiradusiomis pleiskanomis, pirmiausia svarbu suprasti, kokio jos tipo – sausos ar riebios.
Kodėl atsiranda pleiskanos?
„Šaltuoju sezonu patalpose veikiantis šildymas gali išsausinti orą, o lauke tvyrantis drėgnumas ir vėjas gali sudirginti odą – visa tai skatina pleiskanų atsiradimą. Negana to, kai kurios kepurės gali apriboti odos „kvėpavimą“ ir taip sulaikyti šilumą, kas dar labiau padidina riebalinių liaukų aktyvumą“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Visgi, pasak jo, hormonų pusiausvyros sutrikimai, stresas, netinkama plaukų priežiūra ar odos ligos – dažniausios pleiskanų atsiradimo priežastys. Taip pat pleiskanos gali atsirasti esant labai sausai galvos odai ir naudojant nekokybiškus asmens higienai kosmetikos gaminius.
„Pleiskanojimą gali paskatinti nuovargis, prasta mityba, vitaminų trūkumas ar užterštas oras. Šios problemos ignoruoti nevalia – jei pleiskanų daug, jos riebios, niežti galvą ir oda parausta, gali atsirasti smulkių žaizdelių ar net pradėti slinkti plaukai. Be to, pleiskanos kartais gali išduoti ir apie žvynelinę, ichtiozę bei grybelines ligas“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Įvertinkite – sausos ar riebios pleiskanos?
Norint atsikratyti pleiskanų, vaistininkas pirmiausia pataria nustatyti – jos sausos ar riebios.
„Sausos pleiskanos paprastai yra smulkios, lengvai krenta nuo galvos odos, byra ant plaukų ir drabužių. Tuo tarpu riebios – didesniais lopais prilimpa prie odos, dažnai lydi intensyvus niežėjimas. Jei pleiskanos sausos, patariama rinktis maitinančius ar drėkinančius šampūnus su aliejais – kokoso, alyvuogių, makadamijų. O riebioms pleiskanoms naikinti tinka priemonės, skirtos riebiai galvos odai – jos padeda reguliuoti riebalinių liaukų veiklą“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Jis priduria, kad sergant žvyneline, ichtioze ar seborėja, gali būti reikalingi hormoniniai tepalai arba produktai su salicilo rūgštimi.
Išbandykite galvos odos šveitimą
„Pleiskanos – tai negyvos odos ląstelės, kurias veiksmingai pašalinti padeda galvos odos šveitimas. Normaliems plaukams jis rekomenduojamas kas 2–3 savaites, o greitai besiriebaluojantiems – kas savaitę. Šveitimą geriausia atlikti prieš naudojant maitinančią plaukų kaukę – pašalinus nešvarumus, galvos oda geriau įsisavina naudingas medžiagas“, – pasakoja M. Rutalė.
Pasak jo, svarbu atminti – trinkti reikia tik odą ir plaukų šaknis, o ne visus plaukus.
Keratolizinės priemonės
Stipresniam pleiskanojimui vaistininkas pataria naudoti keratolizines priemones – jos gali reguliuoti riebalų išsiskyrimą ir padėti efektyviau šalinti pleiskanas.
„Plaukų priežiūros priemonėse esančios keratolitinės veikliosios medžiagos ne tik gali švelniai nuvalyti odos paviršių, bet ir prasiskverbti iki gilesnių jos sluoksnių. Taip pat lygiagrečiai galima vartoti tokius pleiskanojimą ir niežėjimą mažinančius preparatus, kurių sudėtyje būtų siera, salicilo rūgštis, degutas, rezorcinas ar cinkas. Dar rekomenduojama rinktis priemones, kurių sudėtyje yra vitamino E, dilgėlių ekstrakto“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Vaistininkas pataria šias priemones naudoti intensyviau 3–4 savaites, o vėliau – tik profilaktiškai. Jei per tą laiką savarankiškai gydant pleiskanos neišnyksta, būtina kreiptis į dermatologą, kuris paskirtų individualų gydymą.