Saugumo dienos (angl. Safety Days; Home (roadpolsafetydays.eu)) yra Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) iniciatyva, skirta žūčių ir sunkių sužeidimų skaičiui visos Europos keliuose mažinti.

„Saugumo jausmas daro didžiausią poveikį mūsų elgesiui ir kitoms gyvenimo sritims, todėl visi eismo dalyviai turi būti atidūs, atsakingi ir sąmoningi kelyje, kad jame kiekvienas jaustųsi saugiai ir užtikrintai“, – sako Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys.

Vienas iš prioritetinių Europos kelių policijos tinklo ROADPOL uždavinių yra įvairiomis priemonėmis keisti žmonių elgesį ir siekti, kad tai turėtų įtakos saugumui keliuose. Tam reikia išmanyti ir laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų, pasirinkti saugų važiavimo greitį, būti dėmesingam ir kaip automobilio, elektrinio paspirtuko ar dviračio vairuotojui, ir kaip pėsčiajam. Be to, reikia segėti saugos diržą ir vairuojant transporto priemonę, ir jei esate tik keleivis. Dar yra viena svarbi sąlyga – nevairuoti neblaiviam ar apsvaigusiam ir neleisti to daryti kitiems.

Lietuvai per 10 metų pavyko dvigubai sumažinti žuvusių keliuose skaičių, tačiau visų Europos šalių tikslas, kad galėtume švęsti dieną, kai nebus nė vienos beprasmiškos mirties kelyje. Kad taip būtų, raginame visus pasirašyti asmeninį pasižadėjimą, o įstaigas, įmones ar organizacijas pasirūpinti Saugumo dienų renginiais, keičiančiais žmonių įpročius.

Kaip pasirašyti pasižadėjimą?

Lietuvos kelių policijos tarnyba ragina Jus asmeniškai pasižadėti būti atsakingu, dėmesingu, atidžiu kelyje ir taip padėti sau bei kitiems išvengti skaudžiausių padarinių.

Europos kelių policijos tinklo ROADPOL pasižadėjimą rasite – Take a pledge (roadpolsafetydays.eu). Pasirašę šį pasižadėjimą, paraginkite tai padaryti ir savo artimuosius, bičiulius, draugus, kolegas, pažįstamus ir kitus žmones. Galite pasidalinti juo socialiniuose tinkluose arba atsispausdinti.

Kaip užregistruoti renginį?

Švietimo įstaigas, organizacijas, bendruomenes, įmones kviečiame inicijuoti ir rengti renginius, skirtus saugiam eismui. Užregistruokite juos – Home (roadpolsafetydays.eu). Renginiai gali vykti visą rugsėjo mėnesį. Jie turi būti skirti žmonių saugumui, atsakomybei kelyje ugdyti.

Praėjusiais metais pasaulio keliuose žuvo beveik 1 mln. 355 tūkstančiai žmonių. Pasaulyje per parą žūsta apie 3 700 žmonių. Europos keliuose per vieną parą žūva beveik 70 eismo dalyvių. Lietuvoje pernai žuvo 147 žmonės, šiemet – 73 žmonės.

Lietuvos kelių policija primena vairuotojams, kad nuo 2022 metų liepos 1 dienos naujuose automobiliuose, kurie pagaminami Europoje, diegiama greičio palaikymo sistema – ISA. Ir vairuotojai, ir keleiviai gali patys pasirinkti elgtis atsakingai ir netoleruoti Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Lietuvos kelių policijos pareigūnai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (anksčiau TISPOL) veikloje dalyvauja nuo 2004 metų. Ši tarptautinė organizacija vienija 28 Europos šalis.