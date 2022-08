Jau 23-čius metus iš eilės visą rugsėjo mėnesį Lietuvoje vyks vaikų saugumo keliuose iniciatyva „Apsaugok mane“, kurią inicijuoja didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“. Tai reiškia, kad visi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai visą rugsėjį nemokamai yra apdrausti nuo nelaimingų nutikimų kelyje. Drauge su iniciatoriais, Šakių rajono savivaldybė kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį į vaikų saugumą ir juo pasirūpinti.

Vaikų saugumas – kiekvieno gyventojo rankose

Kiekvienas rugsėjis išsiskiria intensyvesniu eismu, spūstimis, žmonės grįžta iš atostogų į darbus, o vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius – daugėja. Šis rugsėjis tikrai ne išimtis, todėl jau dabar tėveliai prieš naujus mokslo metus turėtų savo vaikams priminti galbūt ir elementarius, bet dažnai net gyvybiškai svarbius dalykus: kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją, kodėl kelyje svarbu nesistumdyti su draugais, nežiūrėti į telefoną, dėvėti šalmą važiuojant dviračiu ar paspirtuku ir atidžiai elgtis šalia kelio bei daug kitų kasdieniškų klausimų. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą.

Įvykių pasitaiko kasmet

„Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia ir ilgiausią patirtį turinti šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ sako, kad per 23-ejus akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje.

„Kasmet visoje šalyje, visą rugsėjį nemokamai apdraudžiame daugiau nei 300 000 vaikų – tiek bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių turime šalyje ir visiems jiems visą parą galioja draudimo apsauga. Šios akcijos tikslas – didinti visuomenės dėmesį vaikų saugumui ir mažinti nelaimių keliuose, kuriose nukenčia moksleiviai, skaičių.

Pavyzdžiui, per pastaruosius 12 metų, žvelgiant į rugsėjo mėnesius, jau esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 60 tūkst. eurų ir tai rodo, kad vaikai kasmet patenka į eismo įvykius dėl savo ar vairuotojų neatsargumo. Dažnai į mokyklas skubantys vaikai yra sužalojami pėsčiųjų perėjose ar jiems važiuojant dviračiu. Todėl neabejojame, kad kalbėti apie saugų eismą ir edukuoti tiek vaikus, tiek suaugusius reikia nuolatos,“ – pasakoja Šakių mieste veikiančio „Lietuvos draudimo“ skyriaus vadovas Rytis Skripkiūnas.

Nemokamas draudimas galioja automatiškai

Akcijos metu, visą rugsėjį, kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – iki 5 tūkst. eurų.

„Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną bei galios iki pat rugsėjo 30 dienos pabaigos. Dėl to, kad draudimas galiotų, tėveliams nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis, važiuodamas bei vežamas dviračiu, riedėdamas paspirtuku šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tiesiog registruokite žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“, – informuoja „Lietuvos draudimo“ Šešupės skyriaus vadovas Rytis Skripkiūnas. Draudimo išmoka išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas.

„Apsaugok mane“ yra seniausia šalyje socialinės atsakomybės iniciatyva, kurią „Lietuvos draudimas“ pradėjo 2000 metais. Akcijos „Apsaugok mane“ metu šalies vairuotojai skatinami būti itin atidžiais kelyje ir skirti ypatingą dėmesį jauniausiems eismo dalyviams, po vasaros atostogų grįžtantiems į miestų bei miestelių gatves.

Daugiau apie vaikų saugumo keliuose iniciatyvą https://www.ld.lt/asmens-draudimas/apsaugok-mane

Naujausias „Lietuvos draudimo“ prekės ženklo tyrimas rodo, jog Lietuvos gyventojai jį laiko pačiu patikimiausiu draudimo prekės ženklu Lietuvoje, ypatingai daug balų apklaustieji bendrovei skiria už tai, jog ji objektyviai vertina klientui padarytos žalos nuostolį, paprastai ir sklandžiai jas tvarko bei greitai sureguliuoja (KOG apklausa, 2021 m. gruodis, 18–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai). Savo draudimą bendrovei patiki kas trečias besidraudžiantis šalies pilietis.