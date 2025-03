Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) nariai kovo 13 d. vykusiame narių susirinkime priėmė protokolinę rezoliuciją, kuria ragina Lietuvos Banko valdybą, Vyriausybę bei Finansų ministeriją iki 2026 metų užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą gyventojams.

Iniciatyva priimtoje rezoliucijoje atsakingas institucijas raginama užtikrinti, kad kiekvienoje seniūnijoje visą parą veiktų bent vienas bankomatas, išduodantis grynuosius pinigus. Taip pat pažymima, kad kiekvienos savivaldybės ir kiekvienos seniūnijos, turinčios daugiau kaip 5 tūkst. gyventojų, centre turėtų būti bent vienas grynuosius pinigus išduodantis ir priimantis bankomatas. Rezoliucijoje taip pat numatoma, kad savivaldybės centre turėtų būti bent dvi dienas per savaitę tiesiogiai veikiantis fiziniams asmenims paslaugas teikiantis banko padalinys. Tokia rezoliucija susirinkime priimta bendru narių sutikimu.

„Bent 20 savivaldybių tiesioginės bankų paslaugos visiems fiziniams asmenims nebeteikiamos, o didžioji dalis seniūnijų centrų vis dar gyvena be visą parą veikiančių bankomatų. Prieš keturis metus nutraukus atlyginimų mokėjimą grynaisiais, buvo keliama problema dėl pinigų gryninimo, bet Lietuvos Bankas išsisuko įsteigdamas tik 100 bankomatų. Dalis savivaldybių jų visai negavo. Įvairūs terminalai yra prieinami ribotai, nes priklauso nuo parduotuvių darbo laiko. Nepamirškime, kad dalis gyvenviečių neturi tiesioginio susisiekimo su savivaldybių centrais, ypač savaitgaliais. Dėl to šimtai tūkstančių žmonių Lietuvoje ir toliau patogiai negauna net svarbiausių finansinių paslaugų, tokių kaip pinigų įnešimas ir išgryninimas“, – per LSA narių susirinkimą kalbėjo M.Varaška.

Jis taip pat kritikavo bankų taikomą metodiką, pagal kurią skaičiuojamas atstumas iki bankomato. Anot M.Varaškos, atstumas iki bankomato greičiausiai yra skaičiuojamas ne pagal atstumą, kurį reikia nuvažiuoti keliais, o skaičiuojant spindulį žemėlapyje.

M.Varaška sako, jog pagal Lietuvos banko skelbiamą bankomatų žemėlapį akivaizdu, kad didžioji dauguma seniūnijų centrų tebėra be ATM paslaugų.