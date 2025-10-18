Praėjusios amžiaus ketvirto dešimtmečio publikacijoje nagrinėjamas zanavykų susisiekimas su Kaunu ir kitais sūduvių miestais. Kiek tuo metu gyventojams iš Šakių kainavo kelionė į Kauną ar Vilkaviškį?
Pasak Pirmoje Lietuvos Respublikoje dirbusio žurnalisto „1935 m. Šakių apskrities savivaldybė didelį dėmesį kreipia į tinkamą kelių sutvarkymą. Daug toje srityje jau padaryta.
Tačiau iki šiol dar nėra tiesioginio Šakiai-Kaunas susisiekimo. Dabar susisiekimas su Kaunu yra laikomas ne tiesiu keliu, kuris siektų 64 kilometrus, bet išvystytas dviem aplinkinėmis kryptimis.
Visų pirma kryptis Šakiai-Gelgaudiškis-Kaunas. Susisiekimas vyksta siauruoju geležinkeliuku arba garlaiviu. Antroji linija yra Šakiai-Kudirkos Naumiestis-Vilkaviškio geležinkelio stotis. Čia keliaujama autobusais arba traukiniu.
Keliaujant pirma kryptimi per Gelgaudiškį kelionė į Kauną kaštuoja 4 lt. 50 ct., bet užtrunka kelias valandas. Tiesiai galima greičiau arkliais nuvažiuoti. Antroji kryptis per Kudirkos Naumiestį nors ir greitesnė, bet labai nepatogi ir brangi. Šakių autobusai vaikščioja tik iki Kudirkos Naumiesčio. Iš čia reikia persėsti į kitą autobusą. O tuomet malonumas iki Vilkaviškio geležinkelio stoties atsieina 4 lt. 50 ct. Nuo Vilkaviškio stoties iki Kauno dar tiek pat reikia primokėti. Vadinasi antroji kryptis iš Šakių į Kauną kaštuoja devynis litus.
Tiesa, tiesus kelias t.y. pirmos rūšies vieškelis iš Šakių į Kauną yra, bet visa bėda, kad juo kol kas susisiekimo palaikyti negalima. Pavasarį ir rudenį tą vieškelį potvyniui esant užlieja vanduo. Vietomis jis turi dideles įkalnes. To vieškelio tinkamas sutvarkymas yra opus vietinių gyventojų interesams.
Šis vieškelis Kauno apskrities ribose taisomas vyriausybės lėšomis. Šakių apskrities savivaldybė tam lėšų neturi.
Žvyrą reikia vežti dvidešimt penkis kilometrus. Be to prieš nužvyruojant reikia sumažinti vieškelio įkalnes ir kur reikia pakelti užliejamas vietas. Todėl vieškelio Šakiai-Lukšiai-Zapyškis-Kaunas sutvarkymui, kad juo galėtų eiti reguliarūs autobusų reisai, reikia didelių pinigų.
Šiais metais Šakių savivaldybė numačiusi pastatyti keletą naujų tiltų: Šakiai-Gelgaudiškis vieškelyje per Orijos upę. Barzdų valsčiuje per Višakį. Lekėčių valsčiuje per Ovą. Ir Kriūkuose per Pietvę,“- pasakojimą baigia reporteris.
Ši publikacija yra perleista pakartotinai. Originali publikacijos data – 2021 m. balandžio 6 d.