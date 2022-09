Aktorė Sigourney Weaver mano, kad ji nebūtų gavusi paauglės vaidmens filme „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“), jei ji ir franšizės režisierius James Cameron nebūtų buvę draugai.

72 metų aktorė neseniai savo būsimą Na‘vi tautos paauglės Kiri ir filmo herojų Džeiko Salio (akt. Sam Worthington) bei Naytiri (akt. Zoe Saldana) dukros vaidmenį įvardino „vėjavaikišku“.

„Taigi, apie patį tęsinį aš tikrai negaliu kalbėti, bet sakyčiau, kad šis vaidmuo yra didžiausias iššūkis mano kino karjeroje, nes teko pasireikšti visais įmanomais būdais.“ – sakė aktorė Sigourney Weaver. „Manau, kad jei James Cameron manęs tikrai gerai nepažinotų, jis nebūtų pavertęs manęs tokiu vėjavaikišku dalyku kaip šis personažas.“

„Turėjai dirbti visiškai kitaip nei įprastai, kad suvaidinčiau šį personažą, itin fiziškai.“ – pridūrė aktorė.

Originaliame 2009-ųjų metų filme „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“) aktorė Sigourney Weaver vaidino daktarę Greisę Augustine. Nors ilgai buvo manoma, kad ji pasirodys tęsiniuose – Greisė miršta pirmame filme – detalės apie naują S. Weaver vaidmenį franšizėje pasitvirtino tik šių metų sausio mėnesį.

„Manau, kad mes visi puikiai prisimename, ką jautėme paauglystėje.“ – tuomet sakė aktorė Sigourney Weaver. „Aš tikrai pamenu. Aš buvau 178 ar 180 centimetrų ūgio, kai man buvo vos 11 metų. Todėl puikiai jaučiau, ką filme jaučia Kiri. Ji ieško, kas ji yra. Džiaugiuosi, kad gavau tokį milžinišką iššūkį iš James [Cameron].“

68-erių metų režisierius James Cameron, sausio mėnesį paaiškėjus S. Weaver vaidmeniui franšizės tęsinyje sakė, kad aktorei šis „vaidybos iššūkis yra didžiulis“.

„Turėsime 60+ metų aktorę, kuri vaidins personažą jaunesnį už jos tikrąjį biologinį amžių dešimtmečiais.“ – sakė režisierius. „Sigourney [Weaver] mano, kad tai visai smagu.“

„Sigourney ką tik tapo jaunesnė.“ – pridūrė režisierius James Cameron tęsdamas apie tęsinio „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ filmavimo darbus. „Ji ir atrodė jaunesnė, turėjo daugiau energijos ir per visą mūsų filmavimo laikotarpį ji niekada neišeidavo iš Kiri vaidmens. Jos veidas buvo švytintis, žvilgsniai buvo lengvi ir nuolat jautėsi linksma jos dvasia.“

„Įsikūnijimas. Vandens kelias“ kino teatruose pasirodys gruodžio 16 d., o 2024 m., 2026 m. ir 2028 m. turėtų pasirodyti dar trys franšizės tęsiniai. Gerbėjų taip pat laukia atnaujintas originalus filmas „Įsikūnijimas“, kuris Lietuvos kino sales pasieks jau rugsėjo 23 d.