Kokia vasara be šviežių uogų ir daržovių? Nors soduose sunokę serbentai, avietės ar krapai džiugina dažną lietuvį, tačiau tvyrant karščiams juos siųsti per paštomatus draugams ar giminaičiams nėra geriausia idėja. To priežastis paprasta – saulėtą popietę paštomatų dėžučių temperatūra nesiskiria nuo lauko, tad ką tik nuskintos sodo gerybės jose greitai nuvysta.

Maisto produktų siuntimas per LP EXPRESS paštomatus Lietuvoje darosi vis populiaresnis. Gyventojai vieni kitiems siunčia įvairiausius gardėsius, pradedant konditerijos gaminiais, baigiant rūkytos mėsos produkcija. Šios paslaugos populiarumą daugiausiai lemia patogumas ir greitis – kone 98 proc. siuntų gavėją pasiekia jau kitą darbo dieną.

Vis dėlto, reikia nepamiršti, kad dalis maisto produktų yra ypač jautrūs temperatūrų svyravimams. Todėl karštą vasaros dieną siunčiant per paštomatą gali nukentėti jų skoninės ir vaizdinės savybės. Tai daugiausiai liečia įvairių rūšių šviežias uogas, įvairius žalumynus – svogūnų laiškus, prieskonines žoleles, krapus, taip pat pieno produktus, kurių nerekomenduojama laikyti aukštoje temperatūroje.

„Maisto prekes siunčiant per paštomatus, ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į du dalykus –rekomenduojamą produktų laikymo temperatūrą bei tinkamą įpakavimą. Jeigu lauke svilina +30 laipsnių karštis, dėti į įkaitusią paštomato dėžutę sūrio, varškės ar indelio su avietėmis tikrai nerekomenduojama. Tačiau kiti produktai, kaip antai riešutai ar duonos gaminiai, aukštai temperatūrai yra mažiau jautrūs“, – sako Lietuvos pašto Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Neringa Žukauskaitė

Kartu ji priduria, kad tiek siunčiant maisto produktus, tiek ir kitus daiktus, taip pat svarbu nepamiršti pagrindinių siuntos pakavimo taisyklių.

Pakuojamam daiktui itin svarbu išsirinkti tvirtą siuntos pakuotę, kuri atlaikytų ne tik viduje esančių daiktų svorį, bet ir galimą išorinį slėgį. Dėl to pakuotę geriausiai rinktis atsižvelgiant į siunčiamo daikto savybes. Pavyzdžiui, keramikai, stiklui, elektroninėms prekėms ir kitiems trapiems daiktams pakuoti reikėtų naudoti specialią, tik tiems daiktams transportuoti skirtą pakuotę, užtikrinant vidinio pakavimo saugumą.

Siunčiami trapūs daiktai privalo likti originaliame įpakavime ir būti įdėti į siuntimo pakuotę. Tik gamintojo pakuotė, kurioje yra siunčiamas daiktas, nėra transportavimui skirta pakuotė.

Tam. kad siuntos viduje esantys daiktai kuo mažiau judėtų ir atkeliautų geros būklės net ir pažeidus pakuotės išorę, tuščias siuntos ertmes rekomenduojama užpildyti biriu užpildu. Tam siūloma naudoti smulkintą popierių, kartoną, arba iš krakmolo ar kitų medžiagų pagamintas granules. Rekomenduojamas užpildo sluoksnis turi siekti apie 5 cm nuo daikto iki dėžės sienelės.

Taip pat, jeigu įmanoma, siuntimui naudokite žemesnę ir platesnę dėžutę – tai leis ją išsiųsti naudojant mažesnę paštomato dėžutę ir tokiu būdu sutaupyti.