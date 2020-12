Siulaudarba.lt – kas tai ir kodėl verta pasinaudoti?

Vykdant plačią darbo paieškos strategiją, įdarbinimas internetu gali lengviau nei bet kada anksčiau padėti surasti darbą arba reikalingą darbuotoją. Dauguma darbo ieškančių asmenų mėgsta naudotis internetinėmis įdarbinimo platformomis, nes čia paprasta ieškoti ir lengva surasti atvirų darbo vietų. Taip pat ir darbdaviams – platformoje lengva skelbti darbo skelbimus ir atrasti kvalifikuotą darbuotoją. Kai internetinės įdarbinimo svetainės naudojamos kaip bendros darbo ar darbuotojo paieškos strategijos dalis, jos gali būti labai naudingos ir sutaupyti laiko.

Kaip veikia siulaudarba.lt platforma?

Žinojimas kaip veikia tokios platformos padės suprasti įdarbinimo internete galią. Darbdaviai čia gali skelbti atviras darbų pozicijas, o darbuotojai – nevaržomai ieškoti tokio darbo, kuris labiausiai tiktų pagal jų turimą kvalifikaciją. Siulaudarba.lt yra atsakinga už laisvų darbo vietų skelbimą ir reklamavimą, kad padėtų pritraukti kuo kvalifikuotesnius kandidatus. Ieškantiems darbo internetu įdarbinimo platformos yra prieiga prie tikslinių darbo skelbimų.

Siulaudarba.lt platformoje, kurioje nurodomos laisvos darbo vietos, darbuotojas turi kreiptis tiesiogiai į siulaudarba.lt komandą (telefonu, el. paštu ar užpildant specialią formą). Šioje platformoje renkama tikslinė darbų kategorija – statybos, gamyba, logistika, aptarnavimas ir kt. – todėl lengva rasti tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes darbo vietas pagal pageidaujamą sektorių.

Siulaudarba.lt įdarbinimo platformos pranašumai

Pirmiausia, siulaudarba.lt platforma yra nemokama. Antra, ji taupo laiką, nes siulaudarba.lt komanda atrenka tiek darbų pasiūlymus, tiek darbuotojus, kurių sąrašą vėliau pateikia darbdaviui. Trečia, platformoje vienu metu galima pasiūlyti kelis darbus arba pretenduoti į kelias pareigas. Taip pat siulaudarba.lt platforma suteikia galimybę sužinoti apie darbo pasiūlymus ir kandidatuoti į pareigas bet kuriuo metu ir iš bet kurio kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto.

Siulaudarba.lt platforma yra specializuota, t. y. publikuojanti tik tam tikros kategorijos – statybos, gamybos, logistikos, aptarnavimo ir kt. – darbų pasiūlymus, kad atsirinkti ir pretenduoti būtų dar paprasčiau. Čia galima ieškoti darbuotojų, kurie specializuojasi tam tikroje srityje. O darbuotojai gali ieškoti darbo vietų jiems patrauklioje šalyje – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Siulaudarba.lt platformoje pateikiami išsamūs darbo skelbimai, kuriuose nurodomas ne tik darbo pobūdis, bet ir atlyginimas (ar valandinis įkainis).

Siulaudarba.lt platformoje lengva rasti darbą pagal profesijos pavadinimą ar šalį, kurioje norima dirbti – šios kategorijos yra suskirstytos, tereikia pasirinkti.

Ar internetinės įdarbinimo platformos iš tiesų efektyviai veikia? Patirtis rodo, kad taip. Tai ekonomiška, suteikia pridėtinės vertės ir taupo laiką (tiek darbdavių, tiek darbuotojų). Be to, atlikta daug tyrimų, kurie įrodė, kad įdarbinimo platformos yra iš tiesų efektyvios. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, 78 proc. dalyvavusių apklausoje teigia, kad darbo pasiūlymai, publikuojami internetinėje platformoje, yra žymiai efektyvesni nei kitos reklamos priemonės. Be to, tai veikia kur kas pigiau (tiek laiko, tiek pinigų atžvilgiu) nei kitos reklamos formos.

Siulaudarba.lt komanda nedelsiant pateiks informaciją apie kandidatus, geriausiai tinkančius į darbo vietą. Darbuotojas, ieškantis darbo, tai pat iš karto gaus informaciją apie darbo vietą, kuri puikiai tinka pagal jo turimą kvalifikaciją.

Siulaudarba.lt platforma buvo kuriama stengiantis maksimaliai sutrumpinti lankytojų laiką, todėl platforma veikia lengvai, greitai ir patogiai. Jei ieškote darbo ar siūlote darbą, susisiekite su siulaudarba.lt komanda ar užpildykite internetinę paraišką – tai užtruks vos vieną minutę. Lankytojų patogumui, susisiekti su siulaudarba.lt komanda galima keliais būdais, t. y. telefonu +370 635 35553, el. paštu info@siulaudarba.lt ar pildant trumpą paraišką internetu – https://www.siulaudarba.lt/ Tai neabejotinai greita, paprasta ir efektyvu!