Startuoja naujovė, kuri spręs pacientų eilių problemą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad nuo metų pradės veikti dar viena naujovė e.sveikatos sistemoje – išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPR IS), kuri bus integruota su Elektroninės sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS). Apjungus šias dvi sistemas bus galima efektyviau planuoti sveikatos priežiūros įstaigų ir jose dirbančių specialistų darbą, o kartu spręsti pacientų eilių problemą.

Taip pacientams atsiras dar viena nauja galimybė registruotis pas gydytojus, žinoma, išliks ir iki šiol įprasti būdai – registracija telefonu bei atvykus į registratūrą gydymo įstaigoje. Ši naujovė bus dar vienas svarbus žingsnis mažinant pacientų eiles pas gydytojus. Na, o sklandžia šių dviejų sistemų integracija rūpinasi Registrų centro specialistai.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šiuo metu gydymo įstaigos naudoja atskiras pacientų registracijos informacines sistemas, kurios neleidžia matyti kitų įstaigų specialistų užimtumo.

„Tad minėtų sistemų integracija leis apjungti atskirų sveikatos priežiūros įstaigų sistemas į vieną ir sudarys galimybę efektyviau planuoti gydytojų darbo laiką, o pacientams laiku gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, šios technologinės naujovės padės užtikrinti ir sklandų LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuoto įstatymo įgyvendinimą, kuriame numatytos naujovės įsigalioja jau kitais metais ir yra svarbios mūsų šalies pacientams“, – sako ministras A. Veryga.

Pasak ministro, pavyzdžiui, jame numatyta, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, o antrinės ir tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Jam antrina ir sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė. Ji tvirtina, kad minėtų sistemų integracija taip pat leis geriau įgyvendinti ne tik minėtame įstatyme numatytas naujoves, bet ir palengvins darbą medikams ir pacientų registraciją pas gydytojus.

„Integravus minėtas dvi sistemas pas savo gydymo įstaigos specialistą dėl per didelio užimtumo negalintys patekti pacientai galės būti registruojami pas analogišką kitos gydymo įstaigos specialistą ir laiku bei operatyviai gauti reikiamas gydymo paslaugas. Neabejotinai, šios naujovės palengvins pacientams galimybes užsiregistruoti pas gydytojus. Žinoma, ir toliau išliks galimybės pas juos registruotis įprastais būdais – telefonu arba atvykus į registratūrą gydymo įstaigoje“, – sako viceministrė K. Garuolienė.

Nuo kitų metų pradžios pradedami pacientų portalo ir specialistų portalo prototipų pristatymai sveikatos priežiūros įstaigoms, vėliau sukurta sistema bus išbandyta testinėje aplinkoje. Gyventojams galimybė prisijungti prie atnaujintos sistemos bus suteikta 2019 m. antrojo ketvirčio pradžioje.

Šiuo metu prie IPR (portalo sergu.lt) yra prisijungusios daugiau kaip 140 šalies gydymo įstaigų. Per metus sistemoje atliekama apie 10 mln. pacientų registracijų pas gydytojus, 2 mln. visų registracijų atlieka patys pacientai. Šiuo metu IPR IS tvarkytojas yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, nuo 2019 m. sausio 1 d. SAM pavedimu tvarkytojo funkcijas perims Registrų centras. Tiek IPR IS, tiek ESPBI IS valdytojas yra SAM.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija