Sūduvos gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Gegužės 6 dieną, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „Kūriniai kalbina mus ir…“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Konferencijoje beveik 20 pranešimų įvairiomis temomis pristatė mokiniai ir mokytojai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Kaip sakė patys mokiniai, ruošdami savo pranešimus jie turėjo galimybę plėsti savo kompetencijų ratą ir pagilinti jau turimas žinias apie literatūrinius kūrinius bei juose slypinčią prasmę.

O pranešimų temos buvo išties įdomios, tokios kaip: „Patyrimų kelionė literatūros kūrinio veikėjo keliais“, „How a single quote changed my life? (Kaip viena citata pakeitė mano gyvenimą?)“, ,,Pasikinkęs jauną vėją, / Vėtrą šaunią apkabinęs, / Leidžiuos per padangių plynes“ ir kitos.

Prieš prasidedant pranešimų pristatymams konferencijos dalyvius sveikino savivaldybės meras Povilas Isoda, seimo narys Dainius Gaižauskas.

Meras susirinkusiems linkėjo iš konferencijos pasiimti kuo daugiau: pasisemti patirties, kiekviename pranešime atrasti kažką artimo sau ir praplėsti akiratį. „Gimnazija išties yra pavyzdinga švietimo įstaiga, per gana trumpą laiką čia vyksta jau antra konferencija, kuri gvildena įdomias temas, mokiniams suteikia galimybę plėsti savo žinių ratą, tyrinėti dar neatrastas temas ir dalykus. Džiaugiuosi, kad Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti skirtas renginys sutelkia bendruomenę ir dovanoja visiems geras emocijas ir pildo kompetencijų ratą“.

Visus pranešimus klausiusi ir vertinusi komisija išrinko verčiausius pranešimus ir labiausiai nusipelniusius pranešėjus, kuriems buvo įteiktos dovanos. Savivaldybės mero padėka ir atminimo dovana buvo įteikta Birštono gimnazijos dešimtokų komandai, kurie pelnė nominaciją „Pranešimas, kuris labiausiai prakalbino…“. Pristatydami pranešimą tema „Pokario pasaka pagal V. V. Landsbergio apysaką ,,Žalčių karalienė“ jaunuoliai išradingai gvildeno ir atskleidė šio laikmečio problemas.

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.