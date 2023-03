Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ jau antradienį 18 val. rungtynėmis namie pradės „7bet-NKL“ ketvirtfinalio seriją iki 3 pergalių su Vilniaus „Ryto-2 komanda.

Pirmenybių aštuntfinalyje „Ryto“ dubleriai tapo vienintele komanda, kuriai pavyko peržengti aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusios komandos barjerą. „Rytas-2“ sostinės derbyje laimėjo seriją prieš Vilniaus „Steką“ 3:1.

Į pergales vedė A.Adomavičius

Pirmąsias dvejas rungtynes „Ryto“ jaunimas laimėjo 84:79 ir 94:86, o ketvirtąsias – 92:85. Tik per trečiąjį mačą buvo pralaimėta 84:101. Itin įspūdinga buvo lemiama pergalė, pelnyta po spurto 18:0 (nuo 74:85 iki 92:85) per ketvirtojo kėlinio paskutiniąsias 3 minutes.

Laimėtas „Ryto-2“ rungtynes sieja tai, kad visose jose naudingiausias komandos žaidėjas buvo Arnas Adomavičius. Per pirmąsias jis surinko 30 naudingumo balų (24 taškai, 8 atkovoti kamuoliai), per antrąsias – 31 (25 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 2 perimti kamuoliai), per trečiąsias 28 (29 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai). Kai laimėjo „Stekas“, gynėjas savo komandai tesurinko 2 naudingumo balus (5 taškai, 2/9 metimai iš žaidimo).

Tvirtos pergalės

„Sūduva-Mantinga“ ir „Rytas-2“ reguliariajame sezone susitiko dukart ir abu kartus rungtynes tvirtai laimėjo marijampoliečiai.

Lapkričio 9 dieną namie dar Mariaus Kiltinavičiaus treniruojama „Sūduva-Mantinga“ nugalėjo 110:74. Šeimininkams tada Aurelijus Pukelis pelnė 19 taškų (37 naudingumo balai), Tautvydas Kliučinykas ir Viktoras Iljinas – po 17, vėliau į Prienų komandą persikėlęs Domantas Vilys – 15, Žygimantas Šimonis – 10.

„Rytui-2“ tada dar neatstovavo A.Adomavičius, Marijampolėje nebuvo ir Ado Šimonio, o rezultatyviausias buvo dabar komandą jau palikęs ukrainietis Bohdanas Bryniukas (15 taškų).

Antrą kartą komandos susitiko sausio 14-ąją Vilniuje, o „Sūduva-Mantinga“ laimėjo 86:61. Marijampoliečiai tada pataikė net 17 tritaškių iš 40, o šeimininkai tik 2 iš 15. Itin gerai tarp nugalėtojų sekėsi Pauliui Beliavičiui, kuris įmetė 7 iš 12 tritaškių ir iš viso surinko 25 taškus. 18 taškų pridėjo V.Iljinas (4/7 trit.), 12 – Justas Nausėdas (4/7 trit.).

„Ryto-2“ ekipoje rezultatyviausi tąkart buvo Lukas Valantinas (14), Andreas Kalogiras (13 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 perimti kamuoliai) ir Matas Mačijauskas (10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių). A.Šimonis vėl nežaidė, o A.Adomavičius rungtynes baigė su -3 naudingumo balais (5 taškai, 2/12 metimai iš žaidimo).

Sezono rezultatyviausieji

„Sūduvos-Mantingos“ ekipoje reguliariajame sezone rezultatyvumu išsiskyrė tik A.Pukelis – vidutiniškai 17,2 taško per rungtynes. Toliau rikiuojasi Evaldas Džiaugys (11,2), T.Kliučinykas (9,7)ir Marijus Užupis (9,4).

„Rytui-2“ A.Adomavičius vidutiniškai renka po 17,7 taško, A.Šimonis – 16,1, A.Kalogiras – 12,3, Modestas Babraitis – 11,3, o Augustinas Kiudulas – 10,9.

Pirmąsias serijos rungtynes komandos žais kovo 28 d. 18 val. Marijampolėje, antrąsias balandžio 1-ąją 17 val. – Vilniuje, o trečiąsias balandžio 4-ąją 18 val. – vėl Marijampolėje. Jei serijoje reikėtų daugiau rungtynių, jos būtų žaidžiamos balandžio 6 ir 11 d.