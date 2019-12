Suskaudo nugarą? Nemalonu, bet gal jums… pasisekė

Tikrai niekas nepuola džiūgauti pajutęs skausmą, bet… suklūsta, sunerimsta, pagaliau išsiruošia ilgai atidėliotai konsultacijai pas specialistą.

Gal todėl, kiek sarkastiškame, stuburo ir sveikatingumo centro „Sveikatos sala“ kineziterapeutės Ievos Adomėnienės teiginyje, – „Suskaudo nugarą? O gal jums pasisekė…“ – yra dalis tiesos. Juk tik nedaugelis pradedame rūpintis savo kūnu, kol jam nieko neskauda, o sulaukę nemalonių signalų įgyjame šansą su beprasidedančiomis problemomis į kovą stoti kuo anksčiau. Tačiau Ieva siūlo į kūną pažvelgti dar sąmoningiau – nelaukti skausmo ir net užbėgti jam už akių. Tikimės, kad jos mintys apie profilaktikos galią, padės ne vienam išvengti itin skausmingų ir neatitaisomų degeneracinių pasekmių.

Pirmas žingsnis – laikysenos ir raumenų balanso tyrimas

Statistika negailestinga – net 80 proc. žmonių jautė nugaros skausmą, o likę 20 proc. – to neprisimena. Ką signalizuoja šie duomenys? Žinant, kad nugaros skausmas neatsiranda staiga (išskyrus trauminius atvejus), o užgyvenamas per keletą ar net keliolika metų, peršasi viena išvada – mes nesirūpiname stuburo sveikata, kol mums neskauda. Reguliariai lankytis pas odontologą, nelaukiant, kol ims skaudėti dantį, bei du kartus per dieną valytis dantis, jau tapo norma. Tačiau profilaktiškai pasitikrinti laikyseną bei raumenų balansą ir po valandą du-tris kartus per savaitę skirti raumenyną balansuojančiai kūno mankštai, veiksniams, užtikrinantiems stuburo sveikatą, nėra nei tradicijos, nei praktikos. Toks kineziterapeutų atliekamas tyrimas kartą per pusmetį turėtų būti svarbus sveikatos higienos palaikymas. Nors niekam nelinkiu skaudančios nugaros, bet kartais tikrai galima teigti, kad pasisekė tam, kuriam ją suskaudo. Tai priminimas, kad nebegalima delsti ir metas DABAR pasirūpinti nugara, stuburu, raumenynu, laikysena. Kuo anksčiau pradėsite, tuo lengvesnis bus atsistatymo procesas. Jei ignoruosite skausmą, leisite problemai bujoti, vėliau ją spręsti teks ilgiau ir sudėtingiau.

Įžvelgiame problemą, kai dar nieko neskauda

O ar galima nugaros skausmui užbėgti už akių? Taip, ir tam pakaktų kas pusę metų pasitikrinti laikyseną ir raumenų balansą. Daugeliui sunku patikėti, kad kineziterapeutai gali būsimus stuburo pokyčius ir artėjančias problemas įžvelgti dar tada, kai žmogus jaučiasi visiškai sveikas. Nepamirškite – tarpslankstelinių diskų išvaržos (viena dažniausių nugaros skausmo priežasčių) neatsiranda per dieną. Degeneraciniai procesai vyksta ilgai – dešimtmečiais. Šių procesų pradžią mes, kineziterapeutai, pastebime labai anksti vertindami žmogaus laikysenos bei raumenyno pokyčius.

Laikysena priklauso nuo kaulų išsidėstymo, o kaulus laiko raumenys. Tad pirmas profilaktinės apžiūros tikslas ir yra – itin atidžiai įvertinti, ar žmogaus raumenys dirba simetriškai, ar yra pertemptų arba, atvirkščiai, per daug nusilpusių ir nedirbančių, raumenų. Vertiname žmogaus stovėseną, eiseną, tam tikrų judesių atlikimą. Stebime, ar mums įprastus judesius žmogus atlieka anatomiškai taisyklingai, lyginame juos su etaloniniu raumenų judėjimu.

Netaisyklingas judesys signalizuoja apie problemos užuomazgas ir besiformuojančią raumenų asimetriją. Ji pradeda formuotis po truputėlį ir visada yra susijusi su kasdiene veikla, profesija, sportinėmis veiklomis. Judesius bei padėtis, kurias mes itin dažnai kartojame, kūnas pradeda fiksuoti, prisitaikyti. Tai pirminė asimetrijų formavimosi priežastis, kurią mes galime pamatyti, kai žmogui dar neskauda. Skausmas signalizuos jau apie akivaizdžią fiksuotą ir ilgametę asimetriją, kuri daro įtaką judesiams ir net provokuoja pokyčius sąnariuose.

Ignoruojate skausmą – rizikuojate sąnariais

Sudilę sąnariai – viena skausmingiausių ir jau, deja, negrįžtama netaisyklingos laikysenos ir ilgalaikės raumenų asimetrijos pasekmė. Simetriškai dirbantys raumenys netrukdo korektiškam sąnario darbui, jis su amžiumi dėvisi ekonomiškai. Tačiau jei raumenys dirba asimetriškai, viena pusė tempiama stipriau, kita silpniau, susiformuoja netolygi apkrova sąnariui, tam tikros jo dalys trinasi labiau. Taip pradeda formuotis artroziniai pakitimai kremzlėje. Bet kokio amžiaus žmogui, parinkus tinkamą fizinį krūvį, raumenį galima atstatyti, o pokyčiai kremzlėje – nebepataisomi. Kai kremzlė nudyla iki kaulo, sąnarį, deja, tenka keisti dirbtiniu.

Priminsiu – sąnarys nenudyla per metus, tai ilgas, keliolika metų, trunkantis procesas. Ar tikrai per tą laiką nieko nesuskausta? Mano praktika rodo, kad tikrai suskausta, tik vieni linkę tą skausmą ilgai ignoruoti.

Tenka pripažinti, kad kiekvieno iš mūsų skausmo jutimo slenkstis labai skirtingas. Vienų jis labai žemas – tokie žmonės į menkiausią diskomfortą reaguoja stipriai ir iš karto. Aukštą skausmo jutimo slenkstį turintys gali kentėti ilgai. Tokį ilgą skausmo toleravimo įprotį siečiau su prevencijos nebuvimo kultūra, ji itin stipriai paplitusi vyresnių žmonių tarpe. Daugelis pasakoja, kad kenčia, kol gali paeiti ir taip su skausmu gyvena net 15–20 metų. Pas specialistus tokie žmonės pasirodo tik tada, kai dėl skausmo nebegali net miegoti. Akivaizdu, kad sau mažiau pakenkia turintys žemesnį skausmo slenkstį, nes greičiau pradeda ieškoti pagalbos. Linkusiems kentėti noriu tik priminti – jei kūnas siunčia signalą (skausmą, tempimą, nepatogumą) reikia reaguoti, juk mums tam ir duota receptorių sistema, jutimai, kad savęs nenaikintumėme.

Skausmo atsiradimo priežastis formuoja netaisyklingas judesys

Nors pagrindinė kineziterapeutų misija – padėti žmogui atsikratyti skausmo, ne mažiau svarbu, mano akimis, jį ir šviesti, pasakoti apie skausmo atsiradimo priežastis. O jos labai primityvios – skausmas atsiranda todėl, kad tam tikrus judesius atliekame netaisyklingai ir įsitaisome raumenų asimetriją. Norėdami skausmo išvengti turime pakeisti gyvenimo įpročius. Nėra jokio aparato, masažo, pratimo, kuris visiems laikams ištaisytų raumenų asimetriją. Deja, grįžus prie senų netaisyklingų kasdienių įpročių, grįžta ir skausmas. Tad mes skatiname savo klientus pasitelkti kontrolę, mokome juos teisingų judėjimo modelių ir nuolat primename profilaktinių testų svarbą. Kas pusmetį atliktas laikysenos ir raumenų balanso tyrimas leidžia stebėti kūne vykstančius pokyčius, juos vertinti, ir teikti rekomendacijas, padedančias gyventi be skausmo arba su mažesniu skausmu. Žmogui dar neskauda, bet mes jau matome, jei jis nesustiprins pečių juostos, leis toliau didėti įtampai, po kelių metų turės problemų kaklinėje stuburo dalyje. Tik koreguodami rutininius žmogaus judesius, ergonomikos rekomendacijų bei specialios pratimų programos pagalba galime užbėgti toms problemoms už akių.