Prasidėjus vestuvių sezonui, daugybė žmonių sulaukia kvietimo kartu su jaunaisiais švęsti jų meilės sąjungą. Tačiau ne vienam tai sukelia ne tik daug džiaugsmo, bet ir nerimo, mat vestuvių šventę lydi nemenkos išlaidos. O tai gali sujaukti mėnesio biudžetą ar net ištuštinti taupyklę.

Ekspertai pataria, kaip planuoti asmeninius finansus ir kokias pigesnes alternatyvas rinktis, kad vestuvinei dovanai bei šventės pasiruošimui skiriamos sumos nesukeltų galvos skausmo.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daugiausiai vestuvių šalyje įvyksta gegužės–rugsėjo mėnesiais, o praėjusiais metais amžinos meilės įžadus įteisino daugiau nei 16 tūkst. porų. Per pastaruosius keletą metų anksčiau populiarias buitines dovanas pakeitė vokelis su tam tikra suma pinigų. Nors formaliai nėra įvardinta, kiek reikėtų atseikėti šiai dovanai, dažnai tai būna nemaža suma, kuri gali gerokai apsunkinti kasdienius finansinius planus.

Negana to, ruošiantis kartu švęsti dviejų žmonių sąjungą, prieš tai prireikia skirti nemažai lėšų puošniems drabužiams, kirpėjų-stilistų bei makiažo meistrų paslaugoms, transportui, gėlėms ir kitiems aspektams. Finansų valdymo ir skolinimo platformos „Creditea“ Regiono klientų aptarnavimo vadovė Baltijos šalyse Donata Stoškuvienė skaičiuoja, kad bendras pasiruošimo vestuvių šventei biudžetas svečiui gali siekti apie 500 eurų, o jei svečias – itin artimas jaunavedžiams, suma gali padvigubėti ar patrigubėti.

„Išlaidos vestuvių šventei keičiasi priklausomai nuo asmens sąsajų su besituokiančia pora. Tolimesni giminaičiai ar ne tokie artimi draugai į dovanojamą voką įdeda mažiausiai 100 eurų nuo vieno svečio. Jei voką dovanoja artimas draugas – finansinė išraiška nuo asmens dažniausiai dvigubėja, o jei šeimos narys – dovana gali siekti net ir trijų nulių ribą.

Artimi žmonės taip pat organizuoja bernvakarius bei mergvakarius, kas vėlgi gali pareikalauti nuo 100 eurų vienam dalyviui. Negana to, pačioje vestuvių šventėje svečiai nori gerai atrodyti, todėl neretai investuoja dar keletą šimtų eurų drabužiams, avalynei, makiažui ir pan. Vienoms vestuvėms per sezoną sutaupyti nėra labai sudėtinga, tačiau nemažai žmonių per vasarą tenka sudalyvauti bent keliose“, – sako D. Stoškuvienė.

Anot jos, vos sulaukus pakvietimo į vestuves, būtina vadovautis esminiais finansinio raštingumo principais ir taupyti. Svarbiausia tiksliai susiplanuoti kiek ir kokioms išlaidoms galima skirti lėšų ir nuo šio plano nenukrypti. Taip pat pravartu pasinaudoti įvairiausiomis galimybėmis, leidžiančiomis sutaupyti. Finansų valdymo ekspertė dalijasi keletu patarimų, kurie pravers ne tik šį, bet ir daugybę artėjančių vestuvių sezonų.

Puošnūs drabužiai – ne tik iš greitosios mados parduotuvių

Ekspertai prognozuoja, kad dėvėtų drabužių rinka per artimiausius penkerius metus ūgtels net dvigubai, nes tvari mada vis labiau populiarėja. Juolab, tiek fizinėse, tiek įvairiose interneto parduotuvėse galima atrasti ne tik kasdienių, bet ir puošnių, šiuolaikiškų rūbų. Taip pat iš antrų rankų galima gerokai pigiau įsigyti ir visiškai naujų prekių, nuo kurių net nepašalintos etiketės. Žinoma, ruošiantis svečiuotis vestuvėse, apie puošnių rūbų paieškas tokio tipo parduotuvėse reikėtų pagalvoti šiek tiek anksčiau, kadangi ne visada galima atrasti tai, ko reikia.

Avalynė – ne vienai šventei

Kalbant apie avalynę tiek moterims tiek vyrams, nepatartina kiekvienai vestuvių šventei įsigyti naujos. Visų pirma, visiškai nauja avalynė per šventę gali išvarginti ar net nutrinti kojas. Antra, tai nėra praktiškas ir tvarus pasirinkimas. Parankiausia įsigyti tokią avalynę, kurią galėsite avėti ne tik keliose vestuvių šventėse, bet ir tam tikromis progomis vėliau. Čia labiausiai tiks neutralios ir prie didžiosios dalies drabužių derančios spalvos, pavyzdžiui, juoda, ruda ar smėlio.

Grožio subtilybės namuose

Visažistų ar kirpėjų paslaugos gali nemenkai ištuštinti piniginę – vien kokybiškas makiažas atsieina apie 60–80 eurų ar daugiau. Visgi, gera praktika yra patiems išmokti susidoroti su šiuo iššūkiu. Socialiniuose tinkluose apstu įvairių neapmokestinamų mokymų, naujausias tendencijas atspindinčių patarimų. Įsigijus vos porą papildomų priemonių ir keletą kartų pasitreniravus, galima sulaukti išties šaunaus rezultato.

Kooperatyvi kelionė į šventę

Jei vestuvių šventės vieta yra itin nutolusi nuo jūsų gyvenamosios vietos, vertėtų pasvarstyti apie kelionės kooperaciją su kitais vestuvių svečiais. Kiekvienam skyrus tam tikrą sumą už kuro sąnaudas, bus sutaupyta nemažai pinigų, o ir pati kelionė pravers artimiau susipažįstant su jaunavedžių draugais ar artimaisiais.

Vietoje gėlių – knyga

Jaunavedžiams šventės metu įteikiant voką su grynaisiais, didelė dalis svečių padovanoja ir didelę puokštę gėlių. Nors galėtų atrodyti, kad išlaidoms gėlėms neturėtų būti didelės, išvaizdi ir didesnė puokštė gali atsieiti apie 30–60 eurų, o kartais ir daugiau. Vis labiau populiarėja vietoje gėlių jauniesiems įteikti įdomią knygą. Pastaroji dovana atsieis ne tik pigiau, bet bus ilgalaikė. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad nors gėlės yra šventiška staigmena, reikėtų pagalvoti ir apie patogumo klausimą – sulaukus dešimčių puokščių, jauniesiems gali būti sunku atrasti tiek vietos, tiek laiko visomis tinkamai pasirūpinti. O dažna pora po vestuvių iškeliauja į povestuvinę kelionę, tad ir šiuo atveju gėlių puokštė neatrodys kaip geriausias sprendimas.