Šiais metais žiema itin lepina sniegu ir pūgomis, todėl grįžus iš lauko – vienas greičiausių ir maloniausių būdų sušilti yra kvapnios arbatos puodelis. Visgi, renkantis kokios rūšies arbata pasimėgauti svarbu atkreipti dėmesį į skirtingas jų savybes. Vienos jų – ramina, kitos – tonizuoja, trečios padeda nuo įvairiausių negalavimų.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad šaltuoju sezonu arbatos pardavimai šokteli į viršų, o šventiniu laikotarpiu įvairiausių rūšių arbatos ir jų rinkiniai dažnai tampa ir kalėdinėmis dovanomis.

„Šaltuoju metų laiku arbatų pardavimai žymiai išauga – pirkėjai jas renkasi ir kasdienai, ir kaip kalėdines dovanas. Populiariausia išlieka juodoji arbata – jos pardavimai sudaro maždaug trečdalį visų arbatų pardavimų. Antroje vietoje rikiuojasi žalioji arbata. Be to, pastebime, kad auga ir susidomėjimas įvairiausiomis žolelių arbatomis. Iš pastarųjų populiariausios yra ramunėlių arbata ir funkciniai žolelių mišiniai“, – teigia V. Budrienė.

Gruodžio 15-ąją, pasaulyje minima Tarptautinė arbatos diena. Šia proga, Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė, dalijasi patarimais, kokios rūšies arbatą rinktis skirtingomis progomis, o taip pat – kaip geriausiai ją paruošti.

Rinkitės atsakingai: padės užmigti ar suteiks energijos?

Anot V. Juodkazienės, norint, kad arbata suteiktų jėgų, arba atvirkščiai – nuramintų prieš miegą, svarbu žinoti, kokiu poveikiu pasižymi pasirinktos žolelės.

Kofeinas – ne tik kavoje. Kavos mėgėjai puikiai žino, kad išgėrus puodelį šio gėrimo, žvalumo jiems suteiks joje esantis kofeinas. Tačiau jo rasti galime ir įvairiausių rūšių arbatose. Didžiausias jo kiekis yra juodojoje arba matcha arbatoje, todėl jomis geriausia mėgautis pirmojoje dienos pusėje.

Pridės energijos. „Iki“ atstovė sako, kad per dieną tikrai galima pasimėgauti ir keliais skirtingų rūšių arbatos puodeliais. Kaip minėta, pirmojoje dienos pusėje reikėtų rinktis turinčias daugiau kofeino arbatas: matcha, juodąją, žaliąją, ulongo lapų, matės arbatą. Visos šios arbatos ne tik skanios, bet ir naudingos organizmui. Jos kupinos antioksidantų, be to, jų vartojimas skatina ir geresnį smegenų darbą.

Padės atsipalaiduoti. Jeigu vakare norite atsipalaiduoti – mėgaukitės įvairiausiais vaistažolių mišiniais. Labiausiai atpalaiduojančios ir lengviau užmigti padėsiančios žolelės yra ramunėlės, levandos, citrinžolės. Vakarui puikiai tinka ir raudonoji arbata, kurioje nėra kofeino. Pastaroji prieš miegą dažnai vartojama Afrikos šalyse.

Kaip ją tinkamai paruošti? Norint, kad arbatoje išliktų kuo daugiau naudingų jos savybių, svarbu tinkamai ją paruošti. Jeigu planuojate mėgautis baltąja arbata, geriausia ją plikyti ne verdančiu, o 80-ies laipsnių temperatūros vandeniu. Geriausią skonį ši arbata įgauna plikoma labai trumpai, vos kelias minutes. Labai panašiu būdu plikoma ir žalioji arbata. Tiesa, jai, priklausomai nuo rūšies, naudoti galima ir dar vėsesnį, maždaug 60-70 laipsnių temperatūros, vandenį. O štai plikant juodąją arbatą, naudojamas verdantis, 100 laipsnių temperatūros vanduo. Šios rūšies arbatai pritraukti reikia ir šiek tiek daugiau laiko – ją plikyti reikėtų apie 5 min. Įvairiausių vaisinių arbatų mišinius užpilti geriausia 80-ies laipsnių temperatūros vandeniu. O jų plikymo trukmė priklauso nuo to, kokio intensyvumo skonio norėsite. Norint, kad įvairiausių rūšių arbatos įgautų dar geresnį skonį – joms gaminant svarbu naudoti šviežią, filtruotą vandenį. Be to, arbatas galima paįvairinti ir prieskoniais. Žiemą ypatingo skonio joms suteiks cinamonas, gvazdikėliai, kardamonas, imbieras.