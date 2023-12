Kasmet gruodžio mėnesį minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Šia proga jaukiai pabendrauti Marijampolės savivaldybės vadovai sukvietė po vienu stogu žmones su negalia ir juos vienijančias organizacijas.

Nuo 11 valandos Kultūros centro fojė vykusi neįgaliųjų rankomis kurtų dirbinių mugė dar kartą įrodė, jog posakis, kad negalia nereiškia negalėti, negalia reiškia galėti kitaip, yra visiška tiesa. Nuo sukurtų dirbinių įmantrumo ir originalumo raibo akys, o pirkėjai tiesiog graibstė neįgaliųjų kurtus dirbinius.

Pernai tokia mugė vyko Marijampolės savivaldybės administracijos pastate, tačiau čia ir prekiautojams, ir pirkėjams gerokai trūko vietos.

„Pernai metais pažadėjau neįgaliųjų organizacijų bendruomenėms, kad kitą kartą surasime erdvesnę vietą prekybai jų nuostabiais rankdarbiais. Džiaugiuosi, kad pažadą ištesėti pavyko, o šiemet gaminiai, atrodo, buvo dar įdomesni ir skatinantys pirkėjus nepraeiti pro šalį. Taip nutiko ir man – įsigijau tikrai ne vieną ir ne du gražius dalykus, kurie taps puikiomis kalėdinėmis dovanomis“, – atviravo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Vėliau šventė persikėlė į Kultūros centro didžiąją salę, kur rinkosi žmones su negalia vienijančių organizacijų bendruomenės. Šis renginys – tai tarimas „ačiū“ už nepaprastą indėlį nevyriausybinių organizacijų ir atsidavusių žmonių, kurie diena po dienos nenuilstamai dirba, kad pagerintų asmenų su negalia gyvenimą Marijampolės savivaldybėje. Renginyje jų laukė daug nuoširdžių padėkos žodžių ir nuotaikingas koncertas.

„Atrodo pasidžiaugiame Jūsų veikla, kai tik susitinkame, tačiau šiandien – puiki proga matyti Jus vienoje vietoje ir dar kartą pasakyti ačiū už tai, ką darote. Jūsų aktyvumas, išradingumas kasdien palengvina žmonių gyvenimą. Pagalvoju, kad mes kartais taip priprantame prie visų gyvenimo patogumų, kad imame ir pamirštame, kad kiti žmonės patiria nepatogumų judant, matant, girdint, kalbant. O neįgaliųjų organizacijos niekada to nepamiršta ir savo kasdiene veikla, nuoširdžiu rūpesčiu padeda drąsiai žengti per gyvenimą tiems, kurie turi vienokią ar kitokią negalią“, – kalbėjo meras Povilas Isoda.

Vicemeras Artūras Visockis susirinkusiuosius apibūdino kaip didžiulę galią turinčius žmones, kurie yra išradingi ir aktyvus ir sporto, ir kultūros, ir meno srityse bei nenustojančius stebinti kitų savo talentais ir stipria viduje slypinčia galia.

Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas sakosi pats pajutęs ką reiškia per aukštas slenkstis, per aukšta kėdė, per tolimas atstumas ir paatviravo, kad kiekvieną iš mūsų bet kada gali aplankyti negalia.

Gražių žodžių negailėjo ir kiti renginyje dalyvavę Savivaldybės tarybos nariai.

Renginio metu savivaldybės mero padėkos raštais buvo apdovanoti:

Regina Blažiulionienė, VšĮ „Cukrinukai“ direktorė, už svarų indėlį į organizacijos veiklą ir jos gerinimą, nuoširdumą ir kantrybę bei gebėjimą dalytis savo patirtimi ir žiniomis;

Smiltė Gabrielaitytė, Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubo „Siekis“ jaunoji savanorė, už aktyvią pagalbą ir savanorystę Marijampolės krašto asmenų su negalia sporto renginių metu;

Jūratė Jaugelienė, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos užimtumo specialistė, už kruopštumą, kūrybiškumą, geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą;

Zita Kulikauskienė, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos užimtumo specialistė, už empatiškumą, nuoširdų ir kruopštų asmenų su negalia mokymą;

Virginija Kuršvietienė, Onkologinių ligonių asociacijos „Rūpestėlis“ valdybos narė, už pasiaukojamą savanorystę, projektų veiklų koordinavimą ir onkologinių ligų prevencijos sklaidą visuomenėje;

Almantė Lietuvininkaitė, Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacijos jaunoji savanorė, už aktyvią pagalbą ir savanorystę Marijampolės savivaldybės ir nacionalinių renginių metu;

Irena Lukšienė, Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ užimtumo specialistė, už nuoširdų, pareigingą ir kruopštų darbą, organizuojant ir vedant floristikos būrelius;

Lolita Mickevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja, už ilgametį kūrybišką darbą, integruojant asmenis, turinčius intelekto sutrikimų, į visuomenę, aktyvų dalyvavimą projektinėse veiklose;

Marija Ražinskienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Marijampolės padalinio pirmininkė, už nuoširdų, kūrybišką darbą ir gražias iniciatyvas plėtojant padalinio veiklą;

Loreta Vasiliauskienė, Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubo „Šešupėlė“ narė, už ilgametę savanorišką organizacinę ir socialinę pagalbą klubo nariams.

Vėliau susirinkusiųjų laukė šventinis ir puikių emocijų kupinas grupės „Patruliai“ koncertas.