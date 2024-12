Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje pirmadienį įvyko trečiasis Marijampolės krepšinio forumas, sukėlęs didelį susidomėjimą ne tik krepšinio entuziastų, bet ir sporto profesionalų, jaunųjų krepšininkų bei trenerių tarpe. Renginys, skirtas paminėti Marijampolės krepšinio šimtmetį, tapo svarbia platforma diskusijoms apie krepšinio ateitį, naujausias tendencijas, sporto mokslą ir teisėjavimo praktiką.

Forumo atidaryme Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda padėkojo organizatoriams ir svečiams už indėlį į krepšinio kultūrą bei pabrėžė Marijampolės miesto svarbą Lietuvos krepšinio istorijoje – šiame mieste gimė ir savo kelią link aukštumų pradėjo ne vienas krepšinio pasaulio atstovas.

Simbolines dovanas – Marijampolės krepšinio šimtmečiui išleistą knygą – svečiams renginio pradžioje įteikė krepšinio treneris Gintautas Žibūda, pažymėjęs, kad šis šimtmetis yra ne tik praeities, bet ir ateities šventė, nes Marijampolė ir toliau sieks stiprinti ir puoselėti krepšinio tradicijas.

Pirmasis savo pranešimą Marijampolės krepšinio forume pristatė fizinio pasirengimo treneris Evaldas Kandratavičius.

Vienas geriausių savo srities specialistų Lietuvoje, per savo karjerą dirbo ne tik su stipriausiomis Lietuvos ir Europos komandomis, bet ir su nacionaline vyrų krepšinio rinktine.

Gausiai susirinkusiai publikai, E. Kandratavičius pateikė įžvalgas apie fizinio pasirengimo svarbą šiuolaikiniame krepšinyje.

E. Kandratavičius, kuris 2010 metais su Lietuvos rinktine iškovojo pasaulio čempionato bronzą, pabrėžė, kad šiandien sportininkų fizinis pasirengimas ir kūno priežiūra tampa esminiais faktoriais, leidžiančiais pasiekti ilgalaikių rezultatų ir išvengti traumų.

„Sportinio ilgaamžiškumo klausimas tapo itin svarbus. Dauguma krepšininkų stengiasi prailginti savo karjeras, skirdami ypatingą dėmesį fiziniam pasirengimui ir atsigavimui. Tinkamai prižiūrint kūną, galima išvengti traumų ir žaisti ilgiau, o tai ne tik padidina sportininko pajamas, bet ir užtikrina stabilumą komandoje“, – teigė E. Kandratavičius. Jis taip pat paminėjo, kad, palyginti su jaunais žaidėjais, NBA veteranai dažnai patiria mažiau traumų, nes turi geresnę prevencijos ir atsigavimo sistemą.

Daugiau nei pusantros valandos prezentacijos metu, fizinio pasirengimo treneris taip pat pristatė naujausias tendencijas fizinio pasirengimo srityje, akcentuodamas, kaip technologijos ir sporto mokslas keičia treniruočių procesus.

„Dabar naudojamos įvairios inovacijos – nuo dėvimų įrenginių, leidžiančių stebėti žaidėjų kūno būklę realiu laiku, iki individualizuotų mitybos ir treniruočių planų. Šios priemonės leidžia pasiekti geresnių rezultatų ir sumažinti traumų tikimybę, tačiau net ir naujausios technologijos neduos rezultatų, jei komandoje nebus tarpusavio supratimo, palaikymo“, – kalbėjo specialistas.

Antrasis forumo pranešėjas, ne pirmą kartą viešėjęs Marijampolėje, žinomiausias buvęs Lietuvos krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas, kuris pasidalijo savo ilgamete patirtimi ir įžvalgomis apie teisėjavimo iššūkius ir nuolatinį tobulėjimą.

R. Brazauskas, kuris teisėjavo keturiose Olimpinėse žaidynėse ir daugelyje tarptautinių krepšinio turnyrų bei spaudė ranką tokiems žaidėjams, kaip LeBronas Džeimsas, pabrėžė, kad teisėjai, kaip ir žaidėjai, privalo būti fiziškai pasiruošę, kad galėtų susidoroti su aukštu žaidimo tempu.

„Teisėjavimas – tai ne tik taisyklių taikymas, bet ir greitas sprendimų priėmimas. Krepšinio žaidimas tapo labai greitas, todėl teisėjai turi nuolat stebėti ne tik žaidėjų veiksmus, bet ir sklandžiai valdyti emocijas bei spręsti problemas per sekundės dalį. Be to, vis daugiau dėmesio skiriama teisėjų fiziniam pasirengimui, nes be jo būtų sunku atlikti aukščiausio lygio teisėjavimo darbą“, – sakė R. Brazauskas.

R. Brazauskas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kaip teisėjavimas pasikeitė per pastaruosius dešimtmečius, kuris pats teisėjavimo pradžiamokslio sėmėsi ir iš legendinio trenerio Vlado Garasto, turėjusio teisėjo kategoriją: „Anksčiau teisėjai buvo labiau savamoksliai, dabar, žinoma, teisėjavimas yra kur kas profesionalesnis. Kiekvienas teisėjas turi pereiti per specializuotus mokymus, o jų darbas yra nuolat tikrinamas ir vertinamas“, – kalbėjo R. Brazauskas.

Forume buvo prisiminta ir viena ryškiausių R. Brazausko teisėjavimo akimirkų – 1997 metų McDonald’s turnyras Paryžiuje, kurio metu įvyko garsusis „žingsnių“ švilpimas Maiklui Džordanui.

Prisiminęs šį epizodą, R. Brazauskas teigė, kad tuo metu nebuvo galimybės vaizdo peržiūroms, todėl sprendimas buvo priimtas greitai, remiantis nuojauta bei patirtimi, juolab, kad ir krepšinio taisyklėse yra kalbama apie atskirų situacijų interpretavimą.

Ne vieną krepšinio žvaigždę regėjęs Romualdas Brazauskas akcentavo, kad teisėjas privalo mokytis iš savo klaidų, tačiau negali leisti sau ties tuo apsistoti per ilgai, nes tada atsiranda abejonės savo sprendimais.

Įžvelgta ir problema, kad norinčiųjų būti teisėju yra nedaug, nes teisėjai susiduria su neigiamu įvaizdžiu, yra didelis kitų veiklų pasirinkimas, tačiau pasiryžusiems save išmėginti šiame darbe, R. Brazauskas patarė neskubėti, palaipsniui įsitraukti į veiklą, nes tik taip tobulėjama.

Paskutinis Marijampolės krepšinio forumo dalyvis – sporto žurnalistas, komentatorius Rytis Kazlauskas, šiuo metu užimantis Kauno „Žalgirio“ turinio vadovo pareigas, papasakojo apie savo karjeros kelią ir kaip krepšinis tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi.

Anksti supratęs, kad pasiekti aukštumų krepšinio aikštelėje nepavyks, R. Kazlauskas, prieš 12 metų pradėjo komentuoti NKL rungtynes, tad ne kartą yra lankęsis Marijampolėje.

Dabartinis „Žalgirio“ veidas marijampoliečiams ir svečiams tikino, kad rungtynių komentavimas jam suteikė daug patirties ir padėjo išpildyti savo svajonę – tapti „Žalgirio“ dalimi – iš pradžių dirbęs „Žalgiris TV“ korespondentu, vėliau R. Kazlauskas pasuko į LRT (LRT eteryje žurnalistas ir dabar komentuoja Eurolygos rungtynes). Visgi, sėkmė LRT greitai privertė Kauno klubą dar kartą atkreipti dėmesį į jauną ir perspektyvų žurnalistą, todėl netrukus Rytis Kazlauskas dar kartą prisijungė prie daugkartinių Lietuvos čempionų gretų ir tapo turinio vadovu.

Šiandien R. Kazlauską „Žalgirio“ sirgaliai kiekvieną dieną sutinka „Žalgiris Insider“ platformoje – tai mokamo turinio platforma, kurioje sirgaliai gauna išskirtinį „Žalgirio“ komandos turinį, bendrauja su žaidėjais ir treneriais, taip pat gali dalyvauti tik jiems skirtose komandos treniruotėse ar susitikimuose su žaidėjais, gauti privilegijas įsigyjant bilietus ar atributiką: „Dar prieš dešimtmetį buvo sunku įsivaizduoti, kad sirgaliai turės galimybę tiesiogiai bendrauti su savo mylimos komandos žaidėjais ar žiūrėti užkulisius iš arčiau. Tačiau technologijos ir socialiniai tinklai tai padarė įmanoma“, – sakė R. Kazlauskas.

Rokiškietis neabejoja, kad „Žalgiris Insider“ tapo svarbiu Žalgirio klubo biudžeto papildymu.

„Sukūrę šią platformą, mes ne tik suteikiame sirgaliams išskirtinį turinį, bet ir sugebame generuoti papildomas pajamas, nes, deja, „Žalgirio“ arena nėra guminė ir ne visada sirgaliai spėja įsigyti bilietų į rungtynes“.

Rytis Kazlauskas susirinkusiems prasitarė ir apie santykius su buvusiais ir esamais „Žalgirio“ treneriais.

Šarūnui Jasikevičiui palikus ekipą, anot pašnekovo, buvo jaučiama baimė, kad klubas vėl nugrims į idėjinę krizę, rezultatai bus prasti, tačiau vos po keleto metų komanda vėl žaidė Eurolygos atkrintamosiose rungtynėse, įrodant, kad pergalės receptą sudaro ne vien tik treneris ar žaidėjai, bet ir bendra atmosfera, tikėjimas vienas kitu, sirgalių postūmis.

Šiuo metu prie komandos vairo stovi Italijos specialistas Andrea Trinchieri, kuris, anot sporto žurnalisto, yra išprotėjęs dėl krepšinio, neprognozuojamai emocingas gerąja prasme, o jo taktika yra turėti aukščiausio lygio patarėjus ir komandą šalia.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje netrūko ir „Žalgirio“ gerbėjų, todėl baigiant pokalbį, R. Kazlauskas patikino, kad šiemet komanda sukomplektuota taip, kad būtų universalesnė, ir kad sieks aukščiausių įmanomų tikslų visuose frontuose.

Trečiąjį Marijampolės krepšinio forumą moderavo sporto žurnalistas Dalius Matvejevas, o jį organizavo MKML vadovas Deividas Jurkša.