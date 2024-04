Antradienį ir trečiadienį „TOPsport A lygoje“ bus sužaisti penki 7-ojo turo susitikimai.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Alytaus DFK „Dainava“. Balandžio 9 dieną, 18 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

7-ojo turo įžangoje – turnyro lentelės kaimynų susidūrimas.

Per pirmus penkis turus daugiau negu po 2,5 įvarčio vidutiniškai sugeneruodavęs „Hegelmann“ ekipos puolimas Telšiuose nebuvo toks efektyvus, tačiau žaidimo kokybė pernelyg nenusmuko. Vyr. treneris Andrius Skerla dar dvejose rungtynėse neturės diskvalifikuoto saugo Mato Vareikos, be to, šeštadienį buvo atlikti vos du keitimai. Prasidėjus intensyviam balandžiui, į komandos paraišką įtrauktas ir „Hegelmann B“ gretose sezoną pradėjęs Levanas Mačarašvilis – galbūt kartvelą bei kitus nedebiutavusius žaidėjus pamatysime artimiausiu metu.

Dainaviečiai savaitgalį sužaidė netikėtai rezultatyvias rungtynes su Gargždų „Banga“ ir per vieną mačą praleido daugiau įvarčių negu per ankstesnius keturis kartu sudėjus. Sergejaus Kuznecovo kariaunos padėtis atakuojant kiek primena praėjusį sezoną, kai puolėjai nepasižymėdavo. Taip yra ir šiemet – Davoras Rakičius bei Ignas Kružikas vis dar „sausi“. Kaune susigrums dvi pakankamai skirtingos komandos: šeimininkai turės rimtai akcentuoti oponentų standartines padėtis, „Dainava“ – vengti varžovų tranzicijų.

Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“. Balandžio 10 dieną, 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

Trečiadienio dvikovų seriją pradės banguotai rungtyniaujančių ekipų akistata.

Atmetus nenusisekusias rungtynes su Vilniaus „Žalgiriu“, gargždiškiai visą laiką buvo konkurencingi. Nors kol kas pirmojo rato mačai su tiesioginiais konkurentais nesiklosto sėkmingai, trečiadienio dvikovą „Banga“ pasitinka prieš tai likvidavusi poros įvarčių deficitą. Savaitgalį buvo patausotas veteranas Robertas Vėževičius, tiesa, dėl diskvalifikacijos rungtynes turės praleisti Justinas Januševskis. Vis dėlto į rikiuotę grįžo Benas Šatkus ir tai bus rimta paspirtis kovojant dėl pergalės.

Sūduviečiai užnugaryje paliko poros prastesnių rungtynių atkarpą, nors vertėsi be kelių starto sudėties žaidėjų. Širvintose nerungtyniavo Aleksandras Živanovičius, Žygimantas Baltrūnas ir Maksymas Pyrogovas. Nors ne sykį Marijampolės klubo gynyba rimtai braškėjo, jauniems futbolininkams pavyko atsilaikyti. „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 8 taškus ir žengia penkta – iškovota pergalė leistų visiškai priartėti prie pirmojo trejeto, nesėkmė – turnyro lentelėje nustumtų žemiau 2 taškais atsiliekančios „Bangos“.

FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“. Balandžio 10 dieną, 18 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Nukraujavę šiauliečiai priims sekmadienį pirmąją pergalę iškovojusius čempionus.

FA „Šiauliai“ gretose į rikiuotę praėjusiame mače negrįžo nė vienas žaidėjas, vidurio gynėju teko žaisti Egidijui Vaitkūnui, vėliau į dešinįjį kraštą pasislinko Domantas Šimkus. Prie visų netekčių prisidėjo ir Kristupo Keršio diskvalifikacija. Atakuojant Saulės miesto ekipa turi nemažai opcijų, tačiau prognozuoti gynėjų linijos sudėtį – sudėtinga. Vienintelę pergalę šiauliečiai šiemet iškovojo savo sirgalių akivaizdoje, tiesa, trečiadienį 6 taškus turinčių šeimininkų šansai vertintini atsargiai.

„Panevėžys“ šeštuoju bandymu atsidarė pergalių sąskaitą ir sugebėjo tą padaryti daugiau negu kėlinį žaidžiant mažumoje. Dėl diskvalifikacijos komandai negalės padėti Jovanas Čadženovičius, praėjusiame mače taip pat nežaidė Ariagneris Smithas, Mindaugas Grigaravičius, Lucas de Vega bei Nika Kačarava. Pastarasis gali netrukus sugrįžti, o L. de Vega praėjusią savaitę įgavo formą „Panevėžio B“ gretose. Atodūsiu strategui Gino Lettieri tapo Noelio Mbo pelnomi įvarčiai, būtent jis ir turėtų kelti didžiausią grėsmę varžovų gynybai.

„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Balandžio 10 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas.

Žalgiriečiai su laikinuoju vyr. treneriu Nerijumi Mačiuliu sieks pakilti iš dugno.

Trečias iš eilės ir labai skaudus pralaimėjimas „Panevėžiui“ kainavo vyr. trenerio postą Glennui Stahliui. Specialisto iš Švedijos kariauna per šešerias rungtynes iškovojo vos 4 taškus, tačiau buvo rungtyniauta su visais praėjusio sezono lyderiais. Pirmojo rato finiše „Kauno Žalgirio“ laukia kiek palankesnis tvarkaraštis. Praėjusiais metais N. Mačiulis prisijaukino sėkmę bei keliavo pergalingai, jam esant vairo komanda nebuvo patyrusi nė vieno pralaimėjimo. Nepaisant itin skirtingų ekipų pozicijų, kauniečiai yra favoritai namuose pasiekti pozityvų rezultatą.

„Džiugas“ praėjusią savaitę išsiskyrė dviprasmiškomis situacijomis. Žaidimas kokybė nebuvo itin gera, tačiau nuo grėsmingo varžovų puolimo pavyko atsilaikyti. Į rikiuotę sugrįžo Christianas Bella bei Nino Noordanusas, visgi, po pirmojo kėlinio traumą patyręs Lukas Ankudinovas buvo pakeistas. Be šio žaidėjo ir Tomo Rapalavičiaus džiugiečiai ginantis praranda labai daug, tad septintą kartą išlaikyti „sausus“ vartus bus labai sudėtinga. Akcijų neprideda ir pirmasis kartas žaisiant ant natūralios vejos.

Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Balandžio 10 dieną, 20 val. Vilnius, LFF stadionas.

7-ąjį turą užbaigs pirmasis Lietuvos čempionate Vilniaus apskrities derbis.

„Žalgiris“ sugrįžimą į LFF stadioną paženklino puikia pergale. Prabilęs Nikola Petkovičius ir dar sykį iššovęs Arminas Hodžičius prisidėjo prie užtikrinto laimėjimo – vicečempionai su 13 taškų pirmauja turnyro lentelėje. Kontrolinių rungtynių rezultatai paliekami užmarštyje, tačiau žalgiriečiai turės papildomos motyvacijos atsirevanšuoti už gana skambiai nuaidėjusį pralaimėjimą vasarį. Įvertinus oponento netektis, vicečempionai turi labai gerus šansus po trečiadienio kovų išlikti turnyro lentelės viršūnėje.

Po netikėtos pergalės Saulės mieste Donato Vencevičiaus kariauna namuose pralaimėjo „Sūduvai“ ir patyrė ketvirtą nesėkmę. Debiutantų galimybės pakovoti dėl pozityvaus rezultato sumenko, kadangi dėl diskvalifikacijų žaisti negalės Aleksandras Levšinas ir rezultatyviausias komandos žaidėjas Henrique Devensas. Sykį šiam puolėjui nepradėjus mačo starto sudėtyje, į priekį buvo pastumtas veteranas Linas Pilibaitis. Akistatoje nestigs įdomių akcentų – prieš savo buvusią ekipą grumsis ne tik jauni žaidėjai kaip Gustas Jarusevičius, bet ir „Žalgiryje“ atsiskleidęs Artūras Žulpa.