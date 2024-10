Nuo penktadienio iki sekmadienio „TOPsport A lygoje“ bus sužaisti penki 34-ojo turo mačai.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Alytaus DFK „Dainava“. Spalio 25 dieną, 19 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:0, 1:0.

Mėlynai balti trejas rungtynes iš eilės sužais namuose.

„Hegelmann“ ekipa per pastaruosius šešis mačus Lietuvos čempionate nugalėjo tik Telšių „Džiugą“ ir su 60 taškų turnyro lentelėje žengia antra. Labai realu, kad tokioje pozicijoje ir išliks – iki to, „Kauno Žalgiriui“ net ir laimėjus visus likusius susitikimus, trūksta tik 4 taškų. Tiesa, dėl diskvalifikacijų penktadienį rungtyniauti negalės Steve‘as Kingue bei Leo Ribeiro, o Vilius Armalas ir Denisas Bošnjakas yra iškritę iš rikiuotės dėl traumų. Vidurio gynėjų duetas bus labai netradicinis ir svečiai sieks tuo pasinaudoti.

Po trejų rungtynių diskvalifikacijos į „Dainavos“ techninę zoną sugrįš vyr. treneris Sergejus Kuznecovas, kurio kariauna turi 36 taškus ir rikiuojasi septinta. Per penkis pastaruosius mačus dainaviečiai yra patyrę keturis pralaimėjimus, tačiau pergalė Gargžduose leidžia lenkti porą varžovų. Alytaus klubui liko žaisti prieš aukščiau turnyro lentelėje žengiančius oponentus ir, norint patiems užtikrinčiau jaustis, reikia bent sykį nugalėti. Per daugiau negu tris mėnesius „Dainava“ svečiuose yra pralaimėjusi tik Vilniaus „Žalgiriui“.



Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 26 dieną, 14 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:3, 0:2.

Į paskutinį sezono mačą Širvintose atvyks titulą susigrąžinę čempionai.

Vyr. treneris Marius Stankevičius ir jo kariauna per penkis mačus surinko net 10 taškų. To rezultatas – vos 5 taškų atsilikimas nuo 4-oje vietoje žengiančios Gargždų „Bangos“. Namuose „TransINVEST“ klubas jau kurį laiką žaidžia gerokai rezultatyviau, be to, į rikiuotę sugrįžo kapitonas Linas Pilibaitis. Paskutinį sykį šiame sezone įvyks rezultatyviausių žaidėjų akistata – 18 įvarčių pelnęs Liviu Antalis sieks dar labiau padidinti pranašumą prieš 15 kartų pasižymėjusį Henrique Devensą.

H. Devensas į žalgiriečių vartus šiemet kamuolio dar nėra pasiuntęs, o Vilniaus rajono ekipa visus tarpusavio mačus „TOPsport A lygoje“. Vis dėlto Širvintų miesto stadionas „Žalgiriui“ kelia dvejopus prisiminimus – kartą čia sensacingai nusileista „FPRO LFF taurės“ varžybose. Būtent tai ir pagalba L. Antaliui siekiant užtikrinti rumunui rezultatyviausio futbolininko titulą gali tapti motyvacija, vedančia į priekį žalgiriečius. Kita vertus, ne sykį Vladimiro Čeburino treniruojamos komandos, pasiekusios tikslus, kiek atleisdavo vadeles.



„Kauno Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 27 dieną, 14 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 1:0, 3:2.

2024 metų sezono tarpusavio mačuose dominuoja žalgiriečiai.

„Kauno Žalgiris“ jau žinos penktadienio rezultatą Raudondvaryje, tad nuo to irgi gali kiek priklausyti Sauliaus Širmelio treniruojamos komandos nusiteikimas. Mėlynai baltiems nugalėjus, žalgiriečiams šansų pakovoti dėl sidabro praktiškai nelieka, šiuo metu 2-ąją ir 3-ąją pozicijas užimančius klubus skiria 6 taškai. Kauno klubui negalės padėti du diskvalifikuoti žaidėjai – Aldayras Hernandezas bei Vilius Armanavičius. Dariaus ir Girėno stadione „Kauno Žalgiris“ nepralaimi daugiau negu penkis mėnesius, tad nesėkmės 34-ajame ture gana sunku tikėtis.

„Džiugui“ pavyko nutraukti septynių pralaimėjimų seriją, tačiau lygiosios Panevėžyje itin didelio džiaugsmo nesuteikė, kadangi beveik visą mačą teko žaisti turint kiekybinį pranašumą. Dėl geresnio tarpusavio rungtynių rezultato džiugiečiai lenkia į paskutinę vietą nusileidusią Marijampolės „Sūduvą“ – abi ekipos turi po 33 taškus. Tiesa, Žemaitijos sostinės atstovams tvarkaraštis yra kiek mažiau palankus, o pastaroji pergalė buvo pasiekta dar birželio 30-ąją. Dėl diskvalifikacijos komandai nepadės saugas Joaquimas Domingosas.



Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Spalio 27 dieną, 16 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:0, 0:1.

Ketvirtame rate marijampoliečiai žais paskutinį mačą namuose.

Pirmosios 15 minučių Saulės mieste kainavo itin brangiai – du praleisti įvarčiai neleido pasiekti bent jau lygiųjų. „Sūduvos“ nepralaimėtų šešerių rungtynių serija finišavo, tai leido pasivyti porą konkurentų. Vis dėlto, norint išlikti čempionate, būtina pasinaudoti namų sienomis, kurios šiemet pernelyg didelio pranašumo nesuteikė. Per 17 ankstesnių akistatų iškovotos tik 3 pergalės ir pelnyti 10 įvarčių. Marijampoliečių padėtis šiuo metu yra sudėtingiausia, tad motyvacijos šeimininkams tikrai nepristigs.

„Banga“ po lygiųjų Kaune ir kelių dėkingų rezultatų dar labiau pagerino savo šansus likti ketvirta. Jau po 34-ojo turo gargždiškiai gali užsitikrinti išlikimą čempionate, o nugalėję Marijampolėje – labai rimtai priartėti prie puikaus pasiekimo išlaikant 4-ąją vietą. Deja, strategas Davidas Afonso versis aptrupėjusia sudėtimi, kadangi iš rikiuotės iškrito Valdas Antužis, savo ruožtu, Vilius Piliukaitis praėjusios dvikovos nebaigė dėl traumos, o puolėjas Pijus Srėbalius yra diskvalifikuotas.

„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Spalio 27 dieną, 18.25 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:0, 1:2.

Tiesioginę transliaciją iš „Aukštaitijos“ stadiono bus galima stebėti LRT Plius kanalu.

Pasibaigus tarptautiniams iššūkiams, „Panevėžys“ per aštuonerias „TOPsport A lygos“ rungtynes patyrė vos vieną pralaimėjimą. Nusileista buvo būtent FA „Šiauliai“, kuri turnyro lentelėje žengia greta. Iškovojus pergalę ir sulaukus bent vieno palankaus rezultato, galima užsitikrinti išlikimą lygoje bei siekti 4–5 vietos. Namuose panevėžiečiai praleido mažiausiai įvarčių tarp visų ekipų – vos 11, tačiau patys yra pasižymėję tiek pat. Šeimininkams nepadės diskvalifikuotas Rokas Rasimavičius, jo vietą starto sudėtyje turėtų užimti traumą išsigydęs Markas Beneta.

Kaip ir „Panevėžys“, taip ir FA „Šiauliai“ po 34-ojo turo gali užsitikrinti vietą kitam sezonui bei artimiausiose trejose rungtynėse kiek reabilituotis pakylant į 4-ąją poziciją. Vis dėlto Mindaugo Čepo kariauna ir toliau tęsia itin prastą mačų svečiuose atkarpą. Pastaroji pergalė varžovų stadione buvo pasiekta dar gegužės 18-ąją, nuo to laiko nenugalėta net per aštuonis kitus susitikimus. Saulės miesto ekipa išvykose su „Panevėžiu“ praleidžia daugiausiai įvarčių – 24-is.