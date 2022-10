Turo rinktinėje – D.Kondrakovas ir N.Taravelis

Vietos „Optibet A lygos“ turo rinktinėje šį kartą nusipelnė du „Sūduvos“ žaidėjai.

Vincentas Šarkauskas (Telšių „Džiugas“): Pastaruoju metu vartininkas demonstruoja bene geriausią žaidimą per visą savo karjerą. V. Šarkauskas trečią kartą iš eilės išsaugojo vartus „sausus“, dvikovoje su „Panevėžiu“ atremdamas net 7 varžovų smūgius.

Mario Paveličius (Vilniaus „Žalgiris“): Antrą kartą Lietuvos čempionu tapęs M. Paveličius pradėjo komandai praėjusį sekmadienį užsitikrinti titulą. „Žalgirio“ legionierius iš Austrijos laimėjo 71 proc. dvikovų (5/7) bei išsiskyrė puikiu rezultatyviu perdavimu, kuris virto pergalingu įvarčiu.

Adomas Mika (Telšių „Džiugas“): Krašto gynėjas turėjo lopyti spragas ir dar sykį žaidė vidurio gynėjo pozicijoje. A. Mika turėjo labai daug darbo ir su „Džiugu“ sugebėjo atsilaikyti – perėmė 12 kamuolių ir pirmasis suskubo prie 9 atšokusių kamuolių.

Nicolas Taravelis (Marijampolės „Sūduva“): Antroje sezono pusėje vis dažniau starto sudėtyje rungtyniaujantis prancūzas sėkmingai gynėsi nelengvame mače prieš „Jonavą“. N. Taravelis laimėjo 88 proc. dvikovų (14/16) ir 90 proc. dvikovų (9/10) „antrame“ aukšte. Be to, vidurio gynėjas perėmė 10 kamuolių.

Deividas Šešplaukis (FA „Šiauliai“): Kairiajame krašte, kaip įprasta, aktyvumu išsiskyrė D. Šešplaukis. Pirmenybių debiutantų atstovas atliko net 9 sėkmingus driblingus, puolime laimėjo 60 proc. dvikovų (12/20) bei išprovokavo 3 pražangas.

Vilius Armanavičius (Kauno rajono „Hegelmann“): Mėlynai baltų puolimo lyderis praėjusį sekmadienį išsiskyrė geru pasirodymu. Akistatoje su čempionu V. Armanavičius pasižymėjo taikliu tolimu smūgiu, atliko „raktinį“ perdavimą ir 2 kartus privertė varžovus prasižengti.

Jovanas Čadženovičius („Panevėžys“): Vidurio saugas dirigavo Aukštaitijos sostinės komandos veiksmams aikštės viduryje. Telšiuose juodkalnietis pirmasis suskubo net prie 18 atšokusių kamuolių ir pasižymėjo 3 smūgiais į vartus, iš kurių vienas skriejo į vartų plotą.

Dmytro Bilonogas (Vilniaus „Riteriai“): Legionierius iš Ukrainos į kovą buvo mestas antrojo kėlinio viduryje, tačiau sužaidė įsimintiną mačą prieš Gargždų „Bangą“. D. Bilonogas per gautą laiką atliko 3 smūgius, iš kurių 2 bandymai virto įvarčiais.

Donatas Kazlauskas (Vilniaus „Žalgiris“): Per paskutinį čempionato trečdalį kretingiškis demonstruoja geriausią formą šiame sezone. Žalgirietis šaltakraujiškai užbaigė ataką ir išlygino rezultatą, pelnydamas 5-ąjį įvartį šiemet, be to, pasižymėjo „raktiniu“ perdavimu.

Danilas Kondrakovas (Marijampolės „Sūduva“): Marijampolės klubo ukrainietis nemažai jėgų pareikalavusioje akistatoje su „Jonava“ grojo svarbiu smuiku. D. Kondrakovas efektingu smūgiu galva išplėšė savo komandai pergalę – džiaugėsi 4-uoju įvarčiu šiemet.

Antonas Fase („Kauno Žalgiris“): Legionierius iš Nyderlandų ir toliau gelbėja savo komandą, išnaudodamas įspūdingas greičio savybes. A. Fase atliko 5 sėkmingus driblingus bei tiek pat smūgių į vartus, į kurių vienas virto pergalingu įvarčiu.