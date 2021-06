Užstatą už „Maximos“ taromate grąžintą tarą pirkėjai galės atsiimti bet kurioje šio prekybos tinklo parduotuvėje

Prekybos tinklas „Maxima“ suteikia daugiau patogumo tarą grąžinantiems klientams. Užstato ženklu pažymėtas gėrimų pakuotes pridavus „Maximos“ taromatuose nuo šiol gautą kvitą galima išsigryninti bet kurioje „Maximos“ parduotuvėje.

„Gėrimų pakuočių užstato sistema Lietuvoje gyvuoja jau penkerius metus, o prekybos tinklas „Maxima“ ją palaiko nuo pat starto. Mūsų darbuotojai kasdien prižiūri ir rūpinasi taromatais, kad gyventojams nekiltų jokių problemų grąžinant stiklo, plastiko, metalo pakuotes. Nuo šiol mūsų pirkėjams bus dar patogiau – už grąžintas pakuotes mūsų taromatuose gautus kvitus jie galės atsiimti pinigais arba tiesiog panaudoti apsipirkimui bet kurioje „Maximos“ parduotuvėje“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Pavyzdžiui, po atostogų Palangoje išsiruošę namo kauniečiai užstato pakuotes gali grąžinti į pajūryje esančių „Maximos“ parduotuvių taromatus, o pinigus už užstatą atsiimti savo miesto „Maxima“ parduotuvėse. Iki šiol taromato išduotus kvitus buvo galima išsigryninti tik toje pačioje parduotuvėje, kur buvo grąžintos pakuotės.

E. Dapkienė tikisi, kad šis sprendimas klientams suteiks daugiau patogumo, o užstato pakuočių surinkimo rezultatai Lietuvoje bus dar geresni. Iš viso „Maxima“ rūpinasi 228 taromatais. Per metus jie padeda surinkti maždaug 10 tūkst. tonų pakuočių atliekų.

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, per pirmus keturis šių metų mėnesius Lietuvoje grąžinta 183 mln. gėrimų pakuočių, o per visus 2020 metus – net 612,7 mln. pakuočių. Taigi, per užstato sistemą pirkėjai vien pernai susigrąžino daugiau negu 61 milijoną eurų ir aktyviai prisidėjo, kad panaudotos pakuotės atsidurtų ne atliekų konteineriuose, o pas perdirbėjus.

USAD skaičiuoja, kad vienkartinių pakuočių užstato sistema Lietuvoje naudojasi 9 iš 10 gyventojų. Kaip rodo apklausos, maždaug pusė Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi užstato sistema, plastiko, stiklo butelius bei skardines į taromatus pristato kartą per savaitę arba kelis kartus per mėnesį. Už grąžintą tarą gautus pinigus 3 iš 4 gyventojų panaudoja einamajam apsipirkimui. USAD apklausos duomenimis, dažniausiai per mėnesį už pakuotes susigrąžinama suma neviršija 6 eurų.

Iš viso šalyje veikia maždaug 3 tūkst. taros surinkimo punktų, kur už vieną pakuotę galima susigrąžinti 0,1 euro vertės užstatą.