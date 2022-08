Vaistinės jau apsirūpino pirmosios pagalbos vaistinėlėmis: pataria paskubėti ir vairuotojams.

2023 m. sausio 1 d. įsigalios kelis kartus atidėliotas reikalavimas šalies vairuotojams turėti automobiliuose naujos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinius. Iki šio termino likus keliems mėnesiams, vaistininkai ragina neatidėlioti vaistinėlės įsigijimo paskutinei akimirkai ir primena, kokios priemonės būtinai turi joje būti ir kokiu atitikties ženklu jos turi būti paženklintos.

„Šiuo metu vaistinės yra apsirūpinusios pakankamu kiekiu naujos komplektacijos vaistinėlių, todėl rekomenduojame to dar nepadariusiems jas įsigyti. Atidėlioti šio pirkinio metų pabaigai nepatariame, nes yra įprasta, jog paskutinę minutę prekės paklausa itin išauga, tad geriau pasiruošti iš anksto. Juo labiau, kad neturintys naujų vaistinėlių vairuotojai nuo kitų metų gali susilaukti ir baudos“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Giedrė Tautkevičienė.

Naujajame pirmosios pagalbos rinkinyje, skirtame automobiliams, šalia įvairių tvarsčių bei pleistrų yra spaudžiamasis tvarstis, ledo maišeliai, turniketai arteriniam kraujavimui stabdyti ir vienkartinė veido kaukė atlikti dirbtinį kvėpavimą. Rinkinyje taip pat yra pirmosios pagalbos žirklės, vienkartinės medicininės pirštinės, speciali antklodė bei pirmosios pagalbos teikimo aprašas ir priemonių naudojimo instrukcija.

Abejojantiems, kaip naudoti vieną ar kitą vaistinėlėje esančią priemonę, G. Tautkevičienė pataria atidžiai perskaityti instrukcijas, įsitikinti, kad tikrai aišku, ką ištikus būtinybei reikėtų daryti, o jei klausimų vis tiek kyla – pasikonsultuoti su vaistininku.

„Daugiausia klausimų žmonėms kelia rinkinyje esanti naujovė – turniketas, skirtas stabdyti stipriam arteriniam kraujavimui iš galūnės. Žmonės baiminasi, kad nemokės jo tinkamai uždėti, nesupras, ar viską padarė gerai. Todėl visada patariame paskaityti jo naudojimo aprašą, esantį vaistinėlėje. Blogiausia, jei žmogus nusipirkęs vaistinėlę jos net neatidaro ir tiesiog padeda automobilio bagažinėje. Tokiu atveju nutikus nelaimei joje esančios priemonės gali būti bevertės“, – aiškina ji.

G. Tautkevičienė taip pat pastebi, kad dažnai gyventojus trikdo skirtingų tvarsčių ir pleistrų gausa. Ji paaiškina, kad visos šios priemonės skirtos sužeidimams ir žaizdoms, skiriasi tik jų naudojimo pobūdis. Pavyzdžiui, sterilūs spaudžiamieji tvarsčiai naudojami sutvarstyti didesnes, kraujuojančias žaizdas, sterilūs žaizdų tvarsčiai reikalingi mažesnėms ar paviršinėms žaizdoms, palaikomasis trikampio formos tvarstis skirtas pažeistai viršutinei galūnei parišti.

Be to, jos teigimu, nutikus didesnei nelaimei, paskambinus telefonu 112 ir laukiant atvažiuojant medikų pareigūnai dažniausiai padeda nežinantiems, ką daryti, suteikti pagalbą: pasako, ar judinti sužalotąjį, kokią priemonę naudoti, kaip ką padaryti.

Vaistininkė primena, kad tokias priemones automobilyje turėti pravartu dar ir dėl to, kad jos gali praversti nelaimingam atsitikimui nutikus atostogaujant, keliaujant. Tik labai svarbu, kad žmonės žinotų, kas yra automobilio pirmosios pagalbos rinkinyje, o panaudoję kokią nors priemonę ilgai nedelsdami tokia pačia nauja papildytų vaistinėlę, kad jos komplektacija visada būtų pilna.

Vaistinėlė automobilyje turėtų būti laikoma visiems žinomoje ir gerai pasiekiamoje vietoje, jos reikia neužkrauti daiktais, neužkišti į giliausią bagažinės kampą.

Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės, naujas pirmosios pagalbos rinkinys vaistinėse kainuoja nuo 37 eurų. Kartais gyventojams tokia suma pasirodo per didelė, tad jie bando sutaupyti ir vaistinėlių ieškoti turgavietėse ar užsienio šalyse.

„Svarbu žinoti, kad pirmosios pagalbos rinkiniuose esančios medicinos priemonės turi būti paženklintos privalomu atitikties ženklu CE, patvirtinančiu, jog medicinos priemonės pagamintos laikantis nustatytų saugos reikalavimų, atliktos būtinos atitikties vertinimo procedūros, o pati priemonė yra saugi. Reikiamų sertifikatų neturinčios priemonės gal ir kainuoja pigiau, tačiau nutikus nelaimei jos gali būti visiškai nenaudingos ar net kelti pavojų naudotojams“, – atkreipia dėmesį G. Tautkevičienė.