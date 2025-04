AB „Via Lietuva“ informuoja, jog netrukus prasidės Vinco Kudirkos tilto, esančio valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, rekonstravimo darbai. Juos vykdant, numatyta nugriauti esamą – dar tarpukariu statytą – tiltą ir pastatyti naują.

1930–1939-aisiais Šakių rajone, Kudirkos Naumiestyje, pastatytas gelžbetoninis Vinco Kudirkos tiltas bus pakeistas nauju, išlaikant tokius pačius konstrukcinius sprendimus, kaip ir buvo senajame. Kadangi tiltas yra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą, bus išsaugomas esamas tilto fasadinis vaizdas pagal esamą architektūrinę išvaizdą. Ant būsimo 73 m ilgio ir beveik 11 metrų pločio tilto numatoma 6,5 m dviejų eismo juostų važiuojamosios dalies asfaltuota kelio danga, taip pat 1,5 m pločio pėsčiųjų takas.

„Via Lietuva“ praneša, jog šiuo metu šalia tilto yra įrengiama statybvietė, bus pradėtos valyti esamo tilto konusų autentiškos šešiabriaunės betoninės šlaitinės plytelės, kurios, atsižvelgiant į jų būklę, bus panaudotos naujame objekte. Taip pat išpjauti krūmai, kurie trukdė atliekamiems darbams, netrukus bus pradėti augalinio sluoksnio nuėmimo ir laikino apvažiavimo įrengimo darbai.

Šalia esamo tilto bus suformuota sankasa su laikinu vienos juostos automobilių tiltu su praėjimu pėstiesiems. Vykdant esamo tilto tvarkybos darbus, juo bus nukreipiamas automobilių ir pėsčiųjų eismas, reguliuojamas šviesoforu. Eismą organizuojant laikinu tiltu užtikrinama geresnė naujo tilto įrengimo darbų kokybė ir darbų sauga kelininkams, tvarkantiems tiltą, ir eismo dalyviams.

Laikiną tiltą planuojama pastatyti iki liepos pradžios, o naują tiltą planuojama baigti statyti iki 2026-ųjų rugpjūčio.

„Džiaugiamės, kad pagaliau bus pradėti šio tilto rekonstrukcijos darbai, kurių vietos gyventojai laukė daugybę metų. Tikimės, kad jau kitų metų vasarą Kudirkos Naumiesčio ir aplinkinių vietovių gyventojai galės sklandžiai judėti naujuoju tiltu.

Vis dėlto nuolat akcentuojame prastą esamų šalies tiltų būklę ir reikiamą finansavimą jiems sutvarkyti – šiuo metu šalyje yra daugiau nei 100 avarinės būklės tiltų ir net 90 proc. šių kelio statinių trūksta finansavimo. Turėdami didesnį finansavimą galėtume sutvarkyti ir daugiau tiltų, kurie yra prastos būklės“, – sakė „Via Lietuva“ l. e. p. generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.

Kudirkos Naumiesčio seniūnas Edvardas Belevičius pabrėžė, jog šis tiltas, jungiantis du Šešupės krantus, yra itin svarbus vietos gyventojams, mat yra pagrindinė jungtis tarp Kudirkos Naumiesčio ir Šakių rajono, be to, yra intensyviai naudojamas – juo per parą pravažiuoja daugiau kaip 1,2 tūkst. automobilių.

„Mes praktiškai neturime kito tiesaus išvažiavimo į rajono centrą. Tiltas jau buvo gana liūdnos būklės, skaičiuoja daugiau kaip 80 metų ir jis buvo tikrai nepritaikytas tokiam transporto priemonių srautui bei tokiems svoriams. Dėl siaurų praėjimų, surūdijusių turėklų pėstiesiems vaikščioti šiuo tiltu taip pat buvo nesaugu. Taigi remonto darbai atliekami pačiu laiku, kol neįvyko kokia nors nelaimė“, – kalbėjo seniūnas.

Darbus už kiek daugiau nei 4,6 mln. Eur, įskaitant PVM, pagal sutartį atliks AB „Kauno tiltai“.

Pirmasis medinis tiltas per Šešupę šioje vietoje pastatytas dar 1877 m. Šaltiniai liudija, kad apie 1895 m. Vincas Kudirka dažnai vaikščiodavo per šį tiltą į Meištų šilelį, tokį tiltą jis aprašė ir savo satyroje „Lietuvos tilto atsiminimai“. Per Pirmąjį pasaulinį karą, 1914 m. rugsėjo 1 d., rusų kariuomenė, pasitraukdama iš Naumiesčio, šį tiltą sudegino.

1915-aisiais ir 1917-aisiais medinius tiltus čia buvo pastatę vokiečiai, o šiandieninio, gelžbetoninio, tilto statyba pradėta 1938 m., o judėjimas juo leistas 1939-aisiais.

Šio tilto projekto autorius greičiausiai buvo inžinierius statybininkas Pranas Morkūnas. Prie tilto turėklų buvo pritvirtinti du skulptoriaus Juozo Zikaro sukurti bronziniai bareljefai, kurie sovietmečiu nuo tilto turėklų buvo nuimti. Juos su Vinco Kudirkos atvaizdu išsaugojo naumiestietis Juozas Šipaila.

Šiuo metu originalus, bronzinis bareljefas, kurtas skulptoriaus J. Zikaro, yra saugomas Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejuje. Antrasis bareljefas nesurastas, nėra išlikusi nei jo fotofiksacija, nei aprašymas, todėl 1994 m. iš atsiminimų jis buvo atkurtas dailininkės Skaistės Žilienės. Atkurtos ir pagamintos abiejų bareljefų aliuminės kopijos, įkomponuotos turėtų segmentuose, puošia Vinco Kudirkos tiltą. Atliekant darbus juos numatyta restauruoti ir įmontuoti naujajame tilte.

Tiltų ir viadukų tvarkymas yra tarp svarbiausių bendrovės „Via Lietuva“ prioritetų.

Skaičiuojama, jog siekiant valstybinės reikšmės keliuose sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus ir viadukus reikia 470 mln. eurų. Tuo metu sutvarkyti visus šalies tiltus ir viadukus iki tenkinančios būklės reikia apie 1 mlrd. eurų. Tam, jog tiltų degradacijos problema būtų suvaldyta reikalingas tvarus ir ilgalaikis kelių infrastruktūros finansavimo sprendimas.