Yra darbų, kuriuos vis atidėliojame, nes žinome, kad gerokai užtruksime – o juk pavasario savaitgalius norisi išnaudoti linksmesnei veiklai. Tačiau visada apima geras jausmas, kai namai spindi švara, o jūs nė nepajutote, kaip juos išvalėte. Tam tikrai nereikės brangaus langų valymo roboto – patarsime, kaip apsisukti greitai, panaudojant pigias valymo priemones.

Blizgantys langai – be vargo

Nors saulės spinduliai visada išryškina dulkes ir nešvarumus, specialistai pataria langus valyti bent šiek tiek apsiniaukusią dieną, o ne tada, kai saulė tiesiog spigina, mat tuomet langai per greitai nudžiūsta ir lieka dryžiai. Visada naudokite mikropluošto šluostes (ne laikraščius, popierinius rankšluosčius ar šluostes, kurios paliks plaušelių). Būtent mikropluošto šluostės palieka mažiausiai drėgnų ruožų ant stiklo ir valant jį poliruoja, tad stiklai tikrai spindės. Jei jūsų langai aukšti, galite įsigyti teleskopinę langų valymo šluostę, taip pasieksite nešvarumus net pačiame viršuje. Tad nuo ko pradėti?

Nuo dulkių nuvalykite lango rėmus ir palangę, nes pradėjus valyti nuo stiklo, vėliau dulkės kils ir lips prie jo.

Pasirinkite langų valymo priemonę su kokybišku purkštuku ir didesne alkoholio koncentracija – ji greičiau nudžius ir nepaliks ant lango taškelių bei dryžių. Kaip pastebi valymo ekspertai, geriau valiklio netaupyti – jis padeda ištirpdyti ir pašalinti nešvarumus, tad jeigu jo vartosite per mažai, valant liks dryžių ir darbą teks kartoti iš naujo.

Jei norite ekologiškesnės ir pigesnės valymo priemonės, tiesiog nedideliame kibirėlyje į šiltą vandenį įlašinkite kelis lašus indų ploviklio (nepadauginkite, nes jis itin putoja) ir įpilkite šlakelį acto. Valykite langus su gerai nuspausta plaušine arba mikropluošto šluoste, vandens perteklių nubraukdami su guminiu langų nubrauktuvu (lango apačioje reikėtų pasitiesti vandenį sugeriančią šluostę). Braukite vienu judesiu vertikalia linija žemyn arba horizontaliai – nuo vieno lango krašto iki kito, vis nušluostant nubrauktuvo gumą.

Užbaikite valymą nusausindami palangę ir rėmus.

Kaip išvalyti užuolaidas jų nenukabinus

Dienines ir naktines užuolaidas rekomenduojama skalbti kartą per ketvirtį ar bent pusmetį. Kartais tam neturime laiko, be to, būna sudėtinga jas nukabinti ir vėl pakabinti, tad jei užuolaidos iš pažiūros dar atrodo tvarkingai, galite jas valyti net nenukabintas. Plono lengvo audinio dienines užuolaidas atgaivinsite nesunkiai, gal kiek sudėtingiau bus išvalyti sunkias drapiruotas užuolaidas. Taigi, jei prieš Velykas suplanavote generalinį namų valymą, nepamirškite ir užuolaidų.

Galite nusiurbti nuo užuolaidų dulkes dulkių siurbliu, užmovę antgalį su šepetėliu ir nustatę pačią mažiausią galią. Siurbkite nuo viršaus į apačią švelniais judesiais žemyn iš abiejų audinio pusių. Jei išsiurbę užuolaidas pastebėsite ant jų likusių naminių gyvūnų plaukų ar pūkelių dalelių, surinkite juos pūkų voleliu.

Jei pastebėjote dėmes, pavalykite tas vietas drėgna kempine, pamirkyta acto ir vandens tirpale (sumaišykite jį lygiomis dalimis). Leiskite tirpalui įsigerti, šiek tiek palaukite, tada švelniai patrinkite dėmę. Būkite atsargūs, kad nesuplėšytumėte plono audinio. Vėl švelniai patrinkite dėmę švaria drėgna kempine ir palikite išdžiūti. Prieš naudodami bet kokius tirpalus ar valiklius, geriau juos išbandykite nepastebimose vietose, kad nepakenktumėte audiniui.

Puikus būdas – valymas garais. Jei namuose turite garinį dulkių siurblį, galite jį panaudoti ir valyti užuolaidas, tik pasirinkite silpniausią galią ir antgalį, skirtą valyti baldams ir tekstilei.

