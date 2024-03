Kalbos dienų renginiai, visoje Lietuvoje ir mūsų rajone vykę nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo užbaigti jau tradiciniu tapusiu renginiu „Mūsų kasdienės kalbos dienos“.

Šis renginys – tai proga padėkoti savivaldos darbuotojams, neabejingiems kalbai, jos išsaugojimui, raštų kokybei.

Kaip sakė renginio iniciatorė Bendrojo skyriaus vyr. kalbos specialistė Ilona Vitkauskaitė – tai galimybė atitrūkti nuo sauso, dažnai biurokratiniu vadinamo darbu ir trumpai pasikalbėti apie… kalbą.

Susirinkusius pasveikino ir kartu pažanga ir pasiekimais pasidžiaugė Savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, renginio metu ir pati gavusi apdovanojimą – sudalyvavusi kalbos specialistės organizuotoje akcijoje, skatinusia rašyti ranka, ji buvo pripažinta gražiausiai rašančiu asmeniu Savivaldybėje.

Raštingiausiais skyriais pripažinti Personalo ir Architektūros ir urbanistikos skyrius, labiausiai kalbos klausimais besidominčia tapo Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyriausioji specialistė) Rasa Blažaitienė.

Didžiausią asmeninę pažangą raštų rengime padarė Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Jaudegienė. Didžiausią pažangą raštų rengime padaręs skyrius – Vietinio ūkio skyrius. Taisyklingiausiai kalbančiu pripažintas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

O svarbiausią nominaciją iškovojo vienu iš raštingiausių tapusio skyriaus darbuotoja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Regina Šimunskienė, kuri, pasak I. Vitkauskaitės, išsiskiria itin brandžiu požiūriu į kalbą, raštų kultūrą ir klaidas – jas padariusi – jų nebekartoja.

Kalbos dienų laikotarpiu Savivaldybėje taip pat buvo paskelbta tradicinė akcija „Savaitė be kalbos klaidų“, kurios metu darbuotojai skatinti rašyti be kalbos klaidų, dar atidžiau rengti dokumentus. „Savaitės be kalbos klaidų“ nugalėtojais buvo paskelbti du žmonės: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Aurimas Kripas ir Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė.