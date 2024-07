Nebrangi ir lengvai paruošiama, vištiena yra tarsi drobė dailininkui – pasitelkus fantaziją, kaskart ji gali nudžiuginti vis kitaip. Vasarą ypač populiaru ruošti vištienos iešmelius ar šašlykus – tai greitas, paprastas ir ekonomiškas būdas pamaitinti visą šeimą ar draugų kompaniją. O svarbiausia – net ir juos kepant kiekvieną dieną, galima sukurti įvairiausius naujus skonių derinius. „Iki“ mėsos ir kulinarijos technologai dalijasi patarimais, kaip išsirinkti, kaip lengviau supjaustyti ir kiek laiko marinuoti vištieną bei kokius prieskonius naudoti, kad jos iešmeliai įtiktų net išrankiausiems.

Vištiena vis populiarėja

Kiaulienos patiekalai – klasika Lietuvos virtuvėje. Tačiau prekybininkų duomenys rodo, kad mėsos skyriuje kiaulieną vis dažniau nurungia lietuviška vištiena. Ji ypač mėgstama atšilus orams, kai norisi maitintis lengviau, sveikiau, negaišti daug laiko maisto ruošoje.

„Populiarėjančios sveikos mitybos tendencijos skatina lietuvius dažniau į savo racioną įtraukti paukštieną, kuri vertinama dėl mažesnio riebalų kiekio ir naudingų medžiagų gausos. Šiemet pirkėjų paklausėme, ką jie labiau mėgsta grilinti – kiaulieną ar vištieną, ir pastaroji surinko 57 proc. balsų“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pirkėjų elgsenos pokyčius skatina ir tai, kad jie patys įsitikina aukšta lietuviškos vištienos kokybe, sako pašnekovė. Kartą išbandę, klientai įvertina iš Lietuvos ūkių pristatomos be antibiotikų užaugintos vištienos šviežumą bei skonines ir maistines savybes. Tą žymi ir Lietuvos gyventojų apklausą atlikusi Šveicarijos sertifikavimo agentūra ICERTIAS, šiemet prekybos tinklui „Iki“ įteikusi visą eilę prestižinių QUDAL apdovanojimų, tarp jų – ir už aukščiausios kokybės šalyje šviežios mėsos skyrių.

Kokią vištieną rinktis iešmeliams?

Pirmas žingsnis sėkmingam vištienos patiekalui – ne receptas ir ne kepimo technika, o tinkamai parinkta mėsa, įsitikinęs „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas. Kurią vištienos dalį rinktis – daugiau skonio klausimas. Vištienos krūtinėlė tinkamiausia tiems, kurie skaičiuoja kalorijas. Tuo tarpu šlaunelių mėsą paprasčiau iškepti, reikia mažiau dėmesio, kad ji neišsausėtų.

„Kad ir ką pasirinksite, svarbiausia žiūrėti į kokybę ir šviežumą. Šviežia vištiena neturi turėti kvapo, dėmių, ji neatrodys išdžiūvusi. Taip pat kokybę parodys ir informacija, ar ji buvo užauginta be antibiotikų. Tokia paukštiena yra sveikatai palankesnė, nes tai reiškia, kad pats paukštis buvo sveikas, nesirgo. Be to, tokia vištiena be antibiotikų, kuri sudaro visą reguliarų asortimentą sveriamose vitrinose „Iki“, turi natūralesnį skonį ir aromatą, išlaiko daugiau naudingų medžiagų“, – pažymi G. Bačkovas.

Triukas, kaip vištieną supjaustyti paprasčiau

Svarbiausia taisyklė pjaustant mėsą – pasistengti, kad visi gabalėliai būtų maždaug vienodo dydžio. Tuomet jie keps tolygiai, išvengsite nemalonios situacijos, kad kol didesniems gabalėliams dar reikia laiko grilyje, mažesni jau ims sausėti dėl perkepimo.

„Jeigu nepasitikite savo pjaustymo sugebėjimais, galite išbandyti ir gudrybę – prieš pjaustymą vištieną trumpam įdėkite į šaldiklį. Ji bus tvirtesnė, todėl bus lengviau pjaustyti. O kol marinuosis, ji visiškai atšils ir bus paruošta grilinimui“, – pataria „Iki“ mėsos technologas.

Dar prieš pasirenkant marinatą vištienai, dažnam iškyla ir klausimas – kiek laiko numatyti jos marinavimuisi, kad ši būtų minkšta ir sultinga? „Vištienos mėsa – delikatesnė ir greičiau sugerianti skonius, todėl jos marinuoti pernelyg ilgai nereikėtų. Griežtai nerekomenduojama jos palikti marinate ilgiau nei 24 valandoms. Geriausia, jeigu vištieną marinuosite 2-3 valandas. Jeigu skubate, duokite jai bent 20-30 minučių – jau tiek laiko marinate pagerins galutinį rezultatą“, – sako G. Bačkovas.

5 marinatai vištienai: nuo aštraus iki saldaus

Kiek šeimoj narių – tiek nuomonių, kokia vištiena skaniausia. Galite skirtingomis dienomis eksperimentuoti su skirtingais skoniais, arba iškart paruošti kelis skirtingus iešmelių variantus. Marinatams nereikės nei daug, nei įmantrių ingredientų, tad pietūs ar vakarienė bus taupūs, tačiau be galo skanūs. „Iki“ kulinarijos technologė dalijasi 5 vištienos marinato idėjomis:

Medaus ir garstyčių marinatas. „Tai klasikinis derinys, kuris visada pasiteisina. Sumaišykite medų, dižono garstyčias, obuolių actą, alyvuogių aliejų, druską ir pipirus. Marinatu aptepkite vištieną ir leiskite jai marinuotis bent 30 minučių. Kepdami iešmelius, dažnai juos apverskite ir patepkite likusiu marinatu. Vištiena bus maloniai salstelinti ir labai švelniai aštri, o tokia patiks tiek vaikams, tiek suaugusiems“, – pasakoja G. Urbonavičiūtė.

Aštrus čili ir žaliosios citrinos marinatas. Jei mėgstate aštresnius skonius, aitriųjų paprikų ir žaliosios citrinos marinatas yra būtent tai, ko jums reikia. Sumaišykite čili miltelius, šviežiai spaustas laimo sultis, alyvuogių aliejų, česnaką, druską ir pipirus. Norėdami dar intensyvesnio skonio, pridėkite šiek tiek smulkintų šviežių aitriųjų arba Chalapos paprikų. Šis marinatas suteikia vištienai pikantišką ir gaivų skonį, puikiai tinkantį šiltoms vasaros dienoms.

Citrinų ir žolelių marinatas. „Jei norite šviežio ir lengvo skonio, citrinų ir žolelių marinatas yra puikus pasirinkimas. Sumaišykite citrinos sultis, alyvuogių aliejų, smulkintą česnaką, šviežias žoleles (pvz., rozmariną, čiobrelius ir petražoles), druską bei pipirus. Toks marinatas vištieną praturtins subtiliu citrinos poskoniu ir gaiviu aromatu“, – rekomenduoja G. Urbonavičiūtė.

Saldžiarūgštis terijaki marinatas. Azijos virtuvės gerbėjams patiks saldžiarūgštis terijaki marinatas. Jeigu neturite jau paruošto padažo, G. Urbonavičiūtė dalijasi, kaip jį paprastai paruošti namuose: sumaišykite sojos padažą, medų, česnaką, imbierą ir šiek tiek sezamų aliejaus. Norėdami dar labiau paryškinti skonį, pridėkite smulkintų svogūnų laiškų ir sezamų sėklų.

Jogurto ir kario marinatas. Šis pasirinkimas suteiks vištienai nepakartojamą kremiškumą ir aromatingumą. Sumaišykite natūralų jogurtą, kario miltelius, česnaką, imbierą, citrinos sultis, druską ir pipirus. Marinatu aptepkite vištieną ir leiskite jai marinuotis bent valandą. Kepant jogurtas suminkština vištieną ir suteikia jai ypač malonų skonį bei tekstūrą.