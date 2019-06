„Xiaomi M365 Pro“ – antrosios kartos elektrinio paspirtuko apžvalga

„Xiaomi M365“ elektrinio paspirtuko pristatinėti nereikia. Viena geidžiamiausių praeitų metų vasaros prekių tapo tikra žvaigždė daugelyje pasaulio šalių. Šiais metais gamintojas jau siūlo antros kartos elektrinį paspirtuką su „Pro“ prierašu pavadinime. Kas pasikeitė? Varle.lt specialistams jau teko išbandyti šią naujieną, tad sužinokite apie viską šioje apžvalgoje.

„Xiaomi M365 Pro“ komplektacija

Naujos kartos paspirtukas parduodamas pakankamai didelėje 111 x 15 x 51 cm pakuotėje, kuri sveria 18,2 kg. Pakuotėje yra sulankstytas elektrinis paspirtukas, atskirai vairas su ekranu, kurį reikia prisukti komplektacijoje esančių varžtų dėka. Taip pat pridėtas maitinimo adapteris, T formos raktas, prailginimo antgalis ir vartotojo vadovas. Taigi, komplektacija pakankamai standartinė. Pažiūrėkime, kaip atrodo dizainas, tačiau prieš tai dar pakalbėkime apie kelis faktus, apie kuriuos tikriausiai mažai kas žino. Vystyti elektrinių paspirtukų gamybą „Xiaomi“ kompanijai padeda „Ninebot“. Techninė „Xiaomi M365“ ir „Xiaomi M365 Pro“ dalis išvystyta ir pagaminta „Ninebot“ specializuoto gamintojo, kurį įsigijo „Segway“. Vertėtų paminėti tai, kad ši asociacija pelnė populiarumą ir „Xiaomi“ paspirtukas gavo geriausio iš geriausių („Best of the Best) „Reddot Award 2017“ apdovanojimą už dizainą ir našumą.

„Xiaomi M365 Pro“ dizainas

Bendradarbiavimas su „Ninebot“ atnešė „Xiaomi“ akivaizdžių naudų. Bendra abiejų kompanijų patirtis vystant elektrinius paspirtukus leido „Xiaomi“ labiau susitelkti ties savo gaminio dizainu. Ir galime matyti, kad rezultatas tikrai yra vertas aplodismentų. Nedidelis „Xiaomi Mi365 Pro“, kaip ir jo pirmtakas jau spėjo užkariauti naudotojų širdis. Apskritai, pasak Varle.lt specialistų, „Xiaomi“ produktai gali pasigirti paprastu naudojimu, puikiu veikimu ir autonominiu laiku ir kokybiškomis medžiagomis. Elektrinio paspirtuko surinkimo kokybė tikrai maloniai nustebino ir šįkart. Panaudotos gamyboje medžiagos kelia pasitikėjimą dėl patvarumo. Aliuminio gembė labai masyvi. Taip pat pati reguliavimo sistema yra patvari bei aprūpinta veiksminga apsauga. Paspirtuko pagrindas, ant kurio statomos kojos yra storas ir platus. Ją dengia guminė danga su apsaugančiais nuo slydimo elementais. Kaip ir praeitos kartos modelis, „Xiaomi M365 Pro“ turi patvarius ir aukštus, 8,5 col. ratus. Priekinėje dalyje turime baltą šviesos diodų žibintą, kuris gerai apšviečia kelią tamsiuoju paros metu. Gale yra raudona LED lemputė irgi labai gerai matoma. Diskiniai stabdžiai kelia pasitikėjimą, o skambutis gana paprastas, bet efektyvus.

Bendrai naujojo paspirtuko dizainas kelia malonius įspūdžius. „Xiaomi M365 Pro“ svoris ir dizainas gerai paskirstyti po visą konstrukciją ir atrodo taip: 1180 x 1130 mm. Paspirtukas tapo didesnis ir sveria 14.2 kg ir tai yra šiek tiek daugiau nei jo pirmtakas („Xiaomi M365“ sveria 12,5 kg), tačiau „Pro“ modelis gavo didesnės talpos bateriją bei galingesnį variklį, tačiau apie tai papasakosiu detaliau vėliau.

Vertėtų atkreipti dėmesį į pakojį, kuris nors mažas, yra iš tikrųjų veiksmingas, nes leidžia paspirtukui stabiliai stovėti vertikalioje padėtyje. „Xiaomi M365 Pro“ yra aprūpintas integruotu ekranu, kuris rodo greitį, įveiktą atstumą ir baterijos įkrovimo lygį. Taip pat nustatymuose galima pasirinkti tris prieinamus režimus: „ECO“, „D“ ir „S“. Pirmasis režimas apriboja elektrinio paspirtuko greitį iki 15 km/val., antrasis iki 20 km/val., o trečiasis leidžia važiuoti maksimaliu greičiu, t.y. 25 km/val. Žinoma, kiekvienam režimui būdingas skirtingas pagreitis bei maksimalus nuvažiavimo atstumas. Varle.lt elektrinių paspirtukų specialistų nuomone, „Pro“ modelis yra toks pat geras kaip ir jo vyresnis brolis. Bendrai čia toks pats elektrinis paspirtukas su kai kuriais patobulinimais, kaip pavyzdžiui, spalvotas ekranas.

„Xiaomi M365 Pro“ našumas

Naujasis „Xiaomi“ paspirtukas gali pasigirti ilgesniu autonominio veikimo laiku, todėl su juo tikrai galima nuvažiuoti ilgesnį atstumą nei su „Xiaomi M65“. Gamintojo teigimu, naujuoju paspirtuku Eko režime, su 15 km/val. greičiu galima nuvažiuoti 45 km, kai tuo metu senas modelis galėjo įveikti 30 km. Taigi, skirtumas čia nemažas, tiesa? Vertėtų pasakyti, kad „Pro“ paspirtukas lengvai įveikia įkalnes ir čia nėra nieko keisto, nes naujasis modelis turi galingą variklį, kuris užtikrina 300 W galią. Šio elektrinio paspirtuko testavimo metu važiuojant lygiu paviršiumi pavyko pasiekti 25 km/val. greitį. Žinoma, važiuojant nuo kalniuko galima išvystyti ir didesnį greitį, tačiau manau, kad tai nebūtų saugu. Maksimalus kilimo kampas siekia 12°, todėl „Xiaomi M365 Pro“ nebijo įkalnių.

„Xiaomi M365 Pro“ ratai ir padangos

Komplektacijoje yra specialus prailginimo antgalis padangų pripūtimui. Jį galima pritvirtinti prie paprastos dviračio pompos pripūsti padangas iki 4 bar slėgio. Maksimali paspirtuko apkrova yra 100 kg. 8,5 col. ratai pakankamai dideli, todėl šiuo elektriniu paspirtuku galima patogiai važiuoti ne tik lygiais keliais, bet ir akmenuotais.

„Xiaomi M365 Pro“ programėlė

Nors naujasis paspirtukas turi ant vairo mažą ekraną su įvairiomis funkcijomis, taip pat galima naudotis papildomomis galimybėmis specialios programėlės dėka. Be to, programėlėje galima rasti daug informacijos apie savo elektrinį paspirtuką, pavyzdžiui, baterijos talpą ir įveiktus kilometrus. Vertėtų paminėti apsaugančią nuo vagystės „Anti Theft“ funkciją. Iš tikrųjų tai turbūt viena svarbiausių programėlės funkcijų. Po aktyvacijos per Bluetooth vyksta elektrinio paspirtuko judėjimo blokavimas: variklis stabdomas, o „Xiaomi M365 Pro“ važiavimo metu apie tai praneša garsiniu signalu.

„Xiaomi M365 Pro“ naudojimas

Elektriniai paspirtukai yra labai patogi miesto transporto priemonė, skirta trumpoms kelionėms. Didelis „Xiaomi M365 Pro“ privalumas yra tas, kad sulankstytas jis yra labai kompaktiškas, todėl jį patogu transportuoti keliaujant viešuoju transportu. Įjungus elektrinį paspirtuką reikia paspausti nedidelį akseleratorių, kuris yra ant dešinės rankenos. Tai yra spyruoklinis jutiklis, kuris valdomas didelio piršto dėka ir skirtas duoti komandą judėti pirmyn. Elektrinį paspirtuką judėti į priekį galima priversti atleidžiant šį akseleratorių bei aktyvuojant programėlėje „Cruise Control“ režimą. Kol jūs nestabdysite ir negreitėsite, pasirinktas greitis bus išlaikytas. Ši funkcija tikrai praverčia ilgoms kelionėms.

Maksimalus „Xiaomi M365 Pro“ greitis siekia 25 km/val. Taip, tai nėra lenktyninis automobilis, tačiau tokio greičio daugiau nei pakanka kelionėms po miestą. Reikėtų pabrėžti, kad elektrinis paspirtukas pasižymi tikrai puikiu reakcijos laiku ir labai manevringu bei stabiliu važiavimu. „Xiaomi M365 Pro“ „surys“ jūsų pirmą kilometrą ir jūs net nespėsite to suvokti. Važiavimas šiuo paspirtuku yra tikras malonumas.

Vibracijos judėjimo metu yra, tačiau jei svoris bus paskirstytas teisingai, važiavimo metu nejaučiamas didelis nuovargis. Pimasis stabdymas tikrai padaro gerą įspūdį. „Xiaomi“ teigimu, važiuojant maksimaliu greičiu stabdymo kelias yra 4 metrai ir panašu, gamintojas šiuo klausimu nemeluoja.

Elektrinis variklio stabdymo momentas priekyje ir diskinis stabdys gale veikia labai efektyviai. Pirmąją, pakankamai ilgos atkarpos 12% įkalnę pavyko įveikti be kažkokių problemų. Gerai subalansuotas slėgis ant kairės pusės rankenos, šiek tiek susilpnintas akseleratorius ir to pakanka tam, kad galima būtų judėti nedideliu greičiu.

„Xiaomi M365 Pro“ baterija

„Xiaomi“ nemeluoja apie savo elektrinių paspirtukų autonominį veikimą. Testavimo metu pavyko nuvažiuoti 45 km be įkrovimo būtinybės. Tiesa, jei norite pasiekti maksimalų „Xiaomi M365 Pro“ baterijos autonominio veikimo laiką, t.y. įveikti 45 km be įkrovimo, reikės pasirinkti eko režimą, kuriuo metu jūsų greitis bus 15 km/val. Važiuojant 25 km/val. greičiu, elektrinio paspirtuko baterijos užtenka 34-37 km. Žinoma, reikia turėti omenyje tai, kad visi šie parametrai gali kažkiek skirtis, nes jie priklauso ir nuo naudotojo svorio, ir nuo kelio. Taip pat čia svarbu atkreipti dėmesį į teisingą padangų pripūtimą. Nepakankamai pripūstos padangos lips prie kelio, per daug pripūstos gali sprogti arba lemti greitesnį baterijos išsikrovimą.

Ant „Xiaomi M365 Pro“ elektrinio paspirtuko rėmo galima rasti nedidelį raudoną silikoninį dangtelį, kuris apsaugo maitinimo jungtį. Čia jungiamas maitinimo laidas. Nedidelis maitinimo blokas su LED lempute, kuri keičią spalvą iš raudonos į žalią, kai baterija būna pilnai įkrauta. Pridėtas maitinimo laidas yra 1,15 m ilgio. Vienas labai svarbus patarimas: neleisti savo „Xiaomi M365 Pro“ baterijai pilnai išsikrauti. Rekomenduojama krauti bateriją po kiekvienos kelionės.

Apibendrinimas

Taigi, apibendrinant apžvalgą, reikėtų pasakyti, kad „Xiaomi M365 Pro“ yra naujos kartos elektrinis paspirtukas, kuris lyginant su praeitų metų modeliu, gavo tam tikrus patobulinimus. Naujasis paspirtukas tapo šiek tiek didesnis gavo atnaujintą dizainą, kurį papildė ekranas su funkcijomis ir elektrinio paspirtuko būsena. Šių metų „Xiaomi“ elektrinis paspirtukas yra galingesnis: kiekvienam ratui tenka 300W (palyginimui, senesnis modelis pasižymėjo 250 W). Taip pat, „Xiaomi M365 Pro“ turi ilgiau veikiančią bateriją, kuri leidžia įveikti 45km, kai praeitos kartos modelis leidžia nuvažiuoti 30 km.

Paspirtukas labai kokybiškai surinktas, juo naudotis labai paprasta, o važiuoti – tikras malonumas. Varle.lt specialistų nuomone, „Pro“ versija verta to prierašo pavadinime, nes ir taip puikus populiarusis „Xiaomi M365“ dabar tapo dar geresnis.

Varle.lt yra oficialus „Xiaomi“ partneris