„Xiaomi Mi 9 SE“ – vienintelis pigus 2019 m. flagmanas? APŽVALGA

Reikėtų pripažinti, kad pigūs flagmanai jau liko praeityje. „Huawei“ kainos paliko žemiausias lentynas, „Asus“, „OnePlus“ pasekė jo pavyzdžiu, „Meizu“ tikriausiai yra mirties patale ir nedaro spaudimo, o „Nokia“ gerokai atsilieka kokybe nuo kinų gamintojų telefonų. „Apple“ ir „Samsung“ pigių flagmanų kontekste minėti neapsiverčia liežuvis, todėl mums lieka „Xiaomi“, kuris taip pat jau senokai pranešė, jog „Mi 9“ taps paskutiniu nebrangiu flagmanu. Šį kartą Varle.lt telefonų specialistai apžvelgė „Xiaomi Mi 9 SE“. Kas tai per telefonas ir ar kartais nebando čia mums gamintojas prastumti biudžetinį modelį už didesnę kainą? Atsakymas Varle.lt specialistų apžvalgoje.

https://www.youtube.com/watch?v=hPqUVkZVSCs

„Xiaomi Mi 9 SE“ dizainas ir ergonomika

Ko gero nuskambės keistai, tačiau tiesa tokia, kad „Mi 9 SE“ atrodo kur kas geriau ir yra patogesnis nei paprastas „Mi 9“. Visų pirma, „Mi 9 SE“ yra kompaktiškesnis. Žinoma, telefonas nėra toks mažas, kad neatitiktų šiolaikinių dydžio standartų, tačiau 5.97 col. modelį laikyti rankoje tikrai patogu. Taip pat „Mi 9 SE“ yra lengvesnis. Galbūt vieniems tai pasirodys kaip trūkumas, tačiau jeigu jums yra tekę kokią valandą kalbėtis telefonu, tikrai ko gero esate lengvų išmaniųjų šalininkas.

Ant apatinės „Mi 9 SE“ kraštinės yra išdėstyta C tipo USB jungtis, ant viršutinės kraštinės rasime IR jungtį ir jokios 3,5 mm garso jungties. Taip, pamirškime apie tradicinę garso jungtį. Kas šiandien liudija geriau apie premium klasę jei ne normalios ausinių jungties normalioms ausinėms trūkumas? Taip, taip, galbūt skamba sarkastiškai, bet tokia tiesa. Lizdas nano-SIM kortelėms yra dvigubas, tačiau MicroSD atminties kortelės į jį įsidėti negalima. Pirštų atspaudų skaitytuvas yra integruotas ekrane.

Galinė korpuso dalis pagaminta iš stiklo. Visų spalvų modeliai atrodo puikiai, tačiau labai greitai renka pirštų atspaudus. Viršutiniame kairės pusės kampe esantis trigubas pagrindinės kameros modulis akivaizdžiai išsikiša iš korpuso. Kameros objektyvai yra išdėstyti vertikaliai. „Mi 9 SE“ šonus juosia metalinis rėmelis.

Bendrai, išmanusis telefonas atrodo tikrai labai puikiai, tad nėra kažkokio noro jį greičiau paslėpti dėkliuke.

Mažesnis, bet ne prastesnis ekranas

„Xiaomi Mi 9 SE“ ekranas pasižymi plonais rėmeliais, tačiau šiuo aspektu dabar jau nieko nenustebinsi. Viršutinėje ekrano dalyje puikuojasi lašo formos priekinės kameros išpjova. Paisant paskutinių madų, pirštų atspaudų skaitytuvas yra integruotas ekrane. Tai yra labai patogus sprendimas, tačiau, deja, dar neveikia idealiai.

„Xiaomi Mi 9 SE“ ekranas yra 5,97 col. Palyginimui, „Mi 9“ flagmanas turi 6,39 col. ekraną. Abu modeliai pasižymi vienoda Full HD+ raiška.

Žiūrėti filmukus ir naršyti socialiniuose tinkluose naudojantis šiuo telefonu tikrai malonu. Ryškumo atsargų čia tikrai sočiai: būnant saulėje vaizdas ekrane puikiai įžiūrimas. Matymo kampai taip pat pakankami. Priekaištauti galima nebent tik dėl kontrasto, tačiau ir šioje vietoje viską paprastai galima pakoreguoti nustatymuose. Vertėtų paminėti tamsų ekrano režimą, kurio dėka telefonas žymiai lėčiau išsikrauna. Taip pat gamintojas nepamiršo apie „Always on Display“, todėl ekranas gali nuolat rodyti laiką ir pranešimus praktiškai be poveikio baterijai.

„Xiaomi Mi 9 SE“ našumas

Tikrai įdomu buvo patestuoti „Mi 9 SE“ galimybes sudėtinguose žaidimuose ir sintetiniuose testuose. Jeigu paprastas „Mi 9“ gali pasigirti super galingu mobiliu našumu ir pasiekti rekordinius rodiklius „AnTuTu“, situacija kalbant apie jo „mažesnį brolį“ yra kiek kitokia. Ne veltui „Mi 9 SE“ yra laikomas paprastesne „Mi 9“ versija. Už šio Varle.lt apžvalgos herojaus sistemos veikimą atsako silpnesnis aštuonių branduolių „Snapdragon 712“ su „Adreno 616“ vaizdo plokšte. Operatyviosios RAM atminties išmanusis turi 6 GB, o saugyklą galima rinktis 64 arba 128 GB.

Pasirodo, kad net ir ne pati kiečiausia vidinių našumo elementų konfigūracija šiandien pajėgi susitvarkyti su visais šiuolaikiniais žaidimais. Pavyzdžiui, vos įjungtas „PUBG“ žaidimas automatiškai nustatė maksimalius grafikos nustatymus ir puikiai veikė šiame režime. Bendrai „Mi 9 SE“ telefono sąsaja veikia sklandžiai.

Sintetiniuose testuose išmanusis taip pat pasirodė neprastai. „Geekbench 4“ parodė, kad našumo prasme šis modelis yra praktiškai tame pačiame lygyje, kaip ir dviejų metų senumo „Samsung Galaxy S8“ flagmanas. Bet iš tikrųjų kam reikalingi tie reitingai ir skaičiai, jei „Mi 9 SE“ veikia beveik idealiai?

Dar vienas džiuginantis dalykas yra tas, kad šis telefonas turi NFC funkciją, o ši savybė dar vienu žingsniu jį priartina prie flagmanus primenančių įrenginių lygos.

Trys kameros

Lyginant su „Xiaomi Mi 9“, kameros „SE“ modelyje taip pat šiek tiek nukentėjo. Kameros jutiklių skaičius liko tas pats ir 48 Mpx objektyvas yra vietoje, tačiau plataus objektyvo ir teleobjektyvo raišką gamintojas čia sumažino iki atitinkamai 13 ir 8 Mpx. Kaip tai paveikė „Mi 9 SE“ fotografavimo galimybes? Pasak Varle.lt telefonų specialistų, praktiškai niekaip, nes 48 MP jutiklis čia toks kaip „Mi 9“ flagmane. Dienos metų kamera fiksuoja puikios kokybės nuotraukas net ir automatiniame režime. Galima pastebėti tikrai kokybišką vaizdų detalumą ir teisingą spalvų perteikimą. Yra dirbtinio intelekto palaikymas. Tiesa, jo veikimo nauda lieka ginčytinu reikalu, nes kokius nors nuotraukų, užfiksuotų naudojant dirbtinio intelekto funkciją ir be jos, skirtumus pastebės tik profesionalas.

Prasto apšvietimo sąlygomis nuotraukų kokybė yra vidutiniška. Jos negelbsti ir naktinis režimas, nes nuotraukos gaunamos labai šviesios ir dėl to jose dar labiau matomi įvairūs triukšmai. O štai plačiakampio objektyvo veikimas palieka dviprasmiškus jausmus. Viena vertus, į kadrą patenka tikrai daugiau detalių, tačiau žvelgiant iš kitos pusės, galima pastebėti atsirandantį „žuvies akies“ efektą ir kraštuose akivaizdžiai išsiliejantį vaizdą. Portretinis režimas veikia gerai, daugeliu atvejų kameros programinė įranga teisingai išlieja foną. Ryškumo gylį galima pasirinkti jau redaguojant nuotrauką ir tai labai patogu. 20 Mpx priekinė kamera fotografuoja puikiai. Taip pat yra įvairūs nustatymai, leidžiantys patobulinti nuotraukas, pavyzdžiui, padailinti odą. Taigi dėl spuogelių galima nesijaudinti.

Spartus „Mi 9 SE“ įkrovimas ir lėtas išsikrovimas

3070 mAh – tikrai ne didžiausia, bet tikrai optimali baterijos talpa vidutinės klasės išmaniajam. „Mi 9 SE“ ramiai išgyvena dieną, jei juo nesinaudoti labai aktyviai. Žiūrint filmą su vidutinio ryškumo nustatymais, „Mi 9 SE“ baterija veikia apie 16 val. Naršant internete telefono baterijos uženka daugiau nei 10 valandų. „Mi 9 SE“ nepalaiko belaidžio greitojo įkrovimo. Ši funkcija paliekama dar flagmanams, tačiau telefonas palaiko laidinį 18W spartųjį įkrovimą.

Apibendrinimas

Tikrai ne veltui „Xiaomi Mi 9 SE“ yra laikomas supaprastinta „Mi 9“ flagmano versija. Čia turime silpnesnį procesorių, mažesnės talpos bateriją ir kiek prastesnę kamerą, tačiau atsakymas į klausimą, ar nuo to išmanusis yra žymiai prastesnis, atrodo taip: ne, tikrai ne. Varle.lt specialistų teigimu, nors „Snapdragon 712“ ir priklauso vidutinės klasės segmentui, jis puikiai susitvarko su žaidimais, žaidžiant juos su maksimaliais nustatymais. Be to, telefonas visiškai nekaista. Tiesa, ekraną gamintojas čia sumažino, tačiau dėl to telefonas tapo tik patogesnis naudoti. Kalbant apie belaidį įkrovimą, kurio čia nėra, nėra ko slėpti, kad mažai kas juo naudojasi ir be to, maitinimo adapterį tikrai tektų pirkti atskirai.