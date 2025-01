Vieną populiariausių saldžių kepinių – spurgas – galima rasti kone kiekvienos parduotuvės lentynose. Lengvai prieinami produktai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nesudėtingai pagaminami, visgi žiedo formos spurgų, kaip ir kitų kepinių, paslaptis užkoduota niuansuose.

Didžiausios duonos, užkandžių ir šaldytos produkcijos gamintojos Baltijos šalyse „Mantinga“ spurgų gamybos linija yra vienintelė tokia regione, o joje kasdien iškepama virš 130 tūkst. spurgų.

Taupoma energija, tešlos atraižos grąžinamos į gamybos procesą

„Mantingoje“ veikianti donuts spurgų gamybos linija, kurioje gaminamos itin kokybiškos, netikėtų skonių derinių spurgos, pasižymi keliomis unikaliomis savybėmis.

„Didžiausias šios gamybos linijos unikalumas yra tai, kad spurga formuojama iš apvalaus tešlos ruošinio, iškertant gaminio vidurį. Taip suformuojamas žiedo formos gaminys su mažesniu riebalo įgėrimo plotu, dėl to į spurgą įsigeria mažiau riebalų ir ji yra ne tokia riebi kaip įprasta spurga. Be to, gamybos linijoje integruota riebalų filtravimo sistema, jie dozuojami automatiškai. Virimo įrangos elementai neturi tiesioginio kontakto su kaitinamais riebalais, dėl ko ne tik lengviau valyti įrangą, bet ir gamybos metu sunaudojama mažiau energijos išteklių“, – pasakoja „Mantingos“ Technologinio padalinio vadovas Darius Anelauskas.

Jau kelerius metus naudojama spurgų gamybos technologija ženkliai skiriasi nuo ankstesnės tvarumo aspektu, ypač kalbant apie gamybos metu susidarančių atliekų kiekį. Pavyzdžiui, anksčiau tešlos atraižos sudarydavo net iki 50 proc. gamybos atliekų, mat jos būdavo išpjaunamos iš stačiakampio formos lakšto, o atraižų perdirbimas buvo beveik neįmanomas.

„Gaminant spurgas modernioje linijoje, tešlos atraižos sudaro vos 15-18 proc., o šiuolaikinių technologijų pagalba jos grąžinamos atgal į tešlos ruošimo etapą, todėl viskas yra sunaudojama ir niekas neišmetama“, – pažymi D. Anelauskas.

Glaistymo ir įdarų galimybės stebina netikėtais skonių deriniais

Pasak „Mantingos“ Technologinio padalinio vadovo, kitas modernios spurgų gamybos linijos privalumas – plačios glaistymo galimybės. Tam naudojamos šešios didelės glaistų talpos po 1000 kg ir pora mažesnių po 500 kg, kuriuose maišomas spalvotas glaistas.

„Spurgos gali būti glaistomos keliais skirtingais glaistais – taip sukuriamas marmurinis raštas. Jos gali būti dekoruojamos tiek automatiniu, tiek rankiniu būdu – tam naudojame įvairiausius pagardus: cukrinius, šokoladinius, cukraus pudrą, zefyrus, spragintus kukurūzus, liofilizuotas uogas, traškius sausainius.

Be to, esame vieninteliai rinkoje, galintys pramoniniu būdu pagaminti rūgščias spurgas – tai žėrinčios, rūgščiu glaistu dekoruotos spurgos su braškių arba miško uogų įdaru“, – vardija D. Anelauskas ir priduria, jog kasmet į asortimentą įvedama apie 15-20 skirtingų naujų rūšių spurgų, o daugiausia eksperimentuojama su glaistais bei įdarais.

Spurgos gali būti užpildomos ne vienu, o dviem skirtingais įdarais, kurie gamybos linijoje dozuojami 8 adatomis. Pavyzdžiui, spurgos užpildomos miško uogų ir varškės kremais, „panna cotta“, obuolių pyrago ir įvairių kitų skonių įdarais.

Prie naujų gamybos linijų dirba profesionalų komanda

Siekiant užtikrinti našią gamybą ir aukštą produkcijos kokybę, investuojama į automatizuotų linijų ir kitų technologinių naujovių, pavyzdžiui, robotizuotų procesų, diegimą. Visgi, kad esamos ir naujos gamybos linijos veiktų sklandžiai, neapsieinama be žmogaus rankų – itin daug dėmesio skiriama darbuotojų apmokymui dirbti su linijomis.

„Paleidžiant naują gamybos liniją suburiama didelė komanda: projekto technologas, technikas-technologas, mechanikas ar automatikas. Taip pat visame procese dalyvauja gamybos įrangos tiekėjų atstovai, kurie pasidalina naudingomis žiniomis ir gerosiomis praktikomis, apmoko tiek dirbti su naująja gamybos linija, tiek gaminti aukštos kokybės produkciją“, – pasakoja D. Anelauskas.

Anot jo, iki tol, kol startuoja gamyba, naujos gamybos linijos paleidimo metu komanda mokosi, analizuoja ir rengia naujų gaminių degustacijas su komercijos, rinkodaros ir kitų skyrių darbuotojais. Iki paskutinių smulkmenų analizuojama, kokių pakeitimų dar reikia, kad būtų pasiekta aukščiausia gaminių kokybė.

„Svarbu ne tik diegti ir efektyviai išnaudoti naująsias gamybos linijas – jas reikia ir tinkamai prižiūrėti, rūpintis jų technine priežiūra. Tai labai svarbu užtikrinant gaminamo produkto maisto saugos reikalavimus bei optimizuojant gamybos linijos palaikymo sąnaudas“, – pasakoja atstovas.

Per pastaruosius dvejus metus „Mantinga“ į gamybą investavo beveik 35 mln. eurų. Šiuo metu Marijampolėje pilnu pajėgumu veikia 3 gamyklos, dar viena – Latvijoje. „Mantingos“ asortimentą sudaro 1000 gaminių, įmonėje dirba daugiau nei 1800 darbuotojų, o produkcija eksportuojama į daugiau nei 40 šalių.