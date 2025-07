Norint džiaugtis švaria, gaivia vasariška oda, būtina ją tinkamai valyti ir šveisti. Oda tikrai neatrodys skaisti, jeigu ją dengs storas negyvų ląstelių sluoksnis. Be to, tinkamai valydami odą išvengsite nepageidaujamo vasariško spuogelio, o vertingi naudojamų serumų ir kremų ingredientai į nuvalytą bei atnaujintą odą gersis geriau.

Vasarą ypač svarbu rinktis prausiklius ar valiklius, kurie ne tik valo, bet ir saugo odos apsauginį barjerą bei nepašalina per daug drėgmės. Verčiau naudoti valomąjį balzamą, pienelį, aliejų ar švelnų gelį, prausti odą drungnu (ne šaltu ir ne karštu) vandeniu, o po to nedelsti ir naudoti drėkinantį serumą bei kremą.

Nešvarumus, prakaito ar kremo su SPF likučius puikiai pašalina BIOCELL valomoji kaukė su aktyviąja anglimi – putojanti kaukė efektyviai pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažo likučius nuo veido odos.

Palepinkite odą drėkinamosiomis veido kaukėmis

Karštis, saulė, oro kondicionieriai ir UV spinduliai – visa tai gali sausinti ir silpninti odos apsauginį barjerą. Kad oda neprarastų skaistumo, vasarą ją būtina nuolat ir intensyviai drėkinti.

Net jei oda iš pirmo žvilgsnio neatrodo išsausėjusi, drėkinamosios veido kaukės padės atkurti jos balansą. Ieškokite priemonių su hialuronu, glicerinu, pantenoliu, kolagenu, riebalų rūgštimis. BIOCELL drėkinamoji kaukė su hialurono rūgštimi intensyviai drėkina, maitina ir skaistina odą – ypač jei naudojama dažniau, pvz., kasdien karščiausiomis dienomis.

Įtraukite retinolį ir vitaminą C (su atsargumu)

Nors retinolis vasarą reikalauja daugiau atsargumo (dėl padidėjusio jautrumo saulei), vakare jis vis tiek gali būti vertingas ingredientas odos atnaujinimui. Rytui rinkitės vitamino C serumus – jie ne tik skaistina odą, bet ir saugo nuo saulės žalos, stiprina kraujagysles, mažina pigmentaciją.

BIOCELL dviejų žingsnių veido kaukė su retinoliu (naudoti tik vakare!) ir vitamino C serumas rytui puikiai tinka tiems, kas nori lygios, švytinčios ir elastingos odos. Be to, dėl papildomų drėkinamųjų ingredientų oda nurimsta ir tampa atspari aplinkos poveikiui.

Nepamirškite paakių srities

Vasarą dėl saulės, prakaito, ryškios šviesos ar net ilgesnių vakarėlių paakiai gali patamsėti ar paburkti. Rekomenduojama naudoti specialias paakių kaukes ir kremus, kurie drėkina ir suteikia švytėjimo.

BIOCELL paakių kaukė su hialuronu ir kolagenu puikiai drėkina ir skaistina šią jautrią zoną. Sudėtyje esantis ryžių sėlenų ekstraktas mažina patamsėjimus, o atvėsinta kaukė puikiai mažina paburkimą – ypač po ilgos dienos ar saulės vonių.

Rūpinkitės oda iš vidaus

Vasara – ne tik saulė, bet ir grilio vakarėliai, gaivieji gėrimai, būtent tai gali sausinti odą ir skatinti uždegimus. Todėl svarbu palaikyti gerą hidrataciją (gerti daug vandens), rinktis maistingą, antioksidantų turtingą maistą ir, jei reikia, į pagalbą pasitelkti maisto papildus.

BIOCELL „Beauty Shots“ su hidrolizuotu kolagenu ir hialuronu maitina odą iš vidaus, gerina jos stangrumą, elastingumą ir atsinaujinimą. Sudėtyje esantys antioksidantai saugo nuo žalingo saulės poveikio, o B grupės vitaminai padeda išlaikyti gerą odos būklę ir gerą nuotaiką visą vasarą.

