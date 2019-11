32-ojo turo anonsas: paskutinė „Sūduvos“ sezono išvyka

Po poros savaičių pertraukos į šalies stadionus sugrįžta Lietuvos futbolo A lygos 32-ojo turo kovos.

Vilniaus „Žalgiris“ – Klaipėdos „Atlantas“. Lapkričio 22 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 3:0, 3:1, 4:0

Sostinės derbyje dar kartą suklupę vilniečiai sieks reabilituotis prieš savo sirgalius, kurių akivaizdoje žais paskutinį sezono mačą namuose.

Nors „Žalgirio“ strategas Joao Luisas Martinsas ne sykį po rungtynių akcentuodavo motyvaciją, tačiau tampa akivaizdu, jog ne vienas žalgirietis laukia, kol kuo greičiau pasibaigs nenusisekęs sezonas. „Atlantas“ vicečempionams šiemet yra dėkingas varžovas: iškovotos visos keturios pergalės bei praleistas tik vienas įvartis. 25 įvarčius savo sąskaitoje turintis Tomislavas Kišas nori šį skaičių dar labiau padidinti ir „Atlantas“ yra tam išties tinkamas varžovas. 2015 metais Tomas Radzinevičius pasižymėjo 28 kartus, o tai yra antras geriausias rezultatas nuo 1990 metų. Šį pasiekimą T. Kišas turi galimybių pagerinti.

Klaipėdos klubo sezono finišas kol kas labai niūrus – penktame rate patirti trys triuškinami pralaimėjimai, kurių metu praleista net 18 įvarčių. Tiesa, pastarosiose dviejose rungtynėse buvo gerų atkarpų, tačiau to akistatoje su „Žalgiriu“ vargu, ar pakaks. Taip pat komandai nepadės du diskvalifikuoti futbolininkai – Nikita Juhnevičas bei Jose Carrionas. Savo ruožtu vartininko Luko Paukštės fronte – džiugesnės nuotaikos. Kinijoje vykusio turnyro metu L. Paukštė gavo geriausio vartų sargo apdovanojimą ir tai gali suteikti daugiau motyvacijos sėkmingai pabaigti sezoną. Praėjusių metų sezono 31-ajame ture LFF stadione akistatoje su „Žalgiriu“ žibėjo Dawidas Smugas, tad kodėl gi vėl nepakartojus panašaus benefiso?

Vilniaus „Riteriai“ – Marijampolės „Sūduva“. Lapkričio 23 dieną 13 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:2, 2:1, 1:2

Šiuo metu čempionai gali pasigirti net 16 iš eilės pergalių serija, o pastaroji komanda, kuri įveikė „Sūduvą“ A lygoje, buvo būtent „Riteriai“.

Nors Alberto Rybako kariauna penktą ratą pradėjo nesėkmingai, tačiau pergalė derbyje prieš „Žalgirį“ beveik užtikrino „Riteriams“ trečią poziciją. Norint vėl džiaugtis bronza, sostinės klubui per du turus reikia iškovoti bent 2 taškus. Be to, galima neatmesti to fakto, jog taškus barstyti gali ir „Kauno Žalgiris“. Per rinktinių pertrauką pulkas „Riterių“ žaidėjų atstovavo nacionalinei šalies rinktinei, U-21 rinktinei bei komandai, kuri varžėsi Kinijoje. Treniruočių procesas turėjo būti itin komplikuotas, tačiau daugkartiniams turnyro prizininkams iki tikslo trūksta labai nedaug. Juolab, kad su „Sūduva“ A. Rybako treniruojama komanda visada žaidžia atkakliai ir pretenduoja į taškus.

Nors titulas jau buvo užsitikrintas, tačiau čempionai nuolaidų nedarė bei palaužė „Kauno Žalgirį“, taip parodydami savo požiūrį į nieko nelemiančius mačus. Per rinktinių pertrauką „Sūduva“ atsisveikino su saugu Jovanu Čadženovičiumi bei neįsitvirtinusiu puolėju Vahidu Hambo, tačiau šie žaidėjai pastaruoju metu svarbios rolės komandoje nevaidino. Per likusius du turus išlieka įdomi intriga: ar žengs į aikštę Gratas Sirgėdas? Saugas pastarąjį kartą žaidė balandžio mėnesį, o po pergalingų rungtynių su „Kauno Žalgiriu“ strategas Vladimiras Čeburinas užsiminė, jog futbolininkas gali sugrįžti į A lygos kovas jau kitame mače.

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“. Lapkričio 23 dieną 13 val. Kaunas, NFA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:1, 2:2, 3:3

Šiame sezone bus sužaistos paskutinės rungtynės NFA stadione tarp varžovų, kurie šiemet sirgaliams dovanoja itin atkaklias kovas.

Lenktynėse dėl bronzos „Kauno Žalgirio“ tvarkaraštis dėkingesnis – per likusius du mačus būtina iškovoti abi pergales bei tikėtis, kad „Riteriai“ nesurinks daugiau negu vieno taško. Arti pozityvaus rezultato žalgiriečiai buvo ir Marijampolėje, bet subyrėjo pačioje mačo pabaigoje ir neteko dviejų žaidėjų. Komandai šiose rungtynėse negalės padėti diskvalifikuoti Danielis Romanovskis bei Pijus Širvys. Smagi naujiena „Kauno Žalgiriui“ turėtų būti ta, jog į rikiuotę grįžo puolėjas Philipas Otele, kuris mėnesio pradžioje patyrė traumą mače su „Žalgiriu“.

Penktą vietą po pergalingos dvikovos Klaipėdoje užsitikrinęs „Panevėžys“ taip pat bus nukraujavęs – dėl diskvalifikacijų nežais Pavelas Krukas ir Lukas Čerkauskas. Tai yra pakankamai svarios netektys čempionato debiutantams, maža to, nežinia, ar žais Sebastianas Vasquezas, kuris rungtynėse su „Atlantu“ po grubios oponento pražangos dvikovos nepratęsė ir buvo išneštas ant neštuvų. Kita vertus, įsibėgėjo Patrikas Bordonas, solidžiai rungtyniauja Ernestas Veliulis, Paulius Janušauskas bei Tautyvdas Eliošius, tad „Panevėžys“ ir vėl yra pasirengęs nuožmiai kovai su „Kauno Žalgiriu“.

FK „Sūduva“ informacija