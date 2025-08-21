Kauno apygardos teismas ketvirtadienį „čekiukų“ baudžiamojoje byloje visiškai išteisino Marijampolės merą Povilą Isodą.
Meras išteisintas dėl visų trijų kaltinimų — piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Jis išteisintas kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
„Teismas, įvertinęs ištirtų įrodymų visumą nusprendė, kad duomenų, kurie leistų neabejotinai konstatuoti Povilo Isodos kaltę, nenustatė“, – paskelbė teisėja Daiva Jankauskienė.
„Esminis dalykas – turėjo būti įrodyta, kad suklastotos suvestinės bei ataskaitos. Kadangi kaltinimas formuojamas, kad šiomis suklastotomis suvestinėmis ir buvo teikti melagingi duomenys buhalterijai ir šių melagingų duomenų pagrindų buvo išmokėtos tam tikros išmokos, tai yra padarytas sukčiavimas. Kaltinimas teigė, kad buvo padarytas ir piktnaudžiavimas tarnyba (..) Nenustačius dokumentų suklastojimo fakto, nėra pagrindo konstatuoti, kad apgaule pasisavintos išlaidos“, – sakė teisėja Daiva Jankauskienė.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad analizuos nuosprendžio motyvus ir tada spręs, ar skųsti išteisinamąjį nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui.
Meras nebuvo atvykęs į teismą išklausyti nuosprendžio.
Prokuratūra siūlė skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą ir 4 metams uždrausti jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Tyrimo duomenimis, P. Isoda, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai suklastojo tikrus dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Teismas paskelbė, kad politikas įtraukė labai mažas išlaidas už televiziją, internetą – jos kartais nesiekdavo 6 eurų per mėnesį. Vieną sąskaitą sudaro 1 euras 45 centai.
Prokuratūra skelbė, kad Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda, savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 tūkst. 479 eurus Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Prokuroras D. Valkavičius sako, kad meras naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
P. Isodos byloje taip pat yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekiai.
„Iš tikrųjų nemaža dalimi atvejų už kurą buvo atsiskaitoma kitų asmenų kortelėmis, tie duomenys buvo teikiami. Dėl to galėjo susidaryti įspūdis, jog tokios nėra susijusios nei su Isoda, nei su jo veika, kaip tarybos nario. Tačiau tokiai išvadai teismas neturi pagrindo, kadangi nustatė, kad giminaičių kortelėmis apmokėtas kuras galėjo būti panaudotas tarybos nario veiklai. Nieko čia nuostabaus, kad šeimos narys pildė kuro baką, o po to tuo automobiliu naudojosi būtent Povilas Isoda, vykdydamas tarybos nario veiksmus”, – paskelbė teisėja.
Jos manymu, liko nepaneigta mero versija, kad kitų asmenų, ne šeimos narių, kuro kvitai ataskaitose atsidūrė per neatidumą ar aplaidumą.
Teisėja D. Jankauskienė mano, kad, teikiant ataskaitas, P. Isoda galėjo nurodyti, kad kuras buvo apmokėtas kito asmens vardu, tačiau tokio reikalavimo savivaldybės aktuose nebuvo įtvirtinta buhalterija to nereikalavo. Ji sako, kad, esant tokiai situacijai, neįmanoma nustatyti, koks kuro kiekis buvo sunaudotas tarybos nario veiklai. Teisėja atkreipė dėmesį, kad P. Isodai buvo kompensuota pinigų suma yra beveik tokia pat, kokia buvo kompensuota ir kitiems tarybos nariams.
P. Isoda buvo kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos. Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui suteiktų teisių esmę, o dėl to valstybė patyrė didelę neturtinę žalą, nes buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija.
Tuo metu teismo nuosprendyje rašoma, kad Marijampolės savivaldybė nesiėmė priemonių neteisėtoms išmokoms susigrąžinti, kontrolė buvo nepakankama.
Politikas sustabdė savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje ir sakė savo poziciją ginsiantis teisiniu keliu.
Pernai gruodį P. Isoda socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą patikrinimą dar 2023 m. lapkričio mėnesį grąžino į savivaldybės biudžetą tą dalį (4 748,43 eurų) išmokų, kurios galėtų kelti klausimų (ar abejonių) dėl jų išmokėjimo pagrįstumo.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.