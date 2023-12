Turto bankas Marijampolėje investavo 3,5 mln. eurų ir iš esmės pertvarkė čia valdomo valstybės administracinio turto portfelį. Ilgainiui šiame mieste ketinama atsisakyti beveik 5 tūkst. kv. m ploto – arba net trečdalio neefektyviai naudoto valstybės turto.

Turto bankas baigė Vytauto g. 28, Marijampolėje esančio administracinio pastato modernizacijos projektą. Centrinėje miesto dalyje esantis pastatas iškilo dar 1935-aisiais ir turi išskirtinę istoriją. Pasirodo šioje vietoje buvusi pelkė, tad statybų metu teko ieškoti sprendimų, kaip pasiekti kietą pagrindą. Tuo tikslu buvo panaudoti poliniai pamatai – tai pirmasis pastatas Lietuvoje, kurį statant panaudota tokia konstrukcija.

„Šio pastato modernizacija, ne tik leido išsaugoti istorinį pastatą, bet ir ženkliai pagerinti jo efektyvumą, buvo suremontuotos vidaus patalpos. Dabar čia gyventojai galės gauti net 11 valstybės įstaigų paslaugas, pastatas tapo tvarus ir ekonomiškas, ant jo stogo sumontuota saulės elektrinė, šalia – įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė“, – džiaugiasi Ernestas Česokas, laikinasis Turto banko vadovas.

Kiek daugiau nei 2,3 tūkst. kv. m ploto pastate įsikurs net 11 valstybės įstaigų vietoje iki tol veikusių 6. Jau sugrįžo senbuvių Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Vyriausybės atstovų įstaigos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Marijampolės regiono plėtros tarybos ir Turto banko padalinio darbuotojai, o papildomai atsikraustys Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, Lietuvos metrologijos inspekcijos ir Kultūros paveldo departamento padaliniai. Atsilaisvinusios šių įstaigų patalpos – iš viso daugiau nei 2,5 tūkst. kv. m ploto, bus parduodamos viešų aukcionų metu.

Po modernizacijos, pastato energijos suvartojimas mažės beveik 50 proc. Jam apšildyti per metus reikės apie 270 tūkst. kWh. Palyginimui, iki modernizacijos vidutiniškai pastato šildymui būdavo sunaudojama apie 594 tūkst. kWh šilumos energijos per metus. CO2 išmetimai mažės 20 tonų arba 39 proc. per metus.

Marijampolėje Vytauto gatvėje esančio administracinio pastato modernizavimui INVEGA skyrė 404 tūkst. eurų subsidiją ir 173 tūkst. eurų paskolą iš Energijos efektyvumo fondo, kuris finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Užbaigtas projektas yra vienas iš 15 Turto banko projektų, kurie įgyvendinami bei finansuojami INVEGA, sako Valstybinio sektoriaus finansavimo skyriaus vadovė Rūta Mikalauskienė. INVEGA teikiamas finansavimas padeda atnaujinti valstybei nuosavybes teise priklausančius pastatus, kad šie patenkintų bendruomenės poreikius, taip pat sumažintų energijos sąnaudas ir CO2 kiekį.

Bendra pastato atnaujinimo darbų vertė siekė 3,25 mln. eurų, darbus vykdė bendrovė „Statybos ritmas“. Projektas buvo finansuojamas Turto banko, Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

Įkurtuvių nuotaikos ir Vilkaviškio g. 71, Marijampolėje esančiame pastate. Turto bankas perėmė anksčiau Valstybinei miškų urėdijai priklausiusį 2,5 tūkst. kv. m bendro ploto pastatų kompleksą, investavo 252 tūkst. eurų ir 520 kv. m patalpas pritaikė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Kauno teritorinės muitinės padalinių veiklai. Likę 2 tūkst. kv. m bendro ploto statiniai su žemės sklypu bus parduodami.

Įgyvendinus visus pokyčius Turto bankas Marijampolėje valdys 10,3 tūkst. kv. m bendro ploto patalpų vietoje šiuo metu esančių 15 tūkst. kv. m. Taigi bus atsisakyta beveik trečdalio neefektyviai naudojamo valstybės turto.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.