Vasaros laikotarpiu prasidedantis uogų sezonas leidžia jomis mėgautis tiesiai nuo krūmo arba lengvai ir pigiai įsigyti jų parduotuvėse. Nors visos šios gėrybės naudingos organizmui, savo išskirtinėmis savybėmis iš jų išsiskiria šilauogės. Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šios uogos yra mažo kaloringumo, o jose gausu antioksidantų, geležies, A, B, C, ir E grupės vitaminų.

Vitaminų ir naudingųjų medžiagų šaltinis

Šilauogės dėl savo išvaizdos neretai lyginamos su mėlynėmis, o šių dviejų uogų naudingųjų medžiagų kiekis itin panašus. Visgi, skirtingai negu mėlynes, skinant šilauoges nenusidažys rankos, o jas skanaujant – burnos gleivinė. Pasak gydytojos dietologės, šios uogos pasižymi itin didele naudingųjų medžiagų gausa.

„Šilauogės įvardijamos kaip seleno, cinko, mangano bei geležies šaltinis. Taip pat jose yra betakarotenų (ypatingai tokių kaip liuteinas ir zeaksantinas) bei antioksidantų, C, E, A ir B grupės vitaminų. Be to, šios uogos naudingos ne tik tiems, kurie kontroliuoja savo kūno masę, bet ir sergantiesiems diabetu, nes stiklinėje uogų yra vos apie 80 kalorijų ir sąlyginai nedaug cukraus“, – uogų naudą vardija dr. E. Gavelienė.

Gerina nuotaiką

Be to, gydytoja dietologė atskleidžia, kad šilauogės gerina nuotaiką. „Taip yra todėl, kad šilauogėse gausu skaidulų, kurios atsakingos už gerą žarnyno veiklą, o šis atsakingas už laimės hormoną – serotoniną. Taip pat jose yra antioksidacinių savybių, kurios slopina bet kokį lėtinį susirgimą, esantį organizme, o kartu saugo jį nuo vidinio bei išorinio senėjimo. Tad šilauogės yra vienos iš tų uogų, kurias reiktų įtraukti į kasdieninę mitybą, norint apsisaugoti nuo senatvinės demencijos bei Alzheimerio ligų ar sulėtinti organų bei odos senėjimo procesus.“

Visgi specialistė atskleidžia, kad šiomis uogomis piktnaudžiauti nereikėtų: per dieną jų rekomenduojama suvalgyti apie 200–300 gramų.

Patarimai, kaip uogas šviežias išlaikyti ilgiau

Ekspertė taip pat dalijasi patarimais, kaip nusipirkus šilauoges jas išlaikyti ilgiau. „Parsinešus uogas iš parduotuvės geriausia jas laikyti indelyje, šaldytuve. Taip pat svarbu į indelio apačią įkloti popierinį rankšluostį, kad jis sugertų drėgmę.“

Nors šilauoges patartina valgyti šviežias, uogas taip pat galima šaldyti, nes užšaldymo proceso metu jos nepraranda savo kokybinių savybių. E. Krasauskienė pataria pirmiausia uogas nuplauti, nusausinti ir vienu sluoksniu subėrus ant kepimo skardos įdėti į šaldymo kamerą. Po keletos valandų sušalusias uogas galima berti į šaldymui skirtas dėžutes ar maišelius. Šaldytas šilauoges galima dėti į vaisių bei uogų glotnučius, košes, pyragus ir kitus desertus, gardinti stalo vandenį.

RECEPTAS

Šilauogių ir špinatų salotos su fetos sūriu

Salotoms reikės:

100 g šilauogių;

150 g šviežių špinatų lapelių;

100 g fetos sūrio;

50 g skrudintų migdolų arba graikinių riešutų;

1 vnt. mažo raudonojo svogūno (supjaustyto plonais griežinėliais);

1 vnt. avokado (supjaustyto gabalėliais).

Padažui reikės:

3 v. š. alyvuogių aliejaus;

1 v. š. balzaminio acto;

1 a. š. medaus;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Paruoškite salotas: špinatų lapelius sudėkite į didelį dubenį. Ant viršaus pridėkite šilauoges, fetos sūrį (susmulkintą arba trupintą), svogūną, avokado gabalėlius ir riešutus. Paruoškite padažą: mažame dubenėlyje sumaišykite alyvuogių aliejų, balzaminį actą, medų, druską ir pipirus. Padažą užpilkite ant salotų ir lengvai išmaišykite, kad viskas gerai pasiskirstytų. Patiekite iš karto.

Skanaus!