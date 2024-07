Pamesta piniginė su banko kortelėmis, iš kišenės vagišių ištraukti grynieji, svarbiausiu metu prekybos vietose korteles atmetantys skaitytuvai – itin dažnai nuotaiką atostogaujantiems sugadinantys dalykai. Finansų ekspertai teigia, kad prieš vykstant į užsienį su pinigais susijusius namų darbus atlikti svarbiau nei susikrauti lagaminą.

Šiaulių banko privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui dalijasi patarimais, kurie padės keliaujant. Anot jos, kai kalbame apie pinigus, iš esmės kelionėse yra du kritiškai svarbūs dalykai.

„Pirmasis yra susijęs su turimu biudžetu ir planavimu. Jei neturite neišsenkančio finansinio aruodo, planavimas leidžia atostogauti ramiai, be streso, be didelių nepageidaujamų išlaidų. Antras itin svarbus dalykas – visų įmanomų su finansais susijusių rizikų numatymas. Šių rizikų nėra daug, tačiau pasitaiko labai dažnai: neveikiančios ar užblokuotos mokėjimo kortelės, pamestos piniginės ar vagystės, pardavėjų apgaulės ir pan.“, – sako D. Kolmatsui.

Nenumatytų atvejų gali nutikti visiems ir visada, tačiau abiem atvejais galima atlikti namų darbus ir netikėtumams pasiruošti nesugaištant nė valandos.

Mokėti patogiausia kortele

Žmonių, kurie kasdien atsiskaito mokėjimo kortelėmis, Lietuvoje nuolat daugėja, tačiau užsienyje jomis mokėti neretai vis dar privengiame. Bijoti nereikia, nes praktiškai visame pasaulyje veikia ta pati atsiskaitymo kortelėmis sistema.

Jei kortele atsiskaitoma ne euro zonos valstybėse, pardavėjai dažnai paklausia, kokia valiuta pageidaujama atsiskaityti – vietine ar eurais. Tokiu atveju, anot D. Kolmatsui, geriausia rinktis atsiskaitymą vietine valiuta, mat pasirinkus mokėjimą eurais valiutos keitimo kursą nustato prekybos vietą aptarnaujantis bankas, jis taip pat ima ir valiutos keitimo mokestį.

„Matome, kad gyventojai neretai pasimeta, kai vyksta į šalis, kuriose nėra euro. Pavyzdžiui, kai vykstama atostogauti į Turkiją ar apsipirkti į Lenkiją. Abiejose šalyse daugelyje vietų galima atsiskaityti mūsų turimomis mokėjimo kortelėmis. Tad pagrindiniai patarimai tokie – kur įmanoma, atsiskaitykite kortele, mokėdami rinkitės mokėjimus vietine valiuta. O prieš mokėdami visuomet įsitikinkite, kiek ir kokia valiuta mokate, kad už 50 lirų kainuojančią prekę netyčia nesumokėtumėte 50 eurų“, – sako D. Kolmatsui.

Keliautojams, kurie atsiskaitydami nori dažniau naudoti mokėjimo korteles, D. Kolmatsui taip pat pataria nesikliauti tik viena kortele – geriausia turėti bent dvi skirtingas „Visa” ir „MasterCard“ mokėjimo korteles, praverstų ir kreditinė kortelė, kurios turėtojai be visa ko dar draudžiami ir kelionių draudimu.

Prieš vykstant į užsienį taip pat pravartu prisijungti prie savo asmeninės bankininkystės sistemos ir patikrinti pagrindinius nustatymus, kurie užsienyje gali būti svarbūs. Visų pirma finansų ekspertė pataria dėmesį atkreipti į kortelių dienos bei mėnesio atsiskaitymų limitus ir juos bent laikinai pasididinti ar bent jau apgalvoti, ar jų keliaujant tikrai užteks. Taip pat reikia žinoti, kad užsakant viešbučių paslaugas ar nuomojant automobilį kreditinė kortelė tampa vienu iš pagrindinių dalykų, reikalaujamų paslaugas suteikiančių įmonių.

Tiek Šiaulių bankas, tiek kitos Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos, siekdamos apsaugoti savo klientus nuo neteisėtų mokėjimo kortelių duomenų panaudojimo, gali blokuoti atsiskaitymus kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Tailande, Filipinuose ir kt.

Anot D. Kolmatsui, mokėjimo kortelių turėtojai, vykstantys į kurią nors vieną iš minėtų šalių ir norintys išvengti galimų nepatogumų, apie būsimą kelionę kviečiami informuoti banką iš anksto prisijungus prie savo elektroninės bankininkystės, paskambinus arba atvykus į banko skyrių.

Vien grynaisiais nepasikliaukite

Be abejo, kaip ir Lietuvoje, taip ir užsienyje yra nemažai vietų, kuriose kortelėmis atsiskaityti nepavyks: įvairios turgavietės, gidų paslaugos, gatvėje teikiamos pramogos, taksi ir pan.

Nors keliaujant pigiausia ir saugiausia atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, šiek tiek grynųjų turėti reikia visada, sako D. Kolmatsui.

Beje, anot jos, pinigus išsikeisti dažnu atveju pigiau yra Lietuvoje, o ne jau nuvykus į kitą valstybę.

„Banko sąskaitoje pinigai visuomet bus saugesni nei kišenėje, tačiau juk keliaujant dažnai prireikia atsiskaityti ten, kur kortelių skaitytuvų nėra, be to, egzotiškesnėse šalyse ne visuomet itin sklandžiai veikia kortelių skaitytuvai ar bankomatai, tad grynaisiais geriau pasirūpinti iš anksto“, – sako D. Kolmatsui.

Vis dar yra keliautojų, ypač vyresnių, kurie mėgsta keliauti kišenėje turėdami tik grynųjų pinigų ir atsiskaitymų kortelėmis nenaudoja.

„Tai pavojinga dėl to, kad pametus pinigus arba susidūrus su vagimis iškyla problemų ieškant pagalbos – juk artimieji negali greitai pervesti pinigų, kurie išgelbėtų kelionę arba bent jau leistų saugiai grįžti namo. Be to, vien grynuosius naudoti nepatogu – kai kuriose šalyse teks nešiotis didelius kiekius mažos vertės banknotų, nuolat skaičiuoti grąžą ir pan. Tad vien grynaisiais pasikliauti nepatariu“, – kalba banko atstovė.

Būtina nepamiršti saugumo

Nereikia pamiršti, kad užsienyje per atostogas atsipalaidavusių ir išsiblaškiusių keliautojų laukia vagišiai.

D. Kolmatsui perspėja, kad net ir tuomet, kai užsienyje planuojama atsiskaityti vien banko kortelėmis, visuomet geriau jų turėti ne vieną, laikyti ne vienoje vietoje, taip pat visuomet turėti galimybę pinigus greitai iš vienos sąskaitos pervesti į kitą, pavyzdžiui, drauge keliaujančiam šeimos nariui.

Jei į kelionę pasiimate daug grynųjų, jų jokiu būdu negalima laikyti vienoje vietoje.

„Vaikščiodami po lankytinas vietas dalį pinigų palikite viešbutyje. Jei keliaujate su artimaisiais, grynuosius pasidalinkite. Nelaikykite didesnių sumų piniginėje, kurią nuolat ištraukiate iš kišenės ar kuprinės. Tai elementarūs patarimai, kuriuos daugelis prisimena tik tuomet, kai praranda visus atostogoms skirtus pinigus“, – pastebi D. Kolmatsui.

Vis dėlto jei banko kortelę praradote, ją nedelsiant reikia užblokuoti. Patogiausia tai padaryti naudojantis mobiliąja programėle arba prisijungus prie elektroninio banko paskyros. Jei galimybės tai padaryti nėra, reiktų nedelsiant paskambinti į banką.

Užsienyje praradus dokumentus taip pat svarbu ne tik kreiptis į vietos policiją bei blokuoti dokumentus prisijungus prie elektroninių migracijos paslaugų sistemos (MIGRIS), atvykus į Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, bet pravartu informuoti ir banką – tokiu atveju darbuotojai galės stebėti jūsų vardu atliekamas finansines operacijas ir užkirsti kelią vagystėms.

Taip pat svarbu paminėti, jog populiarėjant skaitmeniniams atsiskaitymams „Apple Pay“ ir „Google Pay“ žmonės vis dažniau nebesinešioja kreditinių kortelių arba pamiršta jų PIN kodus. Vykstant į kelionę svarbu saugoti ne tik piniginę, bet ir telefoną, nes dažnai jį praradus, prarandama ir galimybė atsiskaityti. Eskpertė pabrėžia, jog visuomet reikėtų turėti kreditines korteles, jas laikyti atskirai ir, žinoma, įsiminti jų PIN kodus.

Susiplanuokite ir atsipalaiduokite

Specifiniai patarimai, kaip elgtis su savo pinigais keliaujant, yra labai svarbūs, tačiau nereiktų pamiršti ir to, kad į užsienį per atostogas vykstame pailsėti, pamiršti rūpesčius, kasdien patiriamą stresą, tad apie pinigus, kurie daugeliui yra pagrindinis dirgiklis, ilsintis reiktų stengtis galvoti kuo mažiau, pataria finansų ekspertė.

„Nepailsėsite, jei nuolat galvosite apie pinigus: stresą kels kiekvienas kortelės prilietimas prie skaitytuvo, kiekviena vaikų užgaida pamačius ledų krautuvėlę ar atrakcionus, kiekvienas neplanuotas prisėdimas kavinėje. Dėl to pagrindinis patarimas – nesirinkti tokių kelionių, kuriose negalėsite atsipalaiduoti. Pastebiu, kad nemažai žmonių planuodami į keliones apgalvoja tik skrydžių ir apgyvendinimo išlaidas. Tai didelė klaida, mat tai tik baziniai dalykai, kurie poilsio dar negarantuoja“, – teigia asmeninių finansų ekspertė.

Anot jos, net kai atrodo, kad viskas užsakyta, už viską sumokėta, labai svarbu nepamiršti tam tikrą pinigų sumą skirti kasdienėms išlaidoms.

„Dažnai pakanka nusistatyti sumą, kurią kasdien galite išleisti ekskursijoms ar kitoms pramogoms, pietums kavinėse. Tarkime, nusprendžiate, kad per dieną tam galite išleisti 50-100 eurų ir stengiatės nuo plano nenukrypti. Taip tiksliai žinosite, kiek atostogos kainuos ir nereikės rautis plaukų po kelionės pasitikrinus sąskaitos likutį“, – pataria pašnekovė.

D. Kolmatsui taip pat ragina keliones pradėti planuoti bent prieš kelis mėnesius, geriausia – net prieš pusmetį.

„Jei neturite specialios sąskaitos, kuri yra skirta taupyti kelionėms, geriausia išlaidas paskirstyti per ilgesnį laiką. Vieną mėnesį nusipirksite lėktuvo bilietus, kitą rasite ir užsisakysite vietą, kurioje gyvensite, tuomet galėsite ramiai planuoti kitas pramogas ir numatyti biudžetą, kurio gali prireikti. Per ilgesnį laiką išdėstytos išlaidos dažnai leidžia sumažinti finansinę įtampą, šios išlaidos pasimiršta, stresas sumažėja“, – dėsto banko atstovė.