5 priežastys įsigyti „iPhone 7“ 2019 metais

Nepaisant to, kad „iPhone 7“ buvo pristatytas 2016 metais, jis dar yra labai populiarus. Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistai pateikia pagrindines priežastis, dėl kurių šį modelį verta rinktis ir 2019 metais.

1. priežastis: našumas

„iPhone 7“ turi „Apple A10 Fusion“ procesorių ir 2 GB RAM. Išmanusis puikiai susitvarko su dauguma kasdienių užduočių. Reikėtų pažymėti, kad kai kurių našumo testų rezultatai rodo, kad senukas „iPhone 7“ našumo ir veikimo greičio prasme nedaug atsilieka nuo „iPhone X“.

Varle.lt telefonų specialistų nuomone, kitas įdomus aspektas yra tas, kad šeštosios kartos „iPad“ yra aprūpintas tokiu pat procesoriumi. Skirtingai nei išmaniųjų telefonų atveju, gamintojas išleidžia planšetinius kompiuterius su mintimi, kad tuo įrenginiu bus naudojamasi mažiausiai 3 metus. Tai leidžia daryti išvadą, kad jei 2018 m. „iPad“ modelyje gamintojas panaudojo tą patį procesorių, šis telefonas bus aktualus mažiausiai iki 2021 m.

2. priežastis: korpusas

„iPhone 7“ yra paskutinės aliuminio korpuso kartos „Apple“ išmanusis. Nepaisant to, kad čia neturime belaidžio įkrovimo galimybės, šiam korpusui būdingi kiti privalumai. Metalas atlaiko kritimus be dėklo ir neskyla pirmojo pasimatymo su asfaltu metu, ko tikrai negalima pasakyti apie stiklinius modelius. Be to, naudotojai gali rinktis keturių klasikinių korpuso spalvų modelius.

3. priežastis: „Home“ mygtukas ir „Touch ID“

Nuo pat „Home“ mygtuko atsiradimo pirmajame „iPhone“, „Apple“ jį tikrai sėkmingu padaryti pavyko tik „iPhone 7“ modelyje, kur vietoj mechaninės atsirado jutiklinė su virptelėjimu „Haptic feedback“ versija. Kitaip tariant, tokio mygtuko praktiškai neįmanoma sulaužyti. Be to, kartais tikrai patogiau naudotis „Touch ID“ nei „Face ID“. Pavyzdžiui, jei telefonas guli ant staliuko šalia lovos ir reikia nusistatyti žadintuvą. Tokiu atveju naudojantis „Face ID“ teks pakelti telefoną ir nukreipti jį į veidą atitinkamu kampu tam, kad galima būtų jį atrakinti. Su pirštu atspaudų skaitytuvu šiuo atveju šis reikalas atrodo kur paprasčiau.

4. priežastis: priežiūra ir remontas

Žinoma, daugiausiai kainuoja „iPhone“ ekrano keitimas, tačiau Varle.lt specialistų teigimu, „iPhone 7“ remontas šiuo metu yra praktiškai dvigubai pigesnis nei naujausių „Apple“ modelių atliekant analogiškus taisymo darbus.

5. priežastis: kaina

„iPhone 7“ tikrai puikus išmanusis už savo kainą. Už ne visus 500 eur gaunate iki šiol populiarų išmanųjį telefoną su aliuminiu korpusu, didelėmis galingumo atsargomis ir patvariu „Home“ mygtuku. Turint omenyje tai, kad prieinamiausias 2018 m. „iPhone“ modelis kainuoja beveik 1,5 karto daugiau, galima teigti, kad „iPhone 7“ yra idealus variantas tiems, kurie nori pradėti savo pažintį su „Apple“ ekosistema arba tiesiog ieško patikimo telefono, simpatizuoja „Apple“ produkcijai, tačiau nenori mokėti 1000 eur.