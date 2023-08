Sultingos, aksominio švelnumo ir kvapnios avietės yra vienos mėgstamiausių lietuvių uogų, kurios pradeda nokti nuo liepos vidurio, tad dabar pats tinkamiausias metas jas skanauti.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė dėl naudingųjų aviečių savybių rekomenduoja įtraukti šias uogas į mitybos racioną. Tuo tarpu „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip laikyti avietes namuose, kad galėtume jomis pasimėgauti kuo ilgiau.

Pasižymi priešvėžinėmis savybėmis

Avietės – savo savybėmis ir skoniu ypatingos uogos, išsiskiriančios sodria spalva. Jas galima valgyti natūralias, džiovintas arba šaldytas. Be to, iš šių uogų lapų galima pasigaminti įvairių gydomųjų savybių turinčios arbatos. Šimtmečius laukinės avietės buvo renkamos ne maistui, o medicininiais tikslais, o nuo XV a. pradėtos sistemingai auginti, kad išaugtų didesnės bei sultingesnės.

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, avietėse gausu naudingųjų medžiagų, kurios gali praturtinti žmogaus organizmą. Todėl jas sveika valgyti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Rekomenduojama natūralių aviečių porcija per dieną yra 1 puodelis, kurį galima valgyti kaip užkandį arba desertą pietums ar vakarienei. Tuo tarpu džiovintų uogų atveju, maistingosios medžiagos yra daug labiau koncentruotos, todėl jų porcija turėtų būti mažesnė, dienos norma – vienas ketvirtadalis puodelio.

„Avietėse yra daug skaidulų, taip pat gausu organizmui naudingų mineralų: geležies, kalio, vario, vitamino C, B grupės vitaminų ir liuteino, tad labai svarbu vasarą jas įtraukti į kasdienį mitybos racioną. Be to, šios uogos itin naudingos akių sveikatai bei rekomenduojamos vėžio prevencijai“, – sako gydytoja dietologė.

Itin lepios uogos

Nors avietes atpažįstame pagal sodriai rausvą ir geltoną spalvas, galima rasti net oranžinių ir baltų aviečių. Vasarą jos auga daržuose bei laukiniuose miškuose, o visus metus jų galima nusipirkti prekybos centruose. Tačiau, kad ir kokios gardžios būtų avietės, tai lepios ir greitai gendančios uogos, todėl „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva rekomenduoja jas laikyti šaldytuve: „Šaltas oras padės uogas ilgiau išlaikyti šviežias.“

Avietes galima skanauti natūralias, šaldytas, džiovintas arba arbatos pavidalu. Kadangi šių uogų galiojimo laikas yra labai trumpas, geras būdas jas užsišaldyti arba pirkti jau užšaldytas prekybos centruose. „Tiesiog atskirkite avietes vieną nuo kitos ir įdėkite į šaldiklį. Atsitirpinę galėsite naudoti įvairiems patiekalams ar desertams gardinti“, – pataria specialistė.

Tinka tiek sūriems, tiek saldiems patiekalams

Pasak O. Suchočevos, avietės yra labai universalios uogos, kuriomis galima gardinti tiek sūresnius, tiek saldesnius patiekalus. Pavyzdžiui, jos itin skanios tartaletėse su grietinėle, taip pat puikiai dera su šokoladu ar gaminant naminius ledus, tačiau dažnai naudojamos ir prie mėsos patiekalų, pavyzdžiui, žvėrienos arba antienos.

„Jei avietės nėra purvinos, patariama jų neplauti, nes šios uogos linkusios sugerti daug vandens, greitai suminkštėja ir lengvai praranda skonį. Tačiau jei ant uogų yra nešvarumų, jas reikėtų plauti nedideliu kiekiu vandens, labai švelniai, prieš pat vartojimą ir nepanardinant po tiesiogine vandens srove“, – pataria specialistė.

Kviečiame atsigaivinti ir namuose pasigaminti gardų aviečių šerbetą, kuris nepaliks abejingų.

RECEPTAS

Aviečių šerbetas

Šerbetui reikės:

500 g šaldytų aviečių;

100 ml medaus;

150 ml vandens;

100 g cukraus;

50 ml citrinų sulčių

1 vnt. kiaušinio baltymo

Papuošimui reikės:

Šviežių aviečių.

Gaminimo eiga:

Užvirinkite avietes, medų (arba klevų sirupą, jei gaminate veganišką variantą), vandenį ir cukrų. Išmaišykite iki lygios masės (nukoškite, jei norite vientiso šerbeto). Palikite atvėsti.

Aviečių tyrę sumaišykite su išspaustomis citrinos sultimis.

Kiaušinio baltymą išplakite iki baltų putų ir įmaišykite į aviečių masę. Jei gaminate veganišką variantą, naudokite avinžirnių skystį iš vienos pakuotės virtų, konservuotų avinžirnių (380 g).

Sumaišykite ledų gaminimo aparate ir padėkite į šaldiklį.

Papuošimui: patiekite šerbetą su šviežiomis avietėmis.

Skanaus!