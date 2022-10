Penktadienio vakarą antrąsias šio sezono RKL „A“ lygos rungtynes sužaidė Kazlų Rūdos SC „Atakos“ krepšininkai. Kazlų Rūdos sporto centre svečiavosi Biržų „Biržai“. Praėjusiame sezone su varžovais buvo pasimatyta du kartus ir abi ekipos pasidalino po pergalę. Spalio 28-ąją vykusiose rungtynėse didžiąją jų dalį pirmavusius varžovus atkakli Kazlų Rūdos komanda sugebėjo „perlaužti“ ir įveikti rezultatu 78:72 (21:26; 15:14; 18:20; 24:12). Iškovojusi antrąją pergalę SC „Ataka“ šiuo metu puikuojasi viršutinėje turnyrinės lentelės dalyje su dar keturiomis, dviem pergalėmis pradėjusiomis šį sezoną ekipomis.

Pirmoje rungtynių pusėje SC “Atakos“ krepšininkai „gyvi“ buvo daugiau tolimais metimais. Skintis kelią po varžovų krepšiu aikštės šeimininkams sekėsi gana sunkokai. Biržiečiai tai darė išradingiau ir tai leido jiems turėti persvarą. Kazlų Rūdos komandos taškų bagažą taikliu tolimu metimu atidarė M.Makauskas, tačiau čia pat T.Bietkio treniruojama komanda sulaukė ir analogiško atkirčio, o netrukus, po D.Griškėno tolimo šūvio ir sėkmingai užbaigtos varžovų atakos, Biržų krepšininkai pirmavo 12:6. Aukštaitijos komandos augantį apetitą užgesino tritaškius susmeigę J.Davniukas ir I.Dirda. Rezultatas tapo lygus 12:12. Toliau Kazlų Rūdos komandos krepšininkai nepataikė keletos metimų, o biržiečiai į tai atsakė atkarpa 7:0 ir vėl pirmavo 19:12. Atakiečiams teko guostis tuo, kad gana puikiai veikė tolimoji artilerija ir varžovai daugiau nenutolo. Po K.Šaruko, D.Sendos ir D.Ratkaus tolimų metimų pirma atkarpa baigėsi Biržų ekipai pirmaujant 26:21.

Antrojo kėlinuko metu vaizdas aikštėje iš esmės nesikeitė. Biržų krepšininkai gana sėkmingai rasdavo landų prie atakiečių krepšio ir taip palaikė pirmaujančios komandos degimą. Lemtingesniais rungtynių momentais SC „Ataka“ vėl kliovėsi tolimais metimais. Didžiausia Biržų komandos persvara šioje rungtynių fazėje buvo 7 taškai. Jį iki dviejų taškų sumažino dvi atakas iš eilės sėkmingai užbaigęs D.Senda – 38:36. Vis dėlto pirmaujančios komandos statusą išlaikė svečiai ir į ilgąją pertrauką keliavo pirmaudami 40:36.

Trečio kėlinuko pirmomis minutėmis atakiečiai pademonstravo, kad gali ne tik kibiau gintis, bet ir čia pat šauti į greitas atakas. Po tokio tvykstelėjimo rezultatą išlygino dar nesibaigus pirmai trečio kėlinio minutei J.Davniukas – 40:40. Tuomet tolimosios artilerijos jau griebėsi svečiai. Po V.Saulio ir T.Rimkaus tritaškių priekin stuktelėjo Biržų krepšininkai – 49:43. Besibaigiant trečiai atkarpai vienu metu biržiečių persvara ūgtelėjo ir iki 9 taškų – 60:51. Laimei, šį varžovų pranašumą apkarpė tolimu metimu G.Asačiovas ir lemtinam ketvirčiui komandos rengėsi rezultatui esant 60:54.

Kazlų Rūdos komandos krepšininkai paskutiniame ketvirtyje užsikūrė. Ugnies pergalės šokiui įplieskė kėlinuko pradžioje kamuolį perėmęs ir nukūręs prie varžovų krepšio ir dėdamas jį iš viršaus D.Ratkus, kuris sekančios atakos metu įsūdė ir tritaškį. Dar viename puikiame epizode D.Senda prasiveržė prie Biržų krepšio, kuris išvedė atakiečius priekin 61:60. Toks permainingas taškas į tašką stumdymasis vyko iki pat paskutinių rungtynių minučių. Lemtingomis akimirkomis, jo pabaigoje sužibėjo Ugnius Nikitinas. Po ganėtinai nesėkmingos pirmos rungtynių pusės, kuomet krepšininkas buvo nuspaudęs stabdį su -6 naudingumo balais, greičio akceleratorių užmynė taip, kad ši skalė peršoko į +8 naudingumo balus. Per penkias paskutines rungtynių minutes U.Nikitinas pelnė 9 taškus. Jo pilna buvo visur, ir gynyboje, ir puolime. Taškas po taško, žingsnis po žingsnio Kazlų Rūdos SC „Ataka“ pasiekė savo, iškovojo pergalę 78:72 ir komanda turi visą savaitę pasirengimui būsimam mačui su itin grėsmingu varžovu, praėjusių metų vicečempionu Kauno r. „Omega-Tauru“.

Na, o rezultatyviausiu ir naudingiausiu šių rungtynių krepšininku buvo Karolis Šarukas. SC „Atakos“ lyderis surinko 20 taškų ir 26 NB. Kazlų Rūdos komandos vidurio puolėjas pataikė net 4 tritaškius iš 7 galimų ir varžovams „išrašė 3 blokus“. 6 rezultatyvius perdavimus mače atliko G.Asačiovas, M.Gelčius atkovojo 9 kamuolius.

Komandinėje statistikoje atakiečiai nusileido varžovams kova dėl atšokusių kamuolių (36 vs 44) ir prasčiau metė baudas (12/20 (60 proc) vs 15/19 (78,9 proc)), tačiau atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (13 vs 11) ir tiksliau atakavo krepšį nuo trijų taškų zonos (12/32 (37,5 proc) vs 7/22 (31,8 proc)).