Naują klubo egzistavimo istorijos puslapį verčia Kazlų Rūdos SC „Ataka“. Šeštadienio popietę T.Bietkio treniruojama komanda pradėjo trečiąjį sezoną RKL pirmenybėse. Dar 2020-siais metais, pandemijos įkarštyje, startavusi RKL „B“ divizione ir tapusi jos vicečempionais SC „Atakos“ komanda praėjusiais metais šoktelėjo vienu laipteliu aukščiau – startavo „A“ divizione. Debiutas Kazlų Rūdos atakiečiams susiklostė išties neblogai. Reguliariajame sezone iškovota aukšta šeštoji pozicija, na o žūtbūtinėse atkrintamosiose akistatose pasiektas ketvirtfinalis.

Šio reguliaraus sezono 30-ies dalių istorinę epopėją T.Bietkio treniruojama kariauna pradėjo dvikova su Kauno „Žalgirio-3“ ekipa. Prieš pora metų su varžovais teko susitikti atakiečiams pora kartų. Tuomet abi komandos pasidalino po pergalę. Na, o savaitgalį vykusiose šio diviziono startinėse rungtynėse išvykoje SC „Ataka“ įveikė Kauno „Žalgirį-3“ ir iškovojo pergalę rezultatu 82:67 (26:19; 15:13; 21:14; 20:21).

Dvikova su jauna, ambicinga, kovinga ir greita varžovų ekipa buvo gana atkakli. Tiesa, nuo pat pirmų minučių atakiečiai pirmavo ir žalgiriečiai, kurių gretose buvo per šešetą „dvimetrinių“ krepšininkų, kad ir kaip stengėsi įvykius sukti sau naudinga linkme, buvo nuolat besivejančiųjų padėtyje. Atakiečių komandos taškų sąskaitą, prasiveržęs po varžovų krepšiu, atidarė J.Davniukas, o po G.Asačiovo taiklių baudos metimų ir M.Gelčiaus rezultatyviai užbaigtos atakos, Kazlų Rūdos komanda išsiveržė priekin 6:2. Dar pirmoje pirmo kėlinuko pusėje žalgiriečiai rezultatą išlygino 6:6, tačiau pirmaujančios SC „Atakos“ statusą sugrąžino D.Senda, o taikliais dar dviem baudos metimais G.Asačiovas atakiečių pranašumą padarė varžovams nepasiekiamą bent jau vienos atakos metu – 10:6. Kauno komandos krepšininkai, nuolat lipo SC „Atakai“ ant kulnų. Kiek apčiuopiamesnės persvaros Kazlų Rūdos komanda įgijo tritaškį švystelėjus J.Davniukui. Tuomet Kazlų Rūdos komandos pranašumas priartėjo prie dviženklio – 19:11. Panašų atstumą taškais Kazlų Rūdos komanda išlaikė iki kėlinuko pabaigos – 26:19. Prie to prisidėjo taiklūs K.Šaruko bei D.Sendos tolimi metimai.

Pirmosiomis antrojo kėlinuko minutėmis gana sunkokai atakiečiams sekėsi rinkti taškus. Įspūdingesniu puolimu negalėjo pasigirti ir aikštės šeimininkai. Tiesa, Kauno komanda, sužaidus beveik keturias kėlinuko minutes, sumažino SC „Atakos“ pranašumą iki 4 taškų – 29:25. Tuomet Kazlų Rūdos komandos puolimą tolimu metimu išjudino G.Asačiovas – 32:25. Čia pat jį suaktyvino ir po varžovų krepšiu prasiveržęs I.Dirda – 34:25. Šį taškų skirtumo balansą Kazlų Rūdos ekipa išlaikė iki pirmos rungtynių dalies pabaigos ir į didžiąją pertrauką keliavo pirmaudami 41:32.

Trečio kėlinuko pradžioje savo komandai įpūsti ugnies mėgino tritaškį pataikęs Ž.Sabaliauskas, tačiau varžovai netrukus sulaukė kelių rezultatyvių atakiečių atakų serijos ir po atkarpos 8:0 Kazlų Rūdos kariaunos persvara ūgtelėjo iki 49:35. Dviženklio taškų pranašumo tonusą Kazlų Rūdos komanda laikė iki kėlinuko pabaigos ir po trijų ketvirčių rezultatas švieslentėje buvo 62:46.

Ketvirto kėlinuko pirmomis minutėmis „Žalgirio-3“ krepšininkai, po dviejų baudos taiklių metimų ir rezultatyvios atakos buvo bepradedą tirpdyti Kazlų Rūdos ekipos persvarą. Neleisdamas atakiečiams užmigti per anksti ant pergalės laurų, T.Bietkis paprašė minutės pertraukėlės, po kurios čia pat reikalai pasitaisė. Atakiečiai pradėjo tolti nuo jaunųjų žalgiriečių. Po M.Gelčiaus taiklaus metimo Kazlų Rūdos komandos persvara priartėjo ir prie 20 taškų ribos – 69:51. Nors vėlesnėmis rungtynių minutėmis žalgiriečiams dar buvo pavykę sumažinti SC „Atakos“ persvarą iki 11 taškų, tačiau galutinę užtikrintą pergalę šventė Kazlų Rūdos komanda – 82:67.

Rezultatyviausi krepšininkai Kazlų Rūdos komandos gretose šiame mače buvo D.Senda (15 taškų), G.Asačiovas (12 taškų), U.Nikitinas (11 taškų) ir J.Davniukas (10 taškų). Naudingiausiai atakiečių ekipoje rungtyniavo M.Gelčius (22 NB) ir G.Asačiovas (19 NB).

SC „Ataka“ komandinėje statistikoje laimėjo prieš žalgiriečius kovą dėl atšokusių kamuolių (45 vs 37), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (18 vs 14), rečiau klydo (11 vs 16), taiklesni buvo tiek atakuodami krepšį iš vidutinių nuotolių (20/42 (47,6 proc) vs 18/40 (45 proc)), tiek nuo trijų taškų zonos (8/27 (29,6 proc) vs 4/21 (19 proc)). Atakiečiai nusileido varžovams realizacija nuo baudų metimo linijos (18/29 (62 proc) vs 19/24 (79,1 proc).