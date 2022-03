Kovo 24 d. Kazlų Rūdos sav., Čečetų k. atliekant įmonės inventorizaciją pasigesta dviejų dėžių šaldytos kiaulienos nugarinės be kaulo ir odos (52,76 kg) ir trijų dėžių atvėsintos kiaulienos sprandinės be kaulo ir be odos (51,27 kg).

Visų pasigestų prekių vertė – 348,72 eurų be PVM.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 1 d.

Marijampolės apskr. VPK inf.