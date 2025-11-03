Penktadienį, miestą apgaubus rimčiai ir susikaupimui, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir LR Seimo narys Karolis Podolskis ir jo patarėja Indra Ščiglinskienė aplankė Amžinybėn išėjusius žmones, kurių darbai ir vertybės paliko ryškų pėdsaką mūsų krašto istorijoje.
Uždegdami atminimo žvakes ir tylos minute pagerbdami jų atminimą, jie prisiminė tuos, kurie savo gyvenimais prisidėjo prie Marijampolės ir visos Lietuvos gerovės kūrimo. Tai tylus, bet labai prasmingas padėkos gestas – už ištartus žodžius, padarytus darbus ir šviesą, kurią paliko po savęs.
Senosiose miesto kapinėse tylos minute pagerbti Seimo narys Algis Rimas, buvę merai Bronius Beržinis ir Vidmantas Vasiliauskas, garbės pilietis Vincas Peckus, Lietuvos laisvės gynėjas Rimantas Juknevičius, rašytoja Žemaitė bei Lietuvos savanoriai, paaukoję savo gyvybes už šalies nepriklausomybę.
Naujosiose miesto kapinėse plazdančiomis žvakelėmis ir tylos minute pagerbti Tauro apygardos partizanai, Seimo narys Vytautas Draugelis ir ilgametė muziejininkė, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėja Aldona Vilutienė.
Ožkasvilių kaimo kapinėse tylos akimirka ir šviesos žvakė skirta ilgamečiui Marijampolės savivaldybės merui, garbės piliečiui Vidmantui Braziui, o Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos šventoriuje – Vilkaviškio vyskupui, Marijampolės garbės piliečiui Juozui Žemaičiui.
Ši jau daugelį metų gyvuojanti tradicija – pagarba išėjusiems ir padėka už jų darbus, už stiprybę ir meilę kraštui, už viską, ką jie paliko mums – Marijampolei, kuri kasmet Visų Šventųjų išvakarėse nušvinta tūkstančiais žvakių šviesų.
Tose šviesose – atmintis ir dėkingumas, kuris niekada neišblės.