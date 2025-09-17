Visą šių metų maudymosi sezoną, t. y. nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. Marijampolės savivaldybėje buvo vykdoma maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena. Rugsėjo 15 d. Lietuvoje oficialiai baigiasi maudynių sezonas.
Informuojame, kad 2025 m. rugsėjo 11 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus darbuotojai paėmė vandens mėginių pavyzdžius mikrobiologinių tyrimų atlikimui iš Marijampolės savivaldybės maudyklų (maudymosi vietų) – Yglos ežero, Žaltyčio ežero, Marijampolės II tvenkinio, Poezijos parko fontanų, Šešupės upės (K. Donelaičio g., Marijampolė), Šešupės upės (Pašešupio parke Marijampolė), Šešupės upės (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.), Sasnavos tvenkinio (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.) Šešupės užtvankos (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.) ir Santarvės parko tvenkinio (Tarpučių g. Marijampolė).
Buvo tiriami šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (ksv/100 ml), žarninės lazdelės (ksv/100 ml).
Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad vandens telkinių kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Maudytis šiose vietose saugu.
Maudymosi sezonas pagal Lietuvos gamtines sąlygas šiais metais jau baigėsi, todėl maudymosi vietų vandens kokybės tyrimai nebus atliekami.
Nors maudymosi sezonas baigėsi, Marijampolės savivaldybės administracija primena, kad saugus elgesys vandenyje yra itin svarbus visus metus, nepriklausomai nuo maudymosi sezono pabaigos. Todėl būtina būti atidiems ir atsakingiems, gerai įvertinti savo galimybes bei aplinkybes, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų vandenyje.
Informacija apie tyrimų rezultatus skelbiama maudymosi vietos informaciniame stende bei internetinėje svetainėje čia.