Spalio 23 d. Šakiuose vykęs renginys „Nuo pasaulio iki Šakių – lietuvių susitikimai, įkvepiantys bendradarbiavimą ir kviečiantys namo į Lietuvą!“, kurį inicijavo Šakių rajono savivaldybė kartu su DiVA asociacija, dar kartą įrodė, kad bendrystė neturi ribų – nei geografinių, nei emocinių. Kai susitinka žmonės, kuriuos jungia noras veikti ir dalintis, gimsta tikros idėjos, galinčios keisti bendruomenes.
Renginyje netrūko šiltų minčių, prasmingų pokalbių ir įkvepiančių idėjų, kaip stiprinti ryšį tarp pasaulio lietuvių ir Lietuvos regionų.
DiVA asociacija nuoširdžiai dėkoja Šakių savivaldybės darbuotojams už svetingumą ir partnerystę. Ypatinga padėka – Juditai Ambrasienei už organizacinį palaikymą bei atvirumą naujoms iniciatyvoms, Merui Raimondui Januševičiui ir Seimo nariui Dariui Jakavičiui – už konstruktyvų dialogą ir nuoširdų įsitraukimą, ypač kalbant apie „Kraštiečių suoliuko“ iniciatyvą.
Ši simbolinė idėja, jungianti pasaulio lietuvius per atminties ir bendrystės ženklus gimtinėje, sulaukė Mero palaikymo ir paskatino diskusijas, kaip dar labiau įtraukti diasporą į vietos gyvenimą. Tai įrodymas, kad nuoširdus bendravimas tarp savivaldos, visuomenės ir diasporos gali virsti ilgalaikiais pokyčiais.
Plačiau apie iniciatyvą Kraštiečių suoliukas
Renginį papildė visuomenininko Artur Truš iš Klaipėdos sveikinimo žodžiai, dar kartą priminę, kad bendrystei nėra atstumo – ji gyva ten, kur yra atvirumas, empatija ir noras jungti žmones.
„Nuo pasaulio iki Šakių“ – tai daugiau nei renginys. Tai kvietimas kiekvienam lietuviui iš naujo atrasti ryšį su savo šaknimis, sugrįžti – širdimi ar darbais – ir prisidėti prie Lietuvos kūrimo. Kiekvienas susitikimas tampa žingsniu į stipresnę, kūrybingesnę ir vieningesnę Lietuvą
Bendrystė įkvepia. Bendrystė jungia. Bendrystė kuria ateitį.